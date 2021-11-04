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Сёмин: «У Агаларова очень хорошие перспективы стать яркой фигурой в РПЛ»

вчера, 12:57

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о признании форварда «Уфы» Гамида Агаларова лучшим игроком чемпионата России по итогам октября.

Поздравляю Гамида со званием лучшего игрока месяца. Отличное достижение для молодого парня. У него очень хорошие перспективы стать яркой фигурой в РПЛ и закрепиться в сборной на долгие годы. Радует, что такие таланты раскрываются в столь молодом возрасте и даже не в самой атакующей команде.

Конечно, немного удивляет, что лучший игрок месяца не попал в сборную, но Карпин знает, что делает. Пусть Агаларов не сбавляет обороты и все у него будет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:43
Я давно не помню чтоб так ярко о себе в РПЛ заявил нападающий с паспортом РФ, последний такой случай это Сычёв в Спартаке 2002.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:39
Уже игрока хвала портить начала.
YVG
YVG
вчера в 13:54
У него одна перспектива - спартак, потом пойти по пути Зобнина, Ломовицкого или Ташаева и затем слоняться по арендам по пути в ФНЛ.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:16
Так будет продолжать сборная не за горами.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:00
Мячи забивает в каждом матче.
ОПС
ОПС
вчера в 12:59
Только если не зазвездится.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:59
Вернее стать местной звёздочкой
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