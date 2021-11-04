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«Аякс» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Тен Хаг отбивается от приглашений в АПЛ

04 ноября 2021, 16:48
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Тренер и Тадич – крепкие орешки из Амстердама.

Эрик привык к массовым распродажам

Достаточно посмотреть на состав два года назад, когда играли в полуфинале ЛЧ, чтобы понять, насколько круто Тен Хаг справляется с неизбежными продажами лидеров. Онана отсидел дисквалификацию и по пути в новый клуб. Де Лигт в «Ювентусе», Френки Де Йонг в «Барселоне», ван де Бек в МЮ, Зиеш в «Челси». Ветеран Шене в НЕКе, Дольберг в «Ницце», а Хунтелаар завершил карьеру.

Не все перестановки обязательно навредили основе Тен Хага, которого могут позвать в МЮ или «Ньюкасл». Но вместе с «Ювентусом», «Баварией» и «Ливерпулем» в плей-офф ЛЧ досрочно вышла команда, чей наставник постоянно приспосабливается. Например, в воротах 37-летний Ремко Пасвер. Это бывший голкипер «Витесса», который не сумел заиграть в основе ПСВ. В центре защиты у голландцев два футболиста ниже 180 сантиметров, и оба не новые Каннаваро по таланту.

«Аякс» не смущают такие мелочи, ведь они спокойно подписали Аллера, хотя в «Вест Хэме» на ивуарийце успели поставить крест. Также доверяют Тадичу, который не ушел, а в Дортмунде нарвался на резкую боль в паху, чтобы забить гол – вписался в штангу промежностью. После матча пошутил, что ради победы над «Боруссией» Д нужна «парочка шаров» (обыграл фразу со значением «иметь мужество») и пожелал штанге немецких ворот быстрого восстановления.

У серба есть поводы для хорошего настроения. На его счету 5 голов и 9 ассистов в чемпионате Нидерландов, а еще в 32 года оттянутый форвард не забывает огорчать соперников в ЛЧ. «Бешикташ» и «Боруссия» Д пропускали после его паса и удара. Тен Хаг не жалуется, что ему не хватает сильных футболистов, не ищет оправданий в защите, постоянно развивает футболистов, может опереться на опыт Блинда и таланты Мазрауи.

«Аякс» заработал на продажах за два с половиной трансферных сезона 362 миллиона евро. И хотя позволяли заметные расходы, прошлым летом умудрились забрать Бергейса за 5 млн евро, а за юного Дарами заплатили 12. Пройдет пару лет и о датчанине могут говорить, как о других воспитанниках первой команды «Аякса»? Не забываем, с кем имеем дело. Ибрагимович и Суарес прошли эту школу.

«Аякс» играет по заветам Кройфа

У фанатов «Боруссии» Д остались вопросы по удалению Хуммельса. Но и пенальти в ворота «Аякса» получилось странным, Беллингхэм поднял пятку, сначала почувствовал касание колена соперника, взял паузу, а затем завалился на газон. Майкл Оливер не отсудил четко и красиво.

Но удаление сказалось, «Боруссия» Д не выдержала. И тут вспомните поединок в Амстердаме в полных составах. В гостях немцы пропустили четыре безответных мяча. Голландцы разнесли сильного соперника, капитан Тадич забил со штрафного с острого угла, Блинд порадовал бильярдным ударом, а разгром оформили Аллер и Антони.

Юркий бразилец из школы «Сан-Паулу» вместе с Мазрауи создали невероятно сложный атакующий правый фланг в схемах Тен Хага. У них классика «4-3-3», как завещал Йохан Кройф. Причем тройка центральных полузащитников держится компактно, там серьезную роль играет универсал Бергейс, хотя 19-летний Гравенберг тоже важен.

В атаке рослый Аллер и два самостоятельных инсайда, Тадич и Антони. На дистанции может не хватить глубины состава. Но создавать большинство в чужой штрафной, грамотно выходить из обороны через короткий пас – Альварес для этого ныряет в линию обороны, или располагаться так, словно футболистов по полю расставили с помощью лазерных уровней, этот «Аякс» умеет. Как результат – первое место в чемпионате Нидерландов. В трех турах теряли очки, но ПСВ разнесли 5:0.

Атака мечты с проблемной защитой

Могут вернуть Эриксена. Блинд после проблем с сердцем играет, у датчанина тоже есть шанс. Но и без плеймейкера собрали 37 забитых мячей в Ере. Характер и красота вместе, по геометрии футбола «Аякс» является одной из самых красивых команд мира. В Амстердаме умеют играть в футбол, используют длинные передачи, а красивые комбинации с игрой пятками разыгрывают без снисхождения к соперникам.

Вот только в защите проблем хватает. В чемпионате Нидерландов пропустили всего два мяча в 11 матчах, но там сказывается форма Пасвера. Он занял место травмированного 39-летнего Стекеленбурга. У Мартена проблемы с тазобедренным суставом, пропустит целый сезон. Другие команды, потеряв основного и запасного голкиперов, могут развалиться в защите, а Тен Хаг мотивировал 37-летнего седого резервиста с лишним весом.

У Ремко минуты славы – пропустил 1 гол в 8 матчах Ере, отразил 26 ударов, 96.2% сэйвов. В ЛЧ голкипер спас девять раз, пропустил лишь два мяча. Четыре победы показывают, что против «Бешикташа», «Спортинга» и «Боруссии» Д хватает сильных сторон голландцев, но включения Ремко напоминают о главной слабости. Зимой команде нужно подумать о подписании молодого перспективного вратаря, ведь в возрасте Пасвера любое повреждение может выбить надолго, как случилось со Стекеленбургом.

