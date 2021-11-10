Карпин: «В вопросе Дзюбы я поставил точку»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что больше не будет обсуждать тему о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не получил вызов в национальную команду.
В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы — не знаю. Хотите спрашивайте меня про это, хотите нет. Это уже ваши проблемы.
Напомним, что в сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную России.
Погребняк по сравнению с ним Ибрагимович! А вы боготворите его.
Милонов вроде все идолы Перуна спилил, а одно оказывается еще ходит и футбол играет, да белые молнии через свой жезл мечет
Погребняк по сравнению с ним Ибрагимович! А вы боготворите его.
Милонов вроде все идолы Перуна спилил, а одно оказывается еще ходит и футбол играет, да белые молнии через свой жезл мечет