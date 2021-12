«Аякс» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Тен Хаг отбивается от приглашений в АПЛ

Тренер и Тадич – крепкие орешки из Амстердама.

Эрик привык к массовым распродажам

Достаточно посмотреть на состав два года назад, когда играли в полуфинале ЛЧ , чтобы понять, насколько круто Тен Хаг справляется с неизбежными продажами лидеров. Онана отсидел дисквалификацию и по пути в новый клуб. Де Лигт в «Ювентусе», Френки Де Йонг в «Барселоне», ван де Бек в МЮ , Зиеш в «Челси». Ветеран Шене в НЕКе, Дольберг в «Ницце», а Хунтелаар завершил карьеру.

Не все перестановки обязательно навредили основе Тен Хага, которого могут позвать в МЮ или «Ньюкасл». Но вместе с «Ювентусом», «Баварией» и «Ливерпулем» в плей-офф ЛЧ досрочно вышла команда, чей наставник постоянно приспосабливается. Например, в воротах 37-летний Ремко Пасвер. Это бывший голкипер «Витесса», который не сумел заиграть в основе ПСВ . В центре защиты у голландцев два футболиста ниже 180 сантиметров, и оба не новые Каннаваро по таланту.

«Аякс» не смущают такие мелочи, ведь они спокойно подписали Аллера, хотя в «Вест Хэме» на ивуарийце успели поставить крест. Также доверяют Тадичу, который не ушел, а в Дортмунде нарвался на резкую боль в паху, чтобы забить гол – вписался в штангу промежностью. После матча пошутил, что ради победы над «Боруссией» Д нужна «парочка шаров» (обыграл фразу со значением «иметь мужество») и пожелал штанге немецких ворот быстрого восстановления.

