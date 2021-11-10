Арустамян: «„Аталанта“ ближе всех к приобретению Азмуна».

Российский журналист Нобель Арустамян сообщил об интересе «Аталанты» к нападающему «Зенита» :

Одна из главных интриг РПЛ – где окажется Сердар Азмун, контракт которого истекает будущим летом. «Зенит» в этом сезоне пытался несколько раз продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, судя по всему, в Петербурге уже с этим смирились.

По моей информации, «Аталанта» ближе всех к приобретению Азмуна. Недавно два скаута итальянцев прилетали в северную столицу на домашний поединок «Зенита» с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами схож с Дуваном Сапатой.