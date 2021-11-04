Червиченко: «Игроки „Спартака“ сейчас абсолютно плюшевые и небоеспособные»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко готовится к просмотру матча против «Лестера» в Лиге Европы.

Самая засада в том, что игроки основного состава пожарят, но их некем заменить. Команда полностью потерялась. Не знаю, почему. Может, их плохо тренируют. Или сами распустились. Но спартаковцы сейчас абсолютно плюшевые и небоеспособные. Мне кажется, этот сезон для «красно-белых» уже похоронен.