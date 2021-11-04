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Глушаков: «В последнее время больно смотреть на „Спартак“»

вчера, 09:20

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мыслями о ситуации с московским клубом.

Федуну необходимо попасть в точку со специалистом. Ему нужен человек, который будет душой переживать за «Спартак», соберет команду, будет иметь желание показывать стиль и подберет людей с философией такого футбола. Хорошую команду можно сделать.

В последнее время больно смотреть на «Спартак»: как кричат фанаты, как переживают болельщики. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат, что нет результата.

Все еще зависит от менеджмента. Кто-то приходит с желанием поднять «Спартак», кто-то – заработать на клубе. Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить... Сейчас «Спартак» не на своем месте.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:48
Пришли другие люди и выиграли чемпионство. Далее Глушкова и Ко показалось, что они хозяева положения и вместо футбола начался цирк. Именно Глушков с ребятами обязан был обьединить команду, а не гнать на Кароеру
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:05
А без амбиций вообще нечего выходить на поле.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:51
А что, собственно, случилось, почему "Спартак" обязательно должен быть на лидирующих позициях. Какие к тому предпосылки, кто-нибудь из вас скажет ? Славное прошлое не является гарантией такого же настоящего. Надо потерпеть и временно засунуть свои ничем не подкреплённые амбиции в одно место.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:44
Проблема в том, что количество пытающихся заработать на "Спартаке" во много раз больше, чем людей, которые пытаются его поднять.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:32
Таковы реалии сегодняшнего Спартака. А жаль.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:32, ред.
Начни читать книжки и сразу полегчает,возможно.Начни с русских народных сказок. А текущее место у каждой команды-своё,заработанное непосильным трудом.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:20
Он не один в таком мнение
112910415
112910415
вчера в 10:16
печально я гляжу на наше поколенье ...
oFANATo
oFANATo
вчера в 10:10
Недвусмысленный намек от Глушакова.....заговор, интриги.....распродать чемпионский состав....
makkie
makkie ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 10:03
Теперь уже нет сомнений, что Федуну не нужен сильный Спартак.
Тот же Червиченко, только тратит больше. А управление на уровне дилетанта.
makkie
makkie
вчера в 10:02
Зато Федунам хорошо - их миссия проходит на ура.
beefs
beefs
вчера в 09:48
да это болезнь всего российского футбола...
cska1948
cska1948 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 09:45
В вашем комментарии слова "как заколдованный" явно лишние.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:44
Вся страна кайфует ..
cska1948
cska1948
вчера в 09:41, ред.
"...Ему(Федуну) нужен человек, который будет душой переживать за «Спартак»..."
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Беда, если не сказать трагедия, Спартака в том, что сам Федун не переживает душой за клуб...
Слова Глушакова:"Но после чемпионского сезона распродать всех и утопить.." красноречиво это подтверждают.
galem72
galem72
вчера в 09:33
И не только ему одному больно смотреть на это. Федун реально, как заколдованный, планомерно топит свой клуб.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:31
Сейчас «Спартак» не на своем месте.
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На что наиграли, там и находятся)
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