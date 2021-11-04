ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Червиченко: «Игроки „Спартака“ сейчас абсолютно плюшевые и небоеспособные»

вчера, 11:21
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко готовится к просмотру матча против «Лестера» в Лиге Европы.

Самая засада в том, что игроки основного состава пожарят, но их некем заменить. Команда полностью потерялась. Не знаю, почему. Может, их плохо тренируют. Или сами распустились. Но спартаковцы сейчас абсолютно плюшевые и небоеспособные. Мне кажется, этот сезон для «красно-белых» уже похоронен.

Все новости
Наумов: «Алексей Миранчук не сможет играть в нынешнем „Локомотиве“»
Сегодня, 14:28 Комментарии8
Булыкин: «„Локомотив“ не будет играть в высокий прессинг против „Барсы“»
Сегодня, 14:17 Комментарии2
Кавазашвили: «Давно говорил, что в ворота нужно ставить Селихова»
Сегодня, 13:51 Комментарии5
Колыванов: «У „Спартака“ есть все шансы выйти из группы в Лиге Европы»
Сегодня, 13:27 Комментарии8
Бышовец: «У „Спартака“ в матче с „Лестером“ стояла задача не проиграть»
Сегодня, 13:03 Комментарии7
Карпин: «Был бы доволен собой, если бы мы всех обыгрывали по 10:0»
Сегодня, 12:25 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 18:05
Команда была при Тедеско, а сейчас набор футболистов.
Прискорбно, но Червиченко прав на 100%, этот Спартак откровенно жаль.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:28
Уважаемая администрация! Я выиграл приз(Худи 2XL) в сентябре, прошло больше месяца, и я до сих пор не получил его. Так получилось, что я выиграл и в прошлом месяце, то есть теперь у меня есть 2. Я в прошлом месяце, чтобы Вам было легче, в разделе «Призерам» редактировал, и написал адрес моей родственницы, которая живет в 30 минутах от «Кремля». Потому что я понял что экспорт в Армению будет сложнее. И этот адрес находится в Москве, не в Камча́тке, а в столице России, и это легче уже некуда.

Особенно в прошлом месяце я был более чем активным пользователем Soccer.ru, и у меня было 299 лучших комментариев за месяц, но это не так просто, как кажется. Я не просто комментировал, но и предоставил ценную спортивную информацию на протяжении месяца(октябрь). Другой человек мог бы попросить денег за это, потому что в нашем мире информация - стоит денег. А я не такой в этом случае. Но, такая интенсивность должна быть вознаграждена каким-то образом. Я даже Вам сказал, что эти награды не для меня, а для бездомных людей, или для тех, кто больше всего в ней нуждается.

Я написал в разделе «Призерам» месяц(сентябрь), теперь еще добавлю октябрь.

Еще я обещал написать статьи в этом месяце. И вполне возможно, что со временем я стану автором большего количества статей, чем простым пользователем. Но пока я мотивирован чтобы выиграть, и даже статью не писал(но это пока, еще есть время). И прямо сейчас снова лидирую. Я хочу получить сразу 2 как можно скорее. Еще ноябрь, накануне зимы. Я дал номер телефона и все что нужно для доставки(редактировал). Я такой человек, кто больше дает, чем хочет получить взамен, может я и мечтатель, но я не глуп. Не буду ждать 6-7 месяцев, даже 2, пунктуальность украшает человека.

А ЭТО ДЛЯ ВСЕХ

Уважаемые пользователи! Если вы хотите соревноваться, то лучше писать как Лев Толстой, «бегущая строка в телевидении» не поможет. А некоторые жалуются в больших масштабах, а когда нужно заработать баллы - «бегущая строка в телевидении». Ну конечно строка не бегает, это просто шутка!

И еще. Прошу администрацию ничего не редактировать, потому что я никого не обидел.

Мы все любим спорт, но мы понимаем по-разному. Этот сайт был создан для того, чтобы мы все дополняли друг друга. Если думаете что дело в возрасте, кто понимает больше - вы правы, но это не всегда так. Я смотрю футбол с 6 лет, и играю с 6 лет. Еще я люблю легкую атлетику, баскетбол, большой теннис...и понимаю. Когда мне было 21 год. у меня был результат 10,42 секунды на 100 метров, и я прыгал в длину 8.19м. Я написал это не для того, чтобы хвастаться, а для знакомства. Я не профессионал, но так прыгают мастера спорта. Что касается футбола - с 6 лет за «Ливерпуль». Но я уважаю других, и не люблю оскорблять, как некоторые делают. Я не все знаю, но когда оскорбляют неуместно - я не буду отвечать, и это меня не остановит. Что касается «Конкурса прогнозов» - у меня есть свой подход, и неоднозначно что это единственный правдивый, есть и другие. И нужно уважать человека. Спасибо за внимание.

Еще раз прошу администрацию ничего не редактировать, даже фотографию, чтобы люди видели, что я не «бородатый хакер», а спортивный человек, который хочет дать спортивную информацию, чтобы люди читали, кому будет интересно. Всем здоровья!
Genosse Schulman
Genosse Schulman
вчера в 13:03
Сегодня увидим очередное крупное унижение спартака и только.
Сп62
Сп62
вчера в 12:41
Вот и надо задушить англичан в плюшевых объятиях.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:19
Главное сегодня кб не пожарить как сбг с 9-ой командой сериа А......
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:59
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:49
    Сегодня увидим их в теле...
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 11:42
    Игра покажет
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 11:39
    В чем то он прав
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 11:29
    Особенно это касается средней линии
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100