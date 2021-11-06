0 ударов в створ во втором тайме скучного дерби Манчестера. «Сити» и «Юнайтед» в разных весовых категориях

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06 ноября 2021, 19:08

Мистер Сульшер, вам пора.

Стартовые сюрпризы

Вопреки ожиданиям, травмы Рафаэля Варана и Эдинсона Кавани не заставили Оле-Гуннара Сульшера вернуться к схеме 4-2-3-1. Стартовая расстановка «Юнайтед» в манчестерском дерби — 3-5-2. И это была авантюра сразу по нескольким причинам: во-первых, Эрик Байи впервые вышел на поле в нынешнем розыгрыше АПЛ . Во-вторых, Виктор Линделеф был брошен в бой после недели без тренировок. В-третьих, на поле оказались все три доступных на сегодняшний день центральных защитника, что делало реализацию игрового плана еще и рискованным. В-четвертых, Мэйсон Гринвуд не то чтобы очень подходит на роль напарника Криштиану Роналду по линии атаки в такой формации, здесь нужен стервятник вроде Кавани.

Забегая вперед, скажу, что стартовый план МЮ провалился, в перерыве Сульшер признал это и перестроил команду на схему 4-2-3-1. Лучше не стало, так что, видимо, дело не только в схеме. Что же касается «Сити», то Хосеп Гвардиола ничем не удивил. Да, парочка кадровых решений разошлась с ожиданиями, но они полностью укладываются в игровые стандарты «Манчестер Сити»: мы ждали Зинченко и Грилиша с первых минут, получили Канселу и Гюндогана, но и такой выбор Пепа не стал сюрпризом.

Футбол закончился в первом тайме

«Манчестер Сити» настолько классная и стабильная команда с широко известной философией, что большинство матчей «горожан» скучны по содержанию. Они делают все на высочайшем уровне, в чем-то являются лучшими в мире, но стоит посмотреть несколько встреч и дальше неинтересно, ведь все время одно и то же. Настолько безупречны, что скучны.

Представьте, что идете на премьеру нового фильма любимого режиссера, предвкушая удовольствие. Огромное наслаждение гарантировано, и вы его получаете. Будете ли вы так же довольны, если станете смотреть этот фильм каждую среду и субботу? На 10-й, 20-й, 50-й просмотр вам наскучит, сколь бы великолепно ни было зрелище.

Так и с футболом Гвардиолы: он исключительно хорош и невероятно сложен, далеко не каждый сможет его повторить, даже если поставит перед собой такую цель, получит время и кадровые ресурсы. Но он скучен и однообразен, веселье начинается только тогда, когда у «Сити» (а прежде у «Барселоны» и «Баварии») что-то не получается. В манчестерском дерби у «горожан» получалось все, «Юнайтед» оказался совершенно неконкурентоспособным на фоне соседей.

Меньше семи минут в АПЛ -2021/22 потребовалось Эрику Байи, чтобы отметиться первым результативным действием — автоголом. И этот автогол на 7-й минуте уже вытекал из игровой картины матча, стартовое давление «Сити» было внушительным. В середине тайма Давид Де Хеа отвел несколько угроз, а перед самым перерывом еще одна передача Канселу привела к взятию ворот: Шоу неразумно пропустил мяч, а Бернарду Силва выловил его на дальней штанге и удвоил преимущество своей команды.

Пожалуйста, верните потраченное на просмотр второго тайма время

В первом тайме хотя бы был футбол, пусть даже в основном в исполнении «Манчестер Сити». Два гола, три ярких сэйва Де Хеа. Да и Криштиану Роналду разок побеспокоил Эдерсона — самый опасный момент в матче у МЮ . После перерыва все закончилось. Сульшер выпустил вместо защитника Байи вингера Санчо, перестроил схему на 4-2-3-1, но это была только видимость усиления атаки. «Красные дьяволы» как будто вышли на второй тайм с одной единственной мыслью: «Хоть бы не как с „Ливерпулем“».

«Сити» такое своеобразное предложение перемирия при счете 2:0 полностью устроило, и второй тайм команда Хосепа Гвардиолы провела за контролем мяча в квадратах и треугольниках, не выражая особого интереса к созданию моментов: 0 ударов в створ ворот на две команды во втором тайме дерби. Впрочем, «горожане» могли забить третий, ведь Фоден попал в штангу, а Габриэль Жезус упал в штрафной площади МЮ не без помощи Теллеса, но Майкл Оливер и его VAR -друзья ослепли во втором матче за неделю (вспоминаем необъяснимое удаление Хуммельса в Лиге чемпионов).

Сульшер заслуживает отставку. Но пока что продолжит тренировать МЮ

Ужаснее всего, что у «Манчестер Юнайтед» даже против играющего в эконом-режиме «Сити» не было реальных возможностей вернуться в игру. Проигрывавшая 0:2 к перерыву команду, не создала ничего после перерыва. Да, у МЮ есть проблемы с составом, но даже имевшийся в распоряжении Сульшера подбор футболистов позволял рассчитывать на иной уровень сопротивления.

Норвежца никто не винит за игру вторым номером против «Сити», но ведь даже этот план не состоялся: команда Сульшера была без мяча, мгновенно попадала под контрпрессинг после отборов на своей половине поля и не переходила в быстрые атаки, без которых любая игра вторым номером автоматически становится игрой на поражение. Ну, или в лучшем случае на нулевую ничью, если Де Хеа отобьет все, что прилетит в створ.

В трех матчах «испытательного срока» Сульшера МЮ уверенно выиграл у «Тоттенхэма» (3:0), сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) благодаря позднему голу Роналду и уверенно проиграл «Сити» (0:2). Вся работа Оле-Гуннара на тренерском мостике «красных дьяволов» в миниатюре. Если вынести за скобки сверхусилия футболистов в критические моменты, которые часто приносили МЮ сверхрезультаты при Сульшере, то картина получается совсем печальной.

У «Манчестер Юнайтед» нет концептуальных тренерских идей, чтобы конкурировать с «Сити», «Ливерпулем» и «Челси» и на дистанции, и в очных матчах, где наблюдается удручающее отставание. Наверное, если бы Конте не устроился в «Тоттенхэм», после такого матча пришел бы в «Манчестер Юнайтед», но теперь у руководства клуба нет подходящего сменщика под рукой, а значит остается только верить в Сульшера.

Только факты

0 — это не только о количестве ударов в створ после перерыва, но и о заменах «Манчестер Сити». Гвардиола подчеркнул превосходство своей команды отсутствием перестановок по ходу матча.

1 – Эрик Байи стал первым футболистом «Манчестер Юнайтед», забившим в свои ворота в дерби Манчестера в рамках Премьер-Лиги.

4 – «Манчестер Сити» прервал серию из 4 матчей без побед над МЮ в АПЛ .

14 – «Манчестер Юнайтед» пропустил в 14-м подряд домашнем матче во всех турнирах. В истории клуба была только одна серия хуже — 21 игра на своем поле без «сухарей» в 1958-1959 годах.