Булыкин: «Надеюсь, Россия выйдет на ЧМ-2022 с первого места в группе»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящих матчей отбора на чемпионат мира 2022 года против сборных Кипр и Хорватии.

Конечно, нужно перед собой ставить максимальную задачу, футболисты так и делают, поэтому захотят выиграть два матча. А там уже как получится, будет зависеть от того, как будут складываться игры. Я верю, болею за нашу сборную, как и все болельщики. Надеюсь, что сборная России достигнет максимального и нужного результата в виде выхода на чемпионат мира с первого места в группе. С этим чувством и нужно поддерживать команду.

Все потери игроков серьезны, особенно лидеров. Это неприятно, но в то же время нужно играть теми, кто есть, и выигрывать, потому что результат очень важен в предстоящих играх. Потери есть в любых командах, задача тренера — сделать так, чтобы эта потеря не сказалась на качестве игры и результате. Как любят говорить, незаменимых нет, поэтому тренерский штаб постарается найти ему достойную замену, чтобы достичь нужного результата.