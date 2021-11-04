Червиченко: «Игроки „Спартака“ сейчас абсолютно плюшевые и небоеспособные»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко готовится к просмотру матча против «Лестера» в Лиге Европы.
Самая засада в том, что игроки основного состава пожарят, но их некем заменить. Команда полностью потерялась. Не знаю, почему. Может, их плохо тренируют. Или сами распустились. Но спартаковцы сейчас абсолютно плюшевые и небоеспособные. Мне кажется, этот сезон для «красно-белых» уже похоронен.
Прискорбно, но Червиченко прав на 100%, этот Спартак откровенно жаль.
Прискорбно, но Червиченко прав на 100%, этот Спартак откровенно жаль.
Особенно в прошлом месяце я был более чем активным пользователем Soccer.ru, и у меня было 299 лучших комментариев за месяц, но это не так просто, как кажется. Я не просто комментировал, но и предоставил ценную спортивную информацию на протяжении месяца(октябрь). Другой человек мог бы попросить денег за это, потому что в нашем мире информация - стоит денег. А я не такой в этом случае. Но, такая интенсивность должна быть вознаграждена каким-то образом. Я даже Вам сказал, что эти награды не для меня, а для бездомных людей, или для тех, кто больше всего в ней нуждается.
Я написал в разделе «Призерам» месяц(сентябрь), теперь еще добавлю октябрь.
Еще я обещал написать статьи в этом месяце. И вполне возможно, что со временем я стану автором большего количества статей, чем простым пользователем. Но пока я мотивирован чтобы выиграть, и даже статью не писал(но это пока, еще есть время). И прямо сейчас снова лидирую. Я хочу получить сразу 2 как можно скорее. Еще ноябрь, накануне зимы. Я дал номер телефона и все что нужно для доставки(редактировал). Я такой человек, кто больше дает, чем хочет получить взамен, может я и мечтатель, но я не глуп. Не буду ждать 6-7 месяцев, даже 2, пунктуальность украшает человека.
А ЭТО ДЛЯ ВСЕХ
Уважаемые пользователи! Если вы хотите соревноваться, то лучше писать как Лев Толстой, «бегущая строка в телевидении» не поможет. А некоторые жалуются в больших масштабах, а когда нужно заработать баллы - «бегущая строка в телевидении». Ну конечно строка не бегает, это просто шутка!
И еще. Прошу администрацию ничего не редактировать, потому что я никого не обидел.
Мы все любим спорт, но мы понимаем по-разному. Этот сайт был создан для того, чтобы мы все дополняли друг друга. Если думаете что дело в возрасте, кто понимает больше - вы правы, но это не всегда так. Я смотрю футбол с 6 лет, и играю с 6 лет. Еще я люблю легкую атлетику, баскетбол, большой теннис...и понимаю. Когда мне было 21 год. у меня был результат 10,42 секунды на 100 метров, и я прыгал в длину 8.19м. Я написал это не для того, чтобы хвастаться, а для знакомства. Я не профессионал, но так прыгают мастера спорта. Что касается футбола - с 6 лет за «Ливерпуль». Но я уважаю других, и не люблю оскорблять, как некоторые делают. Я не все знаю, но когда оскорбляют неуместно - я не буду отвечать, и это меня не остановит. Что касается «Конкурса прогнозов» - у меня есть свой подход, и неоднозначно что это единственный правдивый, есть и другие. И нужно уважать человека. Спасибо за внимание.
Еще раз прошу администрацию ничего не редактировать, даже фотографию, чтобы люди видели, что я не «бородатый хакер», а спортивный человек, который хочет дать спортивную информацию, чтобы люди читали, кому будет интересно. Всем здоровья!
Особенно в прошлом месяце я был более чем активным пользователем Soccer.ru, и у меня было 299 лучших комментариев за месяц, но это не так просто, как кажется. Я не просто комментировал, но и предоставил ценную спортивную информацию на протяжении месяца(октябрь). Другой человек мог бы попросить денег за это, потому что в нашем мире информация - стоит денег. А я не такой в этом случае. Но, такая интенсивность должна быть вознаграждена каким-то образом. Я даже Вам сказал, что эти награды не для меня, а для бездомных людей, или для тех, кто больше всего в ней нуждается.
Я написал в разделе «Призерам» месяц(сентябрь), теперь еще добавлю октябрь.
Еще я обещал написать статьи в этом месяце. И вполне возможно, что со временем я стану автором большего количества статей, чем простым пользователем. Но пока я мотивирован чтобы выиграть, и даже статью не писал(но это пока, еще есть время). И прямо сейчас снова лидирую. Я хочу получить сразу 2 как можно скорее. Еще ноябрь, накануне зимы. Я дал номер телефона и все что нужно для доставки(редактировал). Я такой человек, кто больше дает, чем хочет получить взамен, может я и мечтатель, но я не глуп. Не буду ждать 6-7 месяцев, даже 2, пунктуальность украшает человека.
А ЭТО ДЛЯ ВСЕХ
Уважаемые пользователи! Если вы хотите соревноваться, то лучше писать как Лев Толстой, «бегущая строка в телевидении» не поможет. А некоторые жалуются в больших масштабах, а когда нужно заработать баллы - «бегущая строка в телевидении». Ну конечно строка не бегает, это просто шутка!
И еще. Прошу администрацию ничего не редактировать, потому что я никого не обидел.
Мы все любим спорт, но мы понимаем по-разному. Этот сайт был создан для того, чтобы мы все дополняли друг друга. Если думаете что дело в возрасте, кто понимает больше - вы правы, но это не всегда так. Я смотрю футбол с 6 лет, и играю с 6 лет. Еще я люблю легкую атлетику, баскетбол, большой теннис...и понимаю. Когда мне было 21 год. у меня был результат 10,42 секунды на 100 метров, и я прыгал в длину 8.19м. Я написал это не для того, чтобы хвастаться, а для знакомства. Я не профессионал, но так прыгают мастера спорта. Что касается футбола - с 6 лет за «Ливерпуль». Но я уважаю других, и не люблю оскорблять, как некоторые делают. Я не все знаю, но когда оскорбляют неуместно - я не буду отвечать, и это меня не остановит. Что касается «Конкурса прогнозов» - у меня есть свой подход, и неоднозначно что это единственный правдивый, есть и другие. И нужно уважать человека. Спасибо за внимание.
Еще раз прошу администрацию ничего не редактировать, даже фотографию, чтобы люди видели, что я не «бородатый хакер», а спортивный человек, который хочет дать спортивную информацию, чтобы люди читали, кому будет интересно. Всем здоровья!
в РПЛ зверята,а в ЕК- игрушки.
в РПЛ зверята,а в ЕК- игрушки.