Кавазашвили: «Мечтаю, чтобы шейхи купили „Спартак“»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Спартак» — народная команда. А Федун — ничтожный, слабый руководитель. У нас в клубе такого не было никогда. Этого товарища надо как можно скорее освободить от обязанностей. Он не знает футбол и ничего не понимает. Пусть оставит команду знающим людям. Я мечтаю, чтобы шейхи купили «Спартак». Потому что у них огромные амбиции. Если они покупают клуб, то меняют там абсолютно все. Только так команда может возродиться и наконец заиграть.
Как бы резки не были эти слова, но тут прав дед. При таких больших деньгах давать такой слабый результат может только умственноотсталый человек. Федун лишнее напоминание, что количество денег практически никак не связано с уровнем интеллекта человека. Мутко вспомните, Дегтярев - губернатор. Ой, да половина нашей власти и миллиардеров имеют схожий уровень IQ.
Федун подаст теперь в суд на Кавазашвили?
Как бы резки не были эти слова, но тут прав дед. При таких больших деньгах давать такой слабый результат может только умственноотсталый человек. Федун лишнее напоминание, что количество денег практически никак не связано с уровнем интеллекта человека. Мутко вспомните, Дегтярев - губернатор. Ой, да половина нашей власти и миллиардеров имеют схожий уровень IQ.
Федун подаст теперь в суд на Кавазашвили?
фиалкам это как попасть бомбой второй раз в ту же воронку)...мечта...
фиалкам это как попасть бомбой второй раз в ту же воронку)...мечта...