Сёмин: «У Агаларова очень хорошие перспективы стать яркой фигурой в РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» высказался о признании форварда «Уфы» лучшим игроком чемпионата России по итогам октября.

Поздравляю Гамида со званием лучшего игрока месяца. Отличное достижение для молодого парня. У него очень хорошие перспективы стать яркой фигурой в РПЛ и закрепиться в сборной на долгие годы. Радует, что такие таланты раскрываются в столь молодом возрасте и даже не в самой атакующей команде.

Конечно, немного удивляет, что лучший игрок месяца не попал в сборную, но Карпин знает, что делает. Пусть Агаларов не сбавляет обороты и все у него будет.