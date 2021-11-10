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Булыкин: «Надеюсь, Россия выйдет на ЧМ-2022 с первого места в группе»

вчера, 17:47

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящих матчей отбора на чемпионат мира 2022 года против сборных Кипр и Хорватии.

Конечно, нужно перед собой ставить максимальную задачу, футболисты так и делают, поэтому захотят выиграть два матча. А там уже как получится, будет зависеть от того, как будут складываться игры. Я верю, болею за нашу сборную, как и все болельщики. Надеюсь, что сборная России достигнет максимального и нужного результата в виде выхода на чемпионат мира с первого места в группе. С этим чувством и нужно поддерживать команду.

Все потери игроков серьезны, особенно лидеров. Это неприятно, но в то же время нужно играть теми, кто есть, и выигрывать, потому что результат очень важен в предстоящих играх. Потери есть в любых командах, задача тренера — сделать так, чтобы эта потеря не сказалась на качестве игры и результате. Как любят говорить, незаменимых нет, поэтому тренерский штаб постарается найти ему достойную замену, чтобы достичь нужного результата.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:16
На Карпина одна надежда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:51
Мы все на это надеемся
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