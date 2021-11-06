ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

«Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом с клаусулой в 1 млрд евро

вчера, 18:28

Мадридский «Реал» собирается предложить нападающему Винисиусу Жуниору новый контракт.

«Сливочные» намерены продлить соглашение с 21-летним бразильцем до 2028 года. Зарплата составит 8 млн евро в год, хотя ранее фигурировала другая цифра.

Испанцы также собираются включить в новое трудовое соглашение отступные в размере 1 млрд евро. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В нем прописана сумма отступных в 700 млн евро.

В текущем сезоне он провел за испанцев 15 игр, в которых забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Все новости
СлухиКонте пытается убедить Брозовича перейти в «Тоттенхэм»
Сегодня, 14:40 Комментарии5
Де Лаурентис высказался о ситуации с контрактом Инсинье
Сегодня, 09:50 Комментарии4
Брат Рамоса: «Серхио не будет разрывать контракт с ПСЖ»
Сегодня, 09:04 Комментарии12
Слухи«Интер» предложит Шкриньяру контракт до 2026 года
Сегодня, 08:44 Комментарии7
Зиньковский: «„Крылья“ давно предложили мне контракт. Думаем»
Сегодня, 00:43 Комментарии18
СлухиАгент Дибалы в ноябре завершит переговоры с «Юве» по контракту игрока
Вчера, 20:30 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:16
Зачем такая клаусула? Сделайте хитрее, сделайте 223 ляма, на лям больше, чем у Неймара была. И ждите. Даже если кто-то купит его за такие деньги, надо радоваться. Ведь те будут думать, что утёрли нос Пересу, а на деле сами переплатили. Главное потом эти деньги не выкинуть на условных Дембеле и Коутиньо, как это сделала Барса
Баобаб
Баобаб
вчера в 20:56
Клоуносула Продадут за сотку, не парясь)))
RaulReal
RaulReal
вчера в 20:14
Думаю если шейхи захотят это сумма для них не проблема.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:31
Ну и славно!
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:09
И я о том же .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:07
Помнится, и Рон у них лярд отступных стОил, а в итоге за сотку отдали...
ДСА
ДСА
вчера в 18:57
Что-то долго тянут.
протон
протон
вчера в 18:53
Я думал рабство отменили
particular
particular
вчера в 18:39, ред.
Законтрактованное рабство Вини с кисельными берегами и ванильными далями :))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:37
Про такие отступные я ещё не слышал!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:36
Клаусулой...Что за фигня,которой в великом и разнообразном русском языке нет определения?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100