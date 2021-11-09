Хави решил ужесточить дисциплину в «Барселоне»

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вчера, 16:19

Новый наставник «Барселоны» Хави установил новые правила организации тренировочного процесса в команде.

Специалист с первого дня работы заявил, что отныне игроки должны являться на базу минимум за полтора часа до начала занятий, чтобы у них было время подготовиться к тренировке и позавтракать. Также поменялась система питания футболистов, теперь они будут обязаны следовать планам диетологов «Барселоны».

В команде была введена система штрафов за опоздания на тренировку. Кроме того, игрокам запрещено возвращаться домой после полуночи за два дня до матча, нельзя совершать многочасовые перелеты на частном самолете в личных целях, заниматься опасными видами спорта.

Ещё до введения новых правил игроки «Барсы» прибыли на первую тренировку Хави намного раньше, чем требовалось.

После 12 туров «Барселона» занимает девятое место в таблице Ла Лиги с 17 очками.