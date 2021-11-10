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Хохлов: «Не согласен, что у сборной Кипра нет мотивации на матч с Россией»

вчера, 16:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипр20:00 Не начался

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов порассуждал о предстоящем матче сборной России в отборе ЧМ-2022 с Кипром.

Ни в коем случае не стоит недооценивать соперника. На матч с Кипром нужно настраиваться очень серьёзно: не допускать глупых ошибок, шапкозакидательского настроения быть не должно. Не согласен, что у сборной Кипра нет мотивации, они же не просто так выступают на международной арене. Все хотят, чтобы сборная России выиграла и попала на чемпионат мира в Катаре, поэтому нужно побеждать в каждой игре из оставшихся.

Нельзя делить матчи на решающие или нет. Да, Кипр не такой грозный соперник как Хорватия, но этот матч очень важен для дальнейших раскладов в таблице. Тренерскому штабу стоит учитывать моменты с жёлтыми карточками, ломать голову, каким образом выходить из этой ситуации. При этом не стоит рисковать и сильно экспериментировать с составом, при неудачном результате можно будет даже не думать о матче со сборной Хорватии.

Все восемь человек всё равно не получат жёлтые карточки. Надо идти от игры к игре. Нужно смотреть по ходу матча и обстановке на поле: если будет хороший счёт, то игроков, висящих на карточках можно поберечь и заменить. От предупреждений всё равно никто не застрахован, главное не получать глупых карточек: за выброс мяча, разговоры судьёй или намеренную грубость.

Ранее стало известно, кто рассудит матч Россия — Кипр в Петербурге.

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 18:44
кто выходит на поле тот мотивирован. надрать русских -вот их приз
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
На Россию многие точат зуб...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:32
У сборной России порой хватало проблем и с футбольными карликами. Надо постараться забить в первом тайме пару голов, чтобы потом без лишней нервотрепки спокойно доводить матч до победы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21, ред.
Хохлов: «Не согласен, что у сборной Кипра нет мотивации на матч с Россией».
Вообще не понятно какая может быть мотивация у команды которая находится на последнем месте турнирной таблицы имея в своём активе пять очков и всего три забитых мяча. Не гоже нам с такими командами как Кипр играть как с равными. Должны и просто обязаны выносить в сухую. И никакой переоценки не будет и не может быть, ставки очень велики. Я думаю это сейчас отчётливо понимают как игроки, так и весь тренерский штаб. Карпин вселил в игроков уверенность в своих силах, что они и продемонстрировали в последних играх во главе с Карпиным. У команды появился дух, которого так не хватало когда у руля сборной был Черчесов. А сейчас с этим всё нормально и парни хотят доказывать это во всех играх. Я думаю что команда и на сей раз не подведёт всю страну которая будет болеть за команду и желать ей только Победы ✌ ✊🙋‍♂️ Вперёд Сборная России ! Мы ждём игр сборной на Чемпионате мира во главе с Карпиным !
Всем Добра !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:09
Недооценки быть не должно.
Mikki
Mikki
вчера в 17:08
Всем привет! Призы сегодня отослали через сдэк за октябрь и сентябрь + за лето тем, у кого ранее не был указан телефон.

Gor Ter-Aristacessian, есть ваш трекер, если надо, можем скинуть на е-мейл.

По прогнозам числа 15-16 обещают вам прислать.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:59
С Андоррой в своё время настрадались, чем Кипр хуже?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:59
Согласен с Дмитрием, киприоты неплохо в этом турнире выступают, те же хорваты с трудом дома обыграли их, учитывая, что у нас нет забивных нападающих а защита даже с Джикией играют нестабильно то любая недооценка соперника чревата с непоправимыми последствиями. Играть надо на победу, удачи нашим парням.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:58, ред.
Сборная Кипра занимает последнее место в своей группе-шестое, и сыграв вничью или обыграв сборную России у неё есть шанс занять пятое место в своей группе, чем не мотивация?!
112910415
112910415
вчера в 16:52
недооценка может погубить всё !
и с Кипром в том числе !
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