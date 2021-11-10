«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба в январе

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вчера, 21:29

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с полузащитником .

Француз всё ещё не принял предложение «красных дьяволов» о новом контракте, а текущее соглашение игрока истекает летом 2022 года. Несколько дней назад Погба получил травму, из-за которой выбыл на 10 недель. Повреждение полузащитника подтолкнуло «Манчестер Юнайтед» к продаже футболиста. Если в январе «Реал», ПСЖ или любой другой клуб предложит МЮ хорошие деньги, «красные дьяволы» примут предложение, чтобы не потерять игрока бесплатно летом. Единственное, что волнует руководство в данной ситуации, тот факт, что клуб не сможет найти Погба замену в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Погба провёл 18 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 1 гол и 8 результативных передач.