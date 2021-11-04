«Локомотив» готовится к дерби со «Спартаком» в Стамбуле. Пока работа Гисдоля не впечатляет

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04 ноября 2021, 10:31

Важно оторваться от последнего места в группе ЛЕ .

Немец в поисках правильной схемы

В дебютном матче в Казани не без помощи юного голкипера Худякова «Локомотив» проигрывал со счетом 0:2. В перерыве Гисдоль делал замены, обкатывал схему «4-3-3». Не получилось, зато в концовке повезло сравнять счет. Команда интуитивно переходила на «4-2-3-1», но сразу тренер это не прочитал.

Результатом стало поражение от «Галатасарая» с базовой моделью «4-4-2» и Жемалетдиновым в роли полноценного форварда, Марадишвили слева в полузащите и экспериментом с Рыбусом в роли правого защитника. Турки выиграли, когда «Локомотив» прозевал заброс на свежего Актюркоглу. Запомните его, может доставить много проблем на любом фланге.

Гисдоль увидел против команды Терима равную игру. Но статистика неумолима – по точным ударам счет 0:5 в пользу турецких гостей. Меткость подводила «Локомотив», пока не случился матч с «Сочи». Соперник был сложным, тренерский коллектив, но «железнодорожники» нашли голы и начали попадать в створ чужих ворот. Назовите это везением или случаем, но заработало.

А вот концентрации в защите не хватило. Во всех матчах с Гисдолем пропускали, но три очка против соседа в таблице воодушевили. Против «Нижнего Новгорода», хотя у Кержакова команда с репутацией грозы фаворитов, «Локомотив» напоминал себя привычного. Схема «4-2-3-1» с еще одним ложным форвардом – Керком, конечно же, не работала. Но на пропущенный мяч среагировал правильно.

Фаворит давил на новичка РПЛ до тех пор, пока тот не забил в собственные ворота. Но в сухом остатке получает случайную ничью с «Рубином» — Слуцкий сильно ругал свою команду за пропущенный второй мяч. Было поражение без точных ударов против «Галатасарая». Минимальная победа над «Сочи» с автоголом соперника. А еще очки, подаренные Синицыным и Миладиновичем.

- Вместо 7 пунктов из 12 Гисдоль легко мог получить всего два, максимум — четыре. Пока немцу делают подарки в РПЛ , но это временно и не относится к еврокубкам, где «Галатасарай» — лидер группы с нулем пропущенных у Муслеры.

- Благодаря семи очкам и потерям конкурентов «Локомотив» вышел на чистое второе место в РПЛ . «Зенит» оторвался на пять пунктов, а «Сочи» набрал столько же очков, как команда Гисдоля – 24;

- Похоже, базовой останется схема «4-2-3-1», ведь против «Галатасарая» в Москве зевали контратаки, поэтому важно перекрыть опорную зону. Заодно подумать о полуфлангах, там тоже не все в порядке.

Кадровая чехарда вредит команде

Дисквалификации, травмы и коронавирус влияют на работу нового тренера. У Смолова два отрицательных теста. Прекрасные новости для «Локомотива» и сборной, но в каком Федор функциональном состоянии? Травмированы сразу три футболиста, которые могут разнообразить игру на разных участках поля – Магкеев, Миранчук и Зе Луиш.

Мурило потерял место в основе. Гисдолю явно импонирует игра Едвая, с которым говорят на немецком и ходят на пресс-конференции. А рядом с Тином увидим Пабло. У бразильца были ошибки, но его стиль подходит Маркусу. В центре поля Бека-Бека и Баринов, а в атаке можем увидеть Марадишвили, ведь Камано постанавливается после травмы.

Рангник набрал футболистов – Керк, Аджорин, Бека Бека, даже без Смолова и Камано справятся при большом желании и грамотном планировании игры до последней минуты. Но даже по флангам обороны понятно, как далек «Локомотив» от кадровой стабильности. По правую руку Гильерме видел Рыбуса, Рыбчинского, Живоглядова, Сильянова и Ненахова.

Тикнизян и Рыбус появлялись слева. При этом назвать действия любого из шести футболистов удачными нельзя. Пожалуй, только два человека – толковый Смолов и призер октября Жемалетдинов, заслужили комплименты. Были яркие отрезки у Камано, неплохо смотрелся Едвай, но на него давят ошибки всей защиты. Не количеством, а качеством – «Локомотив» любит голы на ровном месте.

- По допущенным ударам в створ «Локомотив» на втором месте вместе с «Сочи». По качеству моментов соперников тоже вторые, но еще пару матчей – обойдут «Спартак».

- Москвичи, невзирая на появление молодых новичков, сохранили структуру осторожной игры – Гисдолю повезло, команда послушная. Но бегущих лидеров, вроде Камано и Смолова, может не хватать.

- Кроме пяти человек справа в защите, есть еще центр поля, где видели семь разных футболистов, и правый фланг атаки – четыре разных игрока. Новому тренеру, как и Николичу, не повезло с кадровой ситуацией, многовато потерь.

Гисдоля ждут два экзамена подряд

Не будем опускаться до прямого цитирования мнения бывшего певца Юрия Лозы о «Локомотиве». Но его нарочно гневный спич содержит одну важную мысль. У команды Гисдоля вправду много лишней беготни вместо осмысленного футбола. Когда включаются – как Керк и Смолов в спайке, то любо-дорого смотреть. Но часто новый тренер ничего не контролирует в изначально плане на игру, а лишь судорожно реагирует.

Размашистость замен нравится. Авторитет многие игроки у Гисдоля не завоевали, он их спокойно тасует и многим доверяет, в том числе самым юным. Но слишком много в четырех первых матчах счастливых для команды случайностей. Повезло, что «Галатасарай» не забил «Локомотиву» дважды. Повезло с автоголами «Сочи» и «Нижнего Новгорода». И камбэк против «Рубина» не состоялся бы без явной помощи казанцев.

И потери лишь частично оправдывают качество футбола в исполнении команды Гисдоля. Нравится, что есть желание, но не нравится отсутствие порядка при присутствии скучной рациональности. Команда не стала атакующей, зато видим изменения в подходе к высокому прессингу. Немецкая метла метет в сторону давления – по интенсивности прессинга «Локомотив» уже второй в РПЛ . Опередили «Динамо» и «Спартаку», впереди остался лишь «Краснодар».

Важный момент, ведь когда Гисдоль дождется всех лучших на поле, то обидных ошибок может стать меньше. Баланс появится, если Бека Бека будет четче отрабатывать в защите – пока у него подход Крала в первых матчах за «Спартак», и сравнение не основано на похожих прическах, оба ветреные футболисты. Важно, чтобы Едвай и Пабло выбрали, кто из них контролирует линию офсайда, «Галатасарай» умеет делать забросы за спину.

Наконец, необходимо делать замены для усиления игры, а не спасения ситуации. «Локомотив» мечтает стать сначала прессингующей командой, а потом атакующей. Но со вторым сложно, поскольку природа там «сёминская». Это как «Челси» и эффект после Моуриньо, когда тренеры крутили-вертели, а без ставки на бетон в защите не справлялись. «Локомотиву» нужны очки в Стамбуле – похоже, пора рисковать и идти в атаку, но не забывайте, что борьба за путевку в ЛЧ только начинается, и на выходных новая серия.

- «Локомотив» не побеждал в еврокубках с поединка против «Байера» в Леверкузене. А до этого не знал успехов после домашнего матча с «Галатасараем». Вот только в Стамбуле уступили 3:0, сегодня сложный выезд.

- Впереди у Гисдоля дерби против «Спартака». Федун, Миллер и другие владельцы клубов РПЛ привыкли к неудачам в Европе, руководству «Локомотива» результат в Москве может быть важнее.

- Пока Гисдоль оправдывает описание «ставленник Рангника». Просит о прессинге, мечтает о красивых атаках в стиле Бундеслиги. Но очки набирают с везением и напором, как старый «Локомотив».

И тренерских побед, как у Николича, пока не видели. Терим – великолепный оппонент, пора Маркусу себя показать.