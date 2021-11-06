«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом с клаусулой в 1 млрд евро

Мадридский «Реал» собирается предложить нападающему Винисиусу Жуниору новый контракт.
«Сливочные» намерены продлить соглашение с 21-летним бразильцем до 2028 года. Зарплата составит 8 млн евро в год, хотя ранее фигурировала другая цифра.
Испанцы также собираются включить в новое трудовое соглашение отступные в размере 1 млрд евро. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В нем прописана сумма отступных в 700 млн евро.
В текущем сезоне он провел за испанцев 15 игр, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.