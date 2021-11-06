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Бывший президент «Локо»: «„Спартак“ — это головная боль нашего чемпионата»

вчера, 09:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче против «Спартака».

Думаю, «Локомотив» более организован и должен выигрывать. У такого «Спартака» надо выигрывать. «Спартак» — это вообще сегодняшняя головная боль нашего чемпионата. Непонятно, что хочет тренер, чего хотят игроки. В ужасной форме многие. Понсе, Соболев плохо выглядят, с вратарями не могут разобраться.

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
вчера в 17:34
Видно,что под паровоз попал в свое время,все не очухается!
edubokom
edubokom
вчера в 16:46
С чего бы Спартак был головной болью кого то, не болеющего за Спартак? Ну проблемы у них, мне то что? У меня своих проблем хватает. У каждого клуба свои заморочки
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 16:43
Вот еще одного спеца от нафталина очистили вслед за смородской. Перед интервью хотя бы прессу почитал
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:01
Ну да, в такой ужасной форме что вничью с Лестером сыграли, с клубом из АПЛ. С вратарями вопрос закрыт. Селихов закрыл его взяв пенальти от Варди. Теперь он надолго будет номером 1. Локомотив сейчас не лучше Спартака. Какие то непонятки у них в клубе. Пришел Рангник, протащил своих людей. Убрали хорошего тренера Николича, который давал результат. От Крыховяка избавились, одного из лидеров клуба. Набрали непонятных игроков каких то. Наумов пусть сначала посмотрит что с Локо творится прежде чем говорить о Спартаке.
d1metras
d1metras
вчера в 15:55
А я вот согласен с Наумовым. Спартак сейчас действительно синоним слова бардак.
YVG
YVG
вчера в 15:52
Это многие заметили.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:37
Тут Толя я насчет передач юморнул...)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 14:47
Да ради Бога!
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы «Зенита» на выход из группы по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
«Зенит» в лучшем случае поборется с «Мальме» за третье место в группе, да и то я сомневаюсь, что сине-белые будут на предпоследнем месте.
Мы помним, как питерцы играли в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов: были обыграны такими клубами, как «Брюгге», «Лейпциг» — в общем, многими средненькими клубами, что тут говорить про «Юве» или «Челси». Понятно, что Зенит проиграет им борьбу и будет биться за третье место с «Мальме».
гяур2
гяур2
вчера в 14:08
Наумов, теперь остерегайтесь Шмурнова, он Вас бейсболками закидает.
trimetil
trimetil
вчера в 13:08
О, как расхрюкались... Ну ка, Наумов, скажи ещё что нибудь такое.
LOpp
LOpp
вчера в 13:02
Ещё у Шюрлле ужасная форма. 2 года в заявку на матчи не попадает.
ABir
ABir
вчера в 13:02
После таких рассуждений, фамилия его НЕУМОВ
LOpp
LOpp ответ quinn-se (раскрыть)
вчера в 13:01
Кстати, спасибо Варди, что помог решить в Спартаке проблему с вратарём.
quinn-se
quinn-se ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
ахаха))) +++)) А ещё и Варди тоже "не в той форме")))
Роман313
Роман313
вчера в 12:57
Что городит этот клоун?? Понсе давно травмирован. Вы там в своих тренерах разберитесь сначала! И смолов у вас - чудо-форвард! Сама стабильность))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:43
Что-то бывшие паровозники последнее время обрушились с критикой на спартак. У самих-то рыльце тоже особо от пушка не очистилось, а всё туда же...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:41
Понсе читает это и недоумевает
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:37
Вот ещё один танцор на костях "Спартака" проявился. Хотя его понять можно - бывший железнодорожник, антагонист "народной" команды. Критиканам команды отвечаю, что завтра "Локомотив" не выиграет. Его соперник выиграет назло всем Наумовым, для которых "Спартак" сегодня является "головной болью".
Паровозов
Паровозов
вчера в 12:35
Как раз в таких матчах частенько и сливали спартаку, хочу ошибаться в этот раз.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 12:26
Бывшим из Локо видно понравилось по щам получать раз свои хлеборезки открыли.
makkie
makkie
вчера в 12:25
Ощущение, что экс-президенты Локо не от мира сего.
Этот Наумов тоже решил хайпануть. Но даже не в курсе, что Понсе травмирован и не играет с сентября. А до этого стабильно забивал и был лучшим в атаке.
Пожелаем Наумову и Смородской умных мыслей и поменьше языками чесать о Спартаке.
Futurista
Futurista
вчера в 12:17
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:03, ред.
Ты еще Сталина вспомни))...досталось коням в 1952...
"За провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта, команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать"...))...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:57
Вот только Брежнев болел за ЦСКА, но народными армейцы не стали!!!)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 11:53
Дочитал до этого момента: В ужасной форме многие. Понсе...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1290166/naumov-nikolay
и с Наумовым все стало ясно! Понсе с сентября не играет из-за травмы!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:53
Да бывшие боссы Локо что то в последнее время на Спартак наезжают!!!!!!!!!!!!!!!Может обиды есть какие нибудь?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Одна-вечн стоящая на коленях,другой вообще наверное ни в курсе,что у Локо тренер новый и так таковой игры то нет + он вычеркнул из памяти того же Кикнадзе наверное)))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Про Спартак и говорить не буду- в РПЛ одна игра,в ЕК совсем другая!!!!!!!!!!!!!Почему так происходит-загадка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:49
Конечно же на Матч ТВ!!!!!!!!!!!!!!!!Сейчаст такие как вот этот человек и Смородская-самое то для этого канала!!!!!!!!!!И главное!!!!!!!!!!!!!Надо что бы Черданцев с ними был в программе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:48
Иными словами...Локо - организованней Наполи и Лестера...))))
Ну-ну...

Последние 4 игры между данными соперниками на "Открытии" - 3 победы "Спартака" и ничья...

Зря наверное "бывший" шапки кидает....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:34
Готовиться к передачам куда? На зону? Или...
berda2003
berda2003
вчера в 11:23
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