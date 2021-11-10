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Карпин: «В вопросе Дзюбы я поставил точку»

вчера, 18:41

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что больше не будет обсуждать тему о том, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не получил вызов в национальную команду.

В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы — не знаю. Хотите спрашивайте меня про это, хотите нет. Это уже ваши проблемы.

Напомним, что в сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную России.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:02
За это ему отдельное спасибо. Ещё одно за игру. Сейчас я даж хз с кем по игре и злости, игровой, его сравнить( по злости наверное ток с головиным, также готов грызть). По таланту мостовой канешн круче, но как человек.. Оба со спама, но не уважать этих ребят было бы глупо (реально были круты, если кто помнит). Жаль что таких все меньше. Пожеламба удачи молодым, которых не обкокорили бабосики...
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 08:21


В матчах можно выбрать альтернативный режим расстановки футболистов — на весь экран и с фото.


Prazdnik
Prazdnik ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 05:35
Люди утонули в своих эмоциях и не справились с этим. Абсолютно верно) Когда приходит момент в необходимости найти нового сотрудника к себе в организацию, то в первую очередь я смотрю на профессионализм нового человека. И всё остальное вообще не имеет значения. От слова СОВСЕМ!
Дзюба однозначно лучший нападающий в данный момент в России. А самое интересное что ему всегда приходит луч благодарности откуда то сверху, возможно от сильных предков. Я про то, что он фартовый. Он может играть незаметно весь матч, а потом забить. Но самое очевидное преимущество у него это - Мышление игры, хороший пас низом. А тут на ветке не про футбол в основном. А свои убеждиния отыграть и внутренние установки. Увы...