Плюс в центре защиты нет ребят класса Де Лигта, Вертонгена или Алдервейрелда. Хвалим Тимбера и Мартинеса, но они вынужденно оказались в центре. Холанд в Амстердаме их простил, а на ответный поединок норвежца не пустила травма. Но в плей-офф ЛЧ найдутся соперники, которые заставят Тен Хага задуматься о действиях собственной команды без мяча. С другой стороны, какие могут быть претензии?

Посмотрите на бюджет «Аякса» — 155.5 млн евро, что меньше, чем у «Вест Хэма» или «Кристал Пэлас». И намного меньше, чем у «Зенита», который задекларировал 236.5 млн евро. Когда будут говорить, что невозможно команде РПЛ стабильно побеждать в Европе, то показывайте на «Аякс». Ван дер Сар и Овермарс на своих местах. При грамотном выборе тренера и здоровой трансферной политике – молодые игроки побеждают в ЛЧ, чтобы уехать, можно добиться заметных успехов.

«Аякс» должен остаться первым в группе, и при удачном жребии пройдет минимум одну стадию плей-офф. Не нужно напоминать, на что эта команда способна на кураже. Нападение у голландцев одно из лучших в мире.

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DXTK
DXTK
06 ноября в 14:50
если Тен Хаг решится покинуть Аякс и выберет АПЛ....надеюсь он возглавит Саутгемптон........... А Тадич уже играл тут....и в своем последнем сезоне спас святых от вылета два гола в ворота Суонси позволили сохранить прописку......прокачавшись серб вернулся еще сильнее..........
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Антон Белянкин (раскрыть)
06 ноября в 11:47
Золотые слова! Тот Аякс 1995 года был фантастичиким! Щас бы те пацанята громили бы грандов!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Мантефильный (раскрыть)
05 ноября в 16:30
Штамповать?! Да пожалуй лишь Суарес стал действительно выдающимся. Тут дело не в игроках,а в тренере Гиганте Мысли. Ну и ещё немножко маркетинга,хотя как без него? Тренер из посредственных игроков сложил прекрасную мозайку,именно Эрик внёс магию в этот коллектив. А теперь о самих игроках. Йонг - в Барсе довольно таки посредственный игрок,как ти привозчик Де Лигт в Юве,Зиеш - ротация/замена. Онана - вообще так себе голкипер,не лучше Щесного. Если бы не Таг,то мы даже об этих игроках толком и не знали.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
05 ноября в 16:19
Лапорту вместо Катара в Амстердам надо было,причём ещё давно. Сколько раз писать.что Эрик это лучшее для Барсы,а не какие то Куманы или Хави. Нет же,им то Клоппа подавай, то ещё Бог знает кого,может Нагильсманна. Да если Клопп придёт,то при таком составе надо поллярда готовить,причём сразу же.
Хави это рулетка и скорее всего Барса с ним будет не намного лучше,чем с Куманом.... Можно конечно сказать,что это возможно каталонский Зидан,только надо учесть,что у алжирца были игроки топ-уровня ну и перес-решалово. Вы скажите,да какой там Перес решалово,всё честным трудом. ушёл Роналду и ЗМ у Модрича.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ FruttyPups (раскрыть)
04 ноября в 21:25
спасибо)
FruttyPups
FruttyPups ответ Василий Иванов 1 (раскрыть)
04 ноября в 21:02
исправили.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
04 ноября в 20:58
Совсем статьи разучились редачить? Алле "списали в "Ньюкасле?"
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
04 ноября в 19:51
Как же туда своих детей отдать.
Это ж какая великая академия.

У меня есть ощущение что этот Аякс и ПСЖ бы нагнул , а МЮ и Интер бы и не заметил.
DVL
DVL
04 ноября в 19:33, ред.
Тадичу после эпизода надо было показать жест Симеоне, доказав что они у него железные).
Если серьёзно, то Аякс это футбольная романтика, талантливая молодёжь и про яркий атакующий футбол
Roger Young
Roger Young
04 ноября в 17:57
В этом году Аякс собрал отличную команду. Желаю удачи в плей офф.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
04 ноября в 17:40
Аякс один из немногих современных футбольных клубов вызывающих уважение! Амстердамцы умеют зажигать звёзды, и этот конвейер никогда не останавливается. Их постоянно клюют стервятники выхватывая себе зажжённых звёзд. Но это не убивает клуб, который возраждается раз за разом.
"Великим" клубам с их "великими" тренерами определённо стоит поучится создавать команды, а не покупать в них запчасти.
Признаюсь: Аякс - моя первая футбольная любовь. Спасибо, что открыл для меня игру в далёком 95 -м году!
shlomo
shlomo
04 ноября в 17:23, ред.
Спасибо за статью....ну что, шутки шутками, а такой Аякс способен дойти и до финала ЛЧ..... и если брать то что немецкий клуб остался в меньшинстве уже на 29-й минуте встречи (после удаления Матса Хуммельса...).... но до перерыва хозяева поля сумели выйти вперед ( отличился Марко Ройс...).... НО....этот матч мог бы иметь и другое развитие...на мой взгляд (не специалиста) левое удаление … просто левейшее! ....и опять вопрос вопросов: зачем вообще нужен вар?... Оливер частенько чудит, но в динамике могло показаться, что это красная, да и игрок амстердамцев добавил актерского мастерства..... непонятно одно, почему ВАР одобрил его решение и не настоял на просмотре - для разбирательства ( ведь Хумельс вообще правил не нарушал...) .....там надо было, наоборот, наказывать жёлтой Энтони за создание травмоопасной ситуации, в т. ч. и самому себе, плюс, за весь устроенный им спектакль, типа, "мне я....ца оторвали"!
Мантефильный
Мантефильный
04 ноября в 17:19
Удивительный клуб-так штамповать игроков на продажу и самим быть на уровне...
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