«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом с клаусулой в 1 млрд евро

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вчера, 18:28

Мадридский «Реал» собирается предложить нападающему новый контракт.

«Сливочные» намерены продлить соглашение с 21-летним бразильцем до 2028 года. Зарплата составит 8 млн евро в год, хотя ранее фигурировала другая цифра.

Испанцы также собираются включить в новое трудовое соглашение отступные в размере 1 млрд евро. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В нем прописана сумма отступных в 700 млн евро.

В текущем сезоне он провел за испанцев 15 игр, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.