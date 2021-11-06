Бывший президент «Локо»: «„Спартак“ — это головная боль нашего чемпионата»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче против «Спартака».
Думаю, «Локомотив» более организован и должен выигрывать. У такого «Спартака» надо выигрывать. «Спартак» — это вообще сегодняшняя головная боль нашего чемпионата. Непонятно, что хочет тренер, чего хотят игроки. В ужасной форме многие. Понсе, Соболев плохо выглядят, с вратарями не могут разобраться.
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы «Зенита» на выход из группы по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
«Зенит» в лучшем случае поборется с «Мальме» за третье место в группе, да и то я сомневаюсь, что сине-белые будут на предпоследнем месте.
Мы помним, как питерцы играли в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов: были обыграны такими клубами, как «Брюгге», «Лейпциг» — в общем, многими средненькими клубами, что тут говорить про «Юве» или «Челси». Понятно, что Зенит проиграет им борьбу и будет биться за третье место с «Мальме».
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы «Зенита» на выход из группы по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов:
«Зенит» в лучшем случае поборется с «Мальме» за третье место в группе, да и то я сомневаюсь, что сине-белые будут на предпоследнем месте.
Мы помним, как питерцы играли в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов: были обыграны такими клубами, как «Брюгге», «Лейпциг» — в общем, многими средненькими клубами, что тут говорить про «Юве» или «Челси». Понятно, что Зенит проиграет им борьбу и будет биться за третье место с «Мальме».
Этот Наумов тоже решил хайпануть. Но даже не в курсе, что Понсе травмирован и не играет с сентября. А до этого стабильно забивал и был лучшим в атаке.
Пожелаем Наумову и Смородской умных мыслей и поменьше языками чесать о Спартаке.
Этот Наумов тоже решил хайпануть. Но даже не в курсе, что Понсе травмирован и не играет с сентября. А до этого стабильно забивал и был лучшим в атаке.
Пожелаем Наумову и Смородской умных мыслей и поменьше языками чесать о Спартаке.
"За провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта, команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать"...))...
"За провал команды на Олимпийских играх, за серьезный ущерб, нанесенный престижу советского спорта, команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать"...))...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1290166/naumov-nikolay
и с Наумовым все стало ясно! Понсе с сентября не играет из-за травмы!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1290166/naumov-nikolay
и с Наумовым все стало ясно! Понсе с сентября не играет из-за травмы!!!
Ну-ну...
Последние 4 игры между данными соперниками на "Открытии" - 3 победы "Спартака" и ничья...
Зря наверное "бывший" шапки кидает....
Ну-ну...
Последние 4 игры между данными соперниками на "Открытии" - 3 победы "Спартака" и ничья...
Зря наверное "бывший" шапки кидает....
то смородурская, то безумнов - может быть, конкурс объявлять...
то смородурская, то безумнов - может быть, конкурс объявлять...