Глушаков: «В последнее время больно смотреть на „Спартак“»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о ситуации с московским клубом.
Федуну необходимо попасть в точку со специалистом. Ему нужен человек, который будет душой переживать за «Спартак», соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать.
В последнее время больно смотреть на «Спартак»: как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата.
Все еще зависит от менеджмента. Кто-то приходит с желанием поднять «Спартак», кто-то – заработать на клубе. Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить... Сейчас «Спартак» не на своем месте.
Тот же Червиченко, только тратит больше. А управление на уровне дилетанта.
Тот же Червиченко, только тратит больше. А управление на уровне дилетанта.
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Беда, если не сказать трагедия, Спартака в том, что сам Федун не переживает душой за клуб...
Слова Глушакова:"Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить.." красноречиво это подтверждают.
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Беда, если не сказать трагедия, Спартака в том, что сам Федун не переживает душой за клуб...
Слова Глушакова:"Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить.." красноречиво это подтверждают.
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На что наиграли, там и находятся)
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На что наиграли, там и находятся)