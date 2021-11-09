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Хави решил ужесточить дисциплину в «Барселоне»

вчера, 16:19

Новый наставник «Барселоны» Хави установил новые правила организации тренировочного процесса в команде.

Специалист с первого дня работы заявил, что отныне игроки должны являться на базу минимум за полтора часа до начала занятий, чтобы у них было время подготовиться к тренировке и позавтракать. Также поменялась система питания футболистов, теперь они будут обязаны следовать планам диетологов «Барселоны».

В команде была введена система штрафов за опоздания на тренировку. Кроме того, игрокам запрещено возвращаться домой после полуночи за два дня до матча, нельзя совершать многочасовые перелеты на частном самолете в личных целях, заниматься опасными видами спорта.

Ещё до введения новых правил игроки «Барсы» прибыли на первую тренировку Хави намного раньше, чем требовалось.

После 12 туров «Барселона» занимает девятое место в таблице Ла Лиги с 17 очками.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 07:39
Это вам кажется,они не живые
STVA 1
STVA 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:29
Они живы Уважаемый
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:20
Гвардиоловской поступью идёт. Всё начинается с дисциплины. Хави вперёд!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:11
Всё потихоньку(и везде) возвращается к старине-национальным границам и палочной дисциплине.Иначе никак с оборзевшей публикой .
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:08
На тренировке перед игрой в ЛЧ,одновременно почти.
STVA 1
STVA 1 ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 21:51
Да мне вообще-то фиолетово!Пущай хоть на хе-ру передвигаются))
vinyardrip
vinyardrip ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:24
И как ты это себе представляешь? У меня гора бабла, а я буду эдаким аскетом?))) Ну да, деньги ж для этого обычно используются)))
STVA 1
STVA 1 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:15
Извините это когда Беланов и Заваров померли???
STVA 1
STVA 1 ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 21:13
Ну а чё и это можно!
vinyardrip
vinyardrip ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:00
Ага и пересадить миллионеров на самокаты)))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 20:51
Хорошо, что слили главного пешехода, особо никто Хави авторитетом задавить не сможет, даже Пике и Бускетс. Либо подчиняйся-либо на выход.
sash71
sash71
вчера в 20:47
В добрый путь
steel900
steel900
вчера в 20:40
В общем, все ожидаемо, без дисциплины ничего не будет, спросите у сэра Алекса.
Непроходимые
Непроходимые
вчера в 20:05
Снова ввёл десятину, только теперь ему носить будут, а не на панамские терминалы Месси переводить.)
Брулин
Брулин
вчера в 19:16
Алвес и Пуйоль могут войти в тренерский штаб «Барселоны»
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:12
Не мечтай.Лобановский выжимал из игроков послединие соки,пол команды на тренировках скончались-Заваров,Беланов,Яремчук,Яковенко итд,то есть 10 игроков но никто его не слил.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:58, ред.
Вот это правильно! А то при Кумане барселонцы расслабились) Хави постарается вернуть Барселону на прежние рельсы.
Agamaga........
Agamaga........ ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 18:54
Подход профессионалов и любителей к тренировкам совсем разный.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:46
А без таких мер - уйдут на уровень Малаги.
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 18:45, ред.
"теперь они будут обязаны следовать планам диетологов"
"была введена система штрафов за опоздания на тренировку"
Аааа... У них этого НЕ БЫЛО. Яааасно... Колхоз "Рассвет", в общем.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:44
Так и должно быть,пример-без особого таланта Роналду выше на голову чем талантливые из за сверх тренировок.
В Барсе все было в бардаке,начиная с Апсни заканчивая дисциплиной
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:39
Приветствую!Выдать кнопочные телефоны)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:37
негритенок дембеле разорится
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:11
С таким подходом игроки просто сольют его.
112910415
112910415
вчера в 18:00
без дисциплины никак
DXTK
DXTK
вчера в 17:55, ред.
Хави так действует потому что нету Месси....я бы посмотрел как бы он Месси запретил что-то......или к нему были бы особые статусные условия.....вот куман убрал кого надо, теперь хави будет молодняк гонять........ бускетс и пике тоже по струнке будут ходить или как........???

вот эти штрафы за опоздания, еще куча бреда перечисленно, это прошлый век, сейчас досточно поговорить с командой с игроками тем более хави авторитет для них........ они и так его будут слушать и выполнять........а так хави включил опцию ван гала....... закручивает гайки казарменные приемы....... нельзя то, это......... ты их тренируй,........... а не в личную жизнь заглядывай....что футболист делать будет в два ночи спать или пить пиво........за два дня до игры........
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 17:34
Думаю Хави вернет барсу ее статус,Хави был умным игроком, и тренером тоже будет не плохим
berda2003
berda2003
вчера в 17:30
сперму приносить в презике и показывать...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:25
Хави надо запретить заниматься сексом за 72 часа до игры,поэтому каждый игрок будет находиться на базе по пристальным надзором камер. И руками играть может только голкипер или вбрасывающий аут.
протон
протон
вчера в 17:21
Также нужно запретить видеоигры, тик-ток и инст. Пусть день и ночь мяч чеканят и пасуют на базе.
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