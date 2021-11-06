Бывший президент «Локо»: «„Спартак“ — это головная боль нашего чемпионата»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о предстоящем матче против «Спартака».

Думаю, «Локомотив» более организован и должен выигрывать. У такого «Спартака» надо выигрывать. «Спартак» — это вообще сегодняшняя головная боль нашего чемпионата. Непонятно, что хочет тренер, чего хотят игроки. В ужасной форме многие. Понсе, Соболев плохо выглядят, с вратарями не могут разобраться.