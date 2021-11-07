Восстание «Спартака». Красно-белые в меньшинстве лишили «Локомотив» победы

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07 ноября 2021, 22:12

Московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» получилось драматичным. «Соккер.ру» — о жесткой битве в столице.

На краю пропасти

В нынешней судьбе «Спартака» и «Локомотива» есть кое-что общее. Обе команды далеки от своего оптимального состояния, и к обеим есть претензии и вопросы. В большей или меньшей степени. В случае с «Локомотивом» не утихает критика в адрес руководства, которое создает путаницу, по мнению многих специалистов и фанатов. Речь скорее о стратегии. В случае со «Спартаком» критика льется со всех сторон и абсолютно на всех: от переводчика до владельца, от каждого футболиста до главного тренера.

Под таким давлением соперники вышли выяснять отношения. Игра происходила после ничейных гостевых поединков в Лиге Европы, где «Локомотив» поделил очки с «Галатасараем», а «Спартак» — с «Лестером». И вроде как у красно-белых соперник был солиднее, однако сама по себе серия без побед у подопечных Руя Витории затянулась, и все чаще к его должности главного тренера добавляют слова «пока еще».

Определенная нервозность и груз давления на плечах всех участников матча ощущался с первых минут. Много интенсивной борьбы, но мало реальных подходов к воротам с угрозами им. Для команд под перманентным давлением игра еще была и последней перед большим перерывом на матчи сборных. А это еще большая ответственность – матч должен был оставить фанатам наследие для обсуждения на пару ближайших недель. И каждому в таких условиях хочется уйти на паузу на каком-то эмоциональном подъеме, с позитивным сопровождением. Насколько это возможно.

Поэтому нервозный первый тайм, не даря россыпи моментов, создавал напряжение. «Локомотив» гораздо больше владел мячом, однако только в середине тайма смог создать вразумительную атаку. При этом весьма красивую. Перевод Камано с левого фланга в центр, в штрафную на рывок Керка был изумителен. Он нашел 12-метровую щель между центральными защитниками «Спартака», грамотно отрезав их, оставив Джикию в полупозиции. А за его спиной Айртон проспал рывок Джирано, который вышел на встречу с мячом один-одинешенек перед воротами. Еще через 12 минут «Спартак» оказался на краю пропасти в отчаянии. Литвинов поплатился за излишне смелые решения в борьбе и получил две желтые карточки, оставив «Спартак» в меньшинстве. Казалось, что это путь к полному провалу команды.

Управление гневом

Как ни парадоксально, эпизод с удалением Литвинова стал ключевым триггером для игроков «Спартака», которые не скрывали своего гнева и были готовы разорвать от злости кого угодно. Обычно на пользу игре это не идет. Однако не в этот раз. В критической ситуации спартаковцы смогли повести себя, как и подобает в таких случаях.

Они стали работать гораздо интенсивнее и больше. Соболев, который ругался на судью и всех вокруг чуть ли не отчаяннее остальных, за что схватил желтую карточку, после удаления работал за троих, участвовал в борьбе на каждом участке поля и грыз землю. Спокойно отработал в критический момент и Руй Витория. Он не стал предпринимать панических шагов, а перестроил после перерыва схему, переведя ее фактически в 4-4-1, чем минимизировал ущерб от потери игрока. (Мы же помним, что Соболев впереди работал за нескольких).

Кофрие оказался справа, а Айртон – слева. Позднее, когда счет уже был равным, Витория почувствовал такую уверенность в своей команде и стремление бороться за победу, что бросил в бой Ларссона. Он убрал обоих крайних защитников, опустив справа назад Мозеса, а налево выпустив Ломовицкого вместо Айртона. В тот момент уже «Спартак» владел инициативой и ощущал эмоциональный подъем. Спартаковцы поймали кураж. Очень кстати пришелся и гол, который подчеркнул правильность принятых решений и оказал эмоциональную поддержку команде, играющей в меньшинстве.

