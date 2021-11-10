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Арустамян: «„Аталанта“ ближе всех к приобретению Азмуна»

вчера, 20:57

Российский журналист Нобель Арустамян сообщил об интересе «Аталанты» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну:

Одна из главных интриг РПЛ – где окажется Сердар Азмун, контракт которого истекает будущим летом. «Зенит» в этом сезоне пытался несколько раз продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, судя по всему, в Петербурге уже с этим смирились.

По моей информации, «Аталанта» ближе всех к приобретению Азмуна. Недавно два скаута итальянцев прилетали в северную столицу на домашний поединок «Зенита» с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами схож с Дуваном Сапатой.

Ранее на Азмуна претендовал французский клуб.

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galem72
galem72
сегодня в 11:34
"...по моей информации, Аталанта ближе всех к приобретению Азмуна..."

Ну всё, считай, контракт уже подписан. Агенту даже беспокоиться не нужно. ))
112910415
112910415
сегодня в 05:58
много вариантов светлого будущего
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:23
Сапата не играет в стиле Дзюбы и как раз стиль колумбийца ближе к иранцу. Что затруднит образование данного тандема.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:27
Тут придется раскошелиться
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:57
Может пока Аталанта и ближе всех, но до "финиша" еще далеко, могут и не выдержать "темпа" и проиграть на "финишной прямой".
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:27
Арустамян: «„Аталанта“ ближе всех к приобретению Азмуна».
Очень много разных историй мы уже все знаем о переходе Азмуна в Европу. Сейчас Нобель нам подкинул новую свою версию о переходе Азмуна в Аталанту. Можно конечно же и поверить в такой переход. Но сравнивать Азмуна с Сапатой , думаю не стоило . Совсем разные физические и физиологические данные у этих игроков. Скорее всего они бы отлично сыгрались как атакующий тандем . Азмун как игрок очень хорошо читает игру и может быстро принимать правильные решения в любой ситуации. Было бы конечно очень интересно посмотреть такое атакующее три Азмуна Малиновского и Сапаты . Есть варианты конечно и с Иличичем , так что у Гасперини будет довольно мощный атакующий отряд из классных игроков. Ну это всего лишь инсайд от Арустамяна , а то как сложится судьба Азмуна, подождём увидим !
Всем Добра !!!
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:10
Приобретение Аталантой Азмуна ещё крепче укоренит Алёшу на лавке.
beefs
beefs
вчера в 21:42
как бы Азмун не опоздал с переходом...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:32
Перезрелый лохматый фрукт.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:18
Если шнобель сказал что Аталанта значит Аталантой не пахнет.
berda2003
berda2003
вчера в 21:15
одного из рпл уже купили - лавку полирует... вот и вся Европа...
Cat01
Cat01
вчера в 21:05
Надо спешить
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