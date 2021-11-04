Кавазашвили: «Мечтаю, чтобы шейхи купили „Спартак“»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» — народная команда. А Федун — ничтожный, слабый руководитель. У нас в клубе такого не было никогда. Этого товарища надо как можно скорее освободить от обязанностей. Он не знает футбол и ничего не понимает. Пусть оставит команду знающим людям. Я мечтаю, чтобы шейхи купили «Спартак». Потому что у них огромные амбиции. Если они покупают клуб, то меняют там абсолютно все. Только так команда может возродиться и наконец заиграть.