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Кавазашвили: «Мечтаю, чтобы шейхи купили „Спартак“»

вчера, 12:29

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» — народная команда. А Федун — ничтожный, слабый руководитель. У нас в клубе такого не было никогда. Этого товарища надо как можно скорее освободить от обязанностей. Он не знает футбол и ничего не понимает. Пусть оставит команду знающим людям. Я мечтаю, чтобы шейхи купили «Спартак». Потому что у них огромные амбиции. Если они покупают клуб, то меняют там абсолютно все. Только так команда может возродиться и наконец заиграть.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:31
2022 год. Москва . Вынос тела Федуна с " Открытие -арены " . ))))))))))))))
протон
протон
вчера в 18:45
Туркменские шейхи уже выехали покупать спартак за 8 верблюдов и 12 наложниц для Федуна.
Как бы резки не были эти слова, но тут прав дед. При таких больших деньгах давать такой слабый результат может только умственноотсталый человек. Федун лишнее напоминание, что количество денег практически никак не связано с уровнем интеллекта человека. Мутко вспомните, Дегтярев - губернатор. Ой, да половина нашей власти и миллиардеров имеют схожий уровень IQ.
Федун подаст теперь в суд на Кавазашвили?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:41
Вот шейхи понимают! Они всё деньгами заливают,более или менее удачно.Что-то я не видел клуба ,который они подняли со дна какой-нибудь серии "Ж",или "Ху...". Куда у людей мозги пропадают,как только они видят сверхденьги? Старче мечтает чистить арабам белоснежные одежды.
Инсаров
Инсаров
вчера в 14:25
У Анзора короткая память. "...Федун - ничтожный, слабый руководитель. У нас в клубе такого не было никогда..." Напомню ему о временах "последнего" нетрезвого Романцева (именно с него началось падение "Спартака"). Приходе в клуб Червиченко, который напокупал футболистов типа Фло, Огунсаньи, Мукунку, Шарафа, Кебе... Анзор забыл о позорном бромантановом скандале?... Мне кажется, что Кавазашвили и Ловчева роднит одна болезнь - желание что - либо сказать на публику. Перед нами два, мягко говоря, недалёких человека.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:24
Это будет очень интересно,может когда нибуть...!
112910415
112910415
вчера в 14:03
шейхи придут, порядок наведут )
Genosse Schulman
Genosse Schulman
вчера в 12:59, ред.
Шейхи поняли, что только а спартаке можно крутануть любую финансовую махинацию и все сойдет с рук, это лучший вариант для шейхов, а футбол им как-то по боку. Станут они разбираться со всякой древесиной, типа Соболева или Зобнина. А уж футбол низом или верхом для них вооще мало о чем говорит.
Futurista
Futurista
вчера в 12:41, ред.
Провернуть такую аферу после продажи Кокорина
фиалкам это как попасть бомбой второй раз в ту же воронку)...мечта...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:35
Если Шейхи уберут Соболева и прочих из команды и будут за футбол низом и в пас то милости просим
drug01
drug01
вчера в 12:30
Мы всё ждём
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