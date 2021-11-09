Хави решил ужесточить дисциплину в «Барселоне»

Новый наставник «Барселоны» Хави установил новые правила организации тренировочного процесса в команде.
Специалист с первого дня работы заявил, что отныне игроки должны являться на базу минимум за полтора часа до начала занятий, чтобы у них было время подготовиться к тренировке и позавтракать. Также поменялась система питания футболистов, теперь они будут обязаны следовать планам диетологов «Барселоны».
В команде была введена система штрафов за опоздания на тренировку. Кроме того, игрокам запрещено возвращаться домой после полуночи за два дня до матча, нельзя совершать многочасовые перелеты на частном самолете в личных целях, заниматься опасными видами спорта.
Ещё до введения новых правил игроки «Барсы» прибыли на первую тренировку Хави намного раньше, чем требовалось.
После 12 туров «Барселона» занимает девятое место в таблице Ла Лиги с 17 очками.
Дисциплина в команде-это "фундамент" для успеха, для достижения поставленной цели в целом...
Кстати вполне логичные, здравые требования главного тренера, который пришёл в команду всерьёз и надолго, у которого максимальные цели.
Хочу напомнить, что Хави сам предложил руководству "Барселоны" свои услуги в качестве главного тренера, и предложил только после того, как ушёл из команды Месси, у которого есть такая особенность, "прикасаться" к тому, что его не касается... Сразу после ухода Месси, Хави сказал: Как только Куман уйдёт, я готов быть главным тренером "Барселоны"...
На мой взгляд, Хави всерьёз и надолго... В будущем возможно и будут послабления к этим правилам, требованиям, но сейчас, если учесть то "падение" "Барселоны", которое мы наблюдаем, это вынужденная мера, я бы даже сказал - необходимая...
Удачи Хави, буде нелегко, непросто, но будем надеяться и верить, что всё задуманное им, у него получится!
Дисциплина в команде-это "фундамент" для успеха, для достижения поставленной цели в целом...
Кстати вполне логичные, здравые требования главного тренера, который пришёл в команду всерьёз и надолго, у которого максимальные цели.
Хочу напомнить, что Хави сам предложил руководству "Барселоны" свои услуги в качестве главного тренера, и предложил только после того, как ушёл из команды Месси, у которого есть такая особенность, "прикасаться" к тому, что его не касается... Сразу после ухода Месси, Хави сказал: Как только Куман уйдёт, я готов быть главным тренером "Барселоны"...
На мой взгляд, Хави всерьёз и надолго... В будущем возможно и будут послабления к этим правилам, требованиям, но сейчас, если учесть то "падение" "Барселоны", которое мы наблюдаем, это вынужденная мера, я бы даже сказал - необходимая...
Удачи Хави, буде нелегко, непросто, но будем надеяться и верить, что всё задуманное им, у него получится!
вот эти штрафы за опоздания, еще куча бреда перечисленно, это прошлый век, сейчас досточно поговорить с командой с игроками тем более хави авторитет для них........ они и так его будут слушать и выполнять........а так хави включил опцию ван гала....... закручивает гайки казарменные приемы....... нельзя то, это......... ты их тренируй,........... а не в личную жизнь заглядывай....что футболист делать будет в два ночи спать или пить пиво........за два дня до игры........
вот эти штрафы за опоздания, еще куча бреда перечисленно, это прошлый век, сейчас досточно поговорить с командой с игроками тем более хави авторитет для них........ они и так его будут слушать и выполнять........а так хави включил опцию ван гала....... закручивает гайки казарменные приемы....... нельзя то, это......... ты их тренируй,........... а не в личную жизнь заглядывай....что футболист делать будет в два ночи спать или пить пиво........за два дня до игры........