ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба в январе

вчера, 21:29

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником Полем Погба.

Француз всё ещё не принял предложение «красных дьяволов» о новом контракте, а текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года. Несколько дней назад Погба получил травму, из-за которой выбыл на 10 недель. Повреждение полузащитника подтолкнуло «Манчестер Юнайтед» к продаже футболиста. Если в январе «Реал», ПСЖ или любой другой клуб предложит МЮ хорошие деньги, «красные дьяволы» примут предложение, чтобы не потерять игрока бесплатно летом. Единственное, что волнует руководство в данной ситуации, тот факт, что клуб не сможет найти Погба замену в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Погба провёл 18 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 1 гол и 8 результативных передач.

Все новости
В «Эвертоне» прокомментировали слухи о работе клуба над трансфером Головина
Сегодня, 15:36 Комментарии16
Слухи«Рома» может подписать Рэмзи
Сегодня, 14:53 Комментарии2
Слухи«Монако» оценил Тчуамени в 50 млн евро
Сегодня, 14:20 Комментарии3
Слухи«Ньюкасл» интересуется Инсинье
Сегодня, 11:28 Комментарии2
Слухи«Севилья» готовится к продаже Кунде
Сегодня, 10:52 Комментарии2
СлухиХендерсон хочет уйти из МЮ
Сегодня, 10:12 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Ми Ша
Ми Ша
сегодня в 16:54
Надеюсь ПСЖ спасет и заберет Погба...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 15:24, ред.
Какой де..бил будет за него хорошие деньги в январе предлагать ? Когда до окончание контракта пол года останется. Он вообще хороших денег не стоит ,а тем более когда так мало по окончанию контракта осталось
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:33
Хорошие деньги никто не предложит - можно полгода подождать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:18
Толку от него нет,надо его просто подарить кому нибуть на новый год!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:31
От негра давно пора избавляться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:30
Писали что он в Ювентус собрался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100