Ведь Умяров вышел на поле на второй тайм вместо Игнатова. И доработал классический эпизод на угловом до конца. В зоне подбора опорник Умяров оказался одинок, хотя там же должен был находиться и Смолов. Когда Наиль уже заносил ногу для удара, Федор только отходил от линии штрафной закрывать его – этих трех метров неверного позиционирования форварда при угловом хватило, чтобы Умяров успел пробить, а удача повернулась к «Спартаку» лицом – мяч от штанги вкатился в ворота.

В меньшинстве «Спартак» сыграл лучше, чем в равных составах. И слова Соболева после матча, который искренне сожалел о том, что его команда упустила победу, не кажутся пустой бравадой. Реально складывалось ощущение, что именно спартаковцы, оседлавшие эмоциональную волну, ближе к успеху. Но тут ключевая характеристика – «эмоциональная». Эту игру нельзя назвать системной для «Спартака», фундаментальной. Ее не положишь в основание какой-то схемы, тактической вариации. Сыграла свою роль сила характера, эмоция, гнев, который мог повести красно-белых по пути окончательного развала, но смог стать природным допингом – так что раненные спартаковцы не заметили потери бойца.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (2) – 12 (2)

Полное равенство по ударам, что еще раз подчеркивает, насколько удачнее «Спартак» сыграл во втором тайме в меньшинстве. Ведь после первого тайма счет был 4:3 в пользу «Локомотива», а спартаковцы ни разу не попали в створ. Самым бьющим на поле стал Умяров, который провел только один тайм – тоже показательно. Наиль нанес четыре удара, тогда как у Зобнина, Камано и Смолова – по три.

Владение мячом (точность передач): 40,5% (71%) — 59,5% (80%)

Стоит обратить внимание на показатель владения мячом. Он нам продемонстрирует характер изменений, произошедших в игре. Например, не так уж и редко команды, оказывающиеся в меньшинстве, спасаются от поражения. Но обычно это случается, когда залетает какой-то шальной мяч, а уступающая в численности сторона только обороняется, отбивается, ища редкие шансы в контратаках. Тогда у них в полную пропасть проседает владение мячом. Но что мы видим в этом случае? В равных составах «Спартак» владел мячом 38 процентов времени, а в меньшинстве увеличил этот показатель. То есть красно-белые по-прежнему позволяли «Локомотиву» больше держать мяч, но не из-за удаления. Напротив, после него их контроль улучшился.

Есть контакт. Много контактов

Отдельно стоит отметить судейство, поскольку эта тема станет одной из самых обсуждаемых по итогам игры. Матч был крайне сложным для арбитра, поскольку команды вели цепкую, очень жесткую и плотную борьбу на всех участках поля. Возникало множество явных и скрытых эпизодов с нарушениями правил. Они возникали повсеместно. И не все попадало в поле зрения арбитров.

Показателен пример, когда на пятку Керка наступил Айртон, и это оказалось без внимания. Но даже то, что попадало на глаза Ивану Сиденкову и его помощникам, не было простым для принятия решения. Он, например, сразу стал сажать на карточки опорников. В первой части матча. Предупреждения помимо Литвинова получили Марадишвили и Куликов у «Локомотива», сфолившие грубо на Зобнине.

Это подчеркивает жесткость борьбы именно в центре поля. Но некоторые стыки, которые имели пограничное состояние, не карались Сиденковым карточками. Вероятно, в какой-то момент он сам осознал, что при взятом темпе демонстрации карточек вынужден будет к концу игры удалить по несколько человек.

Поэтому за второй тайм, в котором фолов было больше, карточек оказалось меньше. Но вот эти колебания в пограничных состояниях порождали у игроков обеих команд ощущение непоследовательности. И это еще больше их злило. Причем именно и тех, и других. Оспаривая удаление Литвинова, спартаковцы делали отсылку к предыдущему фолу Марадишвили, который за него не увидел перед собой второе предупреждение.

Бакаев докричался до арбитра даже со скамейки запасных, схлопотав там предупреждение. А в конце игры уже срывались железнодорожники. Олицетворением их негодования, которое наложилось и на негативный исход матча, стала истерика Едвая. Он дважды получил желтые карточки за неспортивное поведение, нагрубив судье. Но в этом была злость не только на арбитра, а и на самого себя, на партнеров, на команду, которая второй тайм по характеру и по эмоциям проиграла «Спартаку», действуя в большинстве.