Хохлов: «Не согласен, что у сборной Кипра нет мотивации на матч с Россией».

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов порассуждал о предстоящем матче сборной России в отборе ЧМ-2022 с Кипром.
Ни в коем случае не стоит недооценивать соперника. На матч с Кипром нужно настраиваться очень серьёзно: не допускать глупых ошибок, шапкозакидательского настроения быть не должно. Не согласен, что у сборной Кипра нет мотивации, они же не просто так выступают на международной арене. Все хотят, чтобы сборная России выиграла и попала на чемпионат мира в Катаре, поэтому нужно побеждать в каждой игре из оставшихся.
Нельзя делить матчи на решающие или нет. Да, Кипр не такой грозный соперник как Хорватия, но этот матч очень важен для дальнейших раскладов в таблице. Тренерскому штабу стоит учитывать моменты с жёлтыми карточками, ломать голову, каким образом выходить из этой ситуации. При этом не стоит рисковать и сильно экспериментировать с составом, при неудачном результате можно будет даже не думать о матче со сборной Хорватии.
Все восемь человек всё равно не получат жёлтые карточки. Надо идти от игры к игре. Нужно смотреть по ходу матча и обстановке на поле: если будет хороший счёт, то игроков, висящих на карточках можно поберечь и заменить. От предупреждений всё равно никто не застрахован, главное не получать глупых карточек: за выброс мяча, разговоры судьёй или намеренную грубость.
Ранее стало известно, кто рассудит матч Россия — Кипр в Петербурге.
Вообще не понятно какая может быть мотивация у команды которая находится на последнем месте турнирной таблицы имея в своём активе пять очков и всего три забитых мяча. Не гоже нам с такими командами как Кипр играть как с равными. Должны и просто обязаны выносить в сухую. И никакой переоценки не будет и не может быть, ставки очень велики. Я думаю это сейчас отчётливо понимают как игроки, так и весь тренерский штаб. Карпин вселил в игроков уверенность в своих силах, что они и продемонстрировали в последних играх во главе с Карпиным. У команды появился дух, которого так не хватало когда у руля сборной был Черчесов. А сейчас с этим всё нормально и парни хотят доказывать это во всех играх. Я думаю что команда и на сей раз не подведёт всю страну которая будет болеть за команду и желать ей только Победы ✌ ✊🙋♂️ Вперёд Сборная России ! Мы ждём игр сборной на Чемпионате мира во главе с Карпиным !
Всем Добра !!!
Вообще не понятно какая может быть мотивация у команды которая находится на последнем месте турнирной таблицы имея в своём активе пять очков и всего три забитых мяча. Не гоже нам с такими командами как Кипр играть как с равными. Должны и просто обязаны выносить в сухую. И никакой переоценки не будет и не может быть, ставки очень велики. Я думаю это сейчас отчётливо понимают как игроки, так и весь тренерский штаб. Карпин вселил в игроков уверенность в своих силах, что они и продемонстрировали в последних играх во главе с Карпиным. У команды появился дух, которого так не хватало когда у руля сборной был Черчесов. А сейчас с этим всё нормально и парни хотят доказывать это во всех играх. Я думаю что команда и на сей раз не подведёт всю страну которая будет болеть за команду и желать ей только Победы ✌ ✊🙋♂️ Вперёд Сборная России ! Мы ждём игр сборной на Чемпионате мира во главе с Карпиным !
Всем Добра !!!