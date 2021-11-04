«Аякс» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Тен Хаг отбивается от приглашений в АПЛ

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04 ноября 2021, 16:48

Тренер и Тадич – крепкие орешки из Амстердама.

Эрик привык к массовым распродажам

Достаточно посмотреть на состав два года назад, когда играли в полуфинале ЛЧ , чтобы понять, насколько круто Тен Хаг справляется с неизбежными продажами лидеров. Онана отсидел дисквалификацию и по пути в новый клуб. Де Лигт в «Ювентусе», Френки Де Йонг в «Барселоне», ван де Бек в МЮ , Зиеш в «Челси». Ветеран Шене в НЕКе, Дольберг в «Ницце», а Хунтелаар завершил карьеру.

Не все перестановки обязательно навредили основе Тен Хага, которого могут позвать в МЮ или «Ньюкасл». Но вместе с «Ювентусом», «Баварией» и «Ливерпулем» в плей-офф ЛЧ досрочно вышла команда, чей наставник постоянно приспосабливается. Например, в воротах 37-летний Ремко Пасвер. Это бывший голкипер «Витесса», который не сумел заиграть в основе ПСВ . В центре защиты у голландцев два футболиста ниже 180 сантиметров, и оба не новые Каннаваро по таланту.

«Аякс» не смущают такие мелочи, ведь они спокойно подписали Аллера, хотя в «Вест Хэме» на ивуарийце успели поставить крест. Также доверяют Тадичу, который не ушел, а в Дортмунде нарвался на резкую боль в паху, чтобы забить гол – вписался в штангу промежностью. После матча пошутил, что ради победы над «Боруссией» Д нужна «парочка шаров» (обыграл фразу со значением «иметь мужество») и пожелал штанге немецких ворот быстрого восстановления.

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. 🍒😉



COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021

У серба есть поводы для хорошего настроения. На его счету 5 голов и 9 ассистов в чемпионате Нидерландов, а еще в 32 года оттянутый форвард не забывает огорчать соперников в ЛЧ . «Бешикташ» и «Боруссия» Д пропускали после его паса и удара. Тен Хаг не жалуется, что ему не хватает сильных футболистов, не ищет оправданий в защите, постоянно развивает футболистов, может опереться на опыт Блинда и таланты Мазрауи.

«Аякс» заработал на продажах за два с половиной трансферных сезона 362 миллиона евро. И хотя позволяли заметные расходы, прошлым летом умудрились забрать Бергейса за 5 млн евро, а за юного Дарами заплатили 12. Пройдет пару лет и о датчанине могут говорить, как о других воспитанниках первой команды «Аякса»? Не забываем, с кем имеем дело. Ибрагимович и Суарес прошли эту школу.

«Аякс» играет по заветам Кройфа

У фанатов «Боруссии» Д остались вопросы по удалению Хуммельса. Но и пенальти в ворота «Аякса» получилось странным, Беллингхэм поднял пятку, сначала почувствовал касание колена соперника, взял паузу, а затем завалился на газон. Майкл Оливер не отсудил четко и красиво.

Но удаление сказалось, «Боруссия» Д не выдержала. И тут вспомните поединок в Амстердаме в полных составах. В гостях немцы пропустили четыре безответных мяча. Голландцы разнесли сильного соперника, капитан Тадич забил со штрафного с острого угла, Блинд порадовал бильярдным ударом, а разгром оформили Аллер и Антони.

Юркий бразилец из школы «Сан-Паулу» вместе с Мазрауи создали невероятно сложный атакующий правый фланг в схемах Тен Хага. У них классика «4-3-3», как завещал Йохан Кройф. Причем тройка центральных полузащитников держится компактно, там серьезную роль играет универсал Бергейс, хотя 19-летний Гравенберг тоже важен.

В атаке рослый Аллер и два самостоятельных инсайда, Тадич и Антони. На дистанции может не хватить глубины состава. Но создавать большинство в чужой штрафной, грамотно выходить из обороны через короткий пас – Альварес для этого ныряет в линию обороны, или располагаться так, словно футболистов по полю расставили с помощью лазерных уровней, этот «Аякс» умеет. Как результат – первое место в чемпионате Нидерландов. В трех турах теряли очки, но ПСВ разнесли 5:0.

Атака мечты с проблемной защитой

Могут вернуть Эриксена. Блинд после проблем с сердцем играет, у датчанина тоже есть шанс. Но и без плеймейкера собрали 37 забитых мячей в Ере. Характер и красота вместе, по геометрии футбола «Аякс» является одной из самых красивых команд мира. В Амстердаме умеют играть в футбол, используют длинные передачи, а красивые комбинации с игрой пятками разыгрывают без снисхождения к соперникам.

Вот только в защите проблем хватает. В чемпионате Нидерландов пропустили всего два мяча в 11 матчах, но там сказывается форма Пасвера. Он занял место травмированного 39-летнего Стекеленбурга. У Мартена проблемы с тазобедренным суставом, пропустит целый сезон. Другие команды, потеряв основного и запасного голкиперов, могут развалиться в защите, а Тен Хаг мотивировал 37-летнего седого резервиста с лишним весом.

У Ремко минуты славы – пропустил 1 гол в 8 матчах Ере, отразил 26 ударов, 96.2% сэйвов. В ЛЧ голкипер спас девять раз, пропустил лишь два мяча. Четыре победы показывают, что против «Бешикташа», «Спортинга» и «Боруссии» Д хватает сильных сторон голландцев, но включения Ремко напоминают о главной слабости. Зимой команде нужно подумать о подписании молодого перспективного вратаря, ведь в возрасте Пасвера любое повреждение может выбить надолго, как случилось со Стекеленбургом.

Плюс в центре защиты нет ребят класса Де Лигта, Вертонгена или Алдервейрелда. Хвалим Тимбера и Мартинеса, но они вынужденно оказались в центре. Холанд в Амстердаме их простил, а на ответный поединок норвежца не пустила травма. Но в плей-офф ЛЧ найдутся соперники, которые заставят Тен Хага задуматься о действиях собственной команды без мяча. С другой стороны, какие могут быть претензии?

Посмотрите на бюджет «Аякса» — 155.5 млн евро, что меньше, чем у «Вест Хэма» или «Кристал Пэлас». И намного меньше, чем у «Зенита», который задекларировал 236.5 млн евро. Когда будут говорить, что невозможно команде РПЛ стабильно побеждать в Европе, то показывайте на «Аякс». Ван дер Сар и Овермарс на своих местах. При грамотном выборе тренера и здоровой трансферной политике – молодые игроки побеждают в ЛЧ , чтобы уехать, можно добиться заметных успехов.

«Аякс» должен остаться первым в группе, и при удачном жребии пройдет минимум одну стадию плей-офф. Не нужно напоминать, на что эта команда способна на кураже. Нападение у голландцев одно из лучших в мире.