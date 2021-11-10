Арустамян: «„Аталанта“ ближе всех к приобретению Азмуна».

Российский журналист Нобель Арустамян сообщил об интересе «Аталанты» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну:
Одна из главных интриг РПЛ – где окажется Сердар Азмун, контракт которого истекает будущим летом. «Зенит» в этом сезоне пытался несколько раз продлить соглашение, но Азмун хочет в Европу, и, судя по всему, в Петербурге уже с этим смирились.
По моей информации, «Аталанта» ближе всех к приобретению Азмуна. Недавно два скаута итальянцев прилетали в северную столицу на домашний поединок «Зенита» с «Ювентусом». По их мнению, Азмун своими игровыми качествами схож с Дуваном Сапатой.
Ранее на Азмуна претендовал французский клуб.
Очень много разных историй мы уже все знаем о переходе Азмуна в Европу. Сейчас Нобель нам подкинул новую свою версию о переходе Азмуна в Аталанту. Можно конечно же и поверить в такой переход. Но сравнивать Азмуна с Сапатой , думаю не стоило . Совсем разные физические и физиологические данные у этих игроков. Скорее всего они бы отлично сыгрались как атакующий тандем . Азмун как игрок очень хорошо читает игру и может быстро принимать правильные решения в любой ситуации. Было бы конечно очень интересно посмотреть такое атакующее три Азмуна Малиновского и Сапаты . Есть варианты конечно и с Иличичем , так что у Гасперини будет довольно мощный атакующий отряд из классных игроков. Ну это всего лишь инсайд от Арустамяна , а то как сложится судьба Азмуна, подождём увидим !
Всем Добра !!!
Очень много разных историй мы уже все знаем о переходе Азмуна в Европу. Сейчас Нобель нам подкинул новую свою версию о переходе Азмуна в Аталанту. Можно конечно же и поверить в такой переход. Но сравнивать Азмуна с Сапатой , думаю не стоило . Совсем разные физические и физиологические данные у этих игроков. Скорее всего они бы отлично сыгрались как атакующий тандем . Азмун как игрок очень хорошо читает игру и может быстро принимать правильные решения в любой ситуации. Было бы конечно очень интересно посмотреть такое атакующее три Азмуна Малиновского и Сапаты . Есть варианты конечно и с Иличичем , так что у Гасперини будет довольно мощный атакующий отряд из классных игроков. Ну это всего лишь инсайд от Арустамяна , а то как сложится судьба Азмуна, подождём увидим !
Всем Добра !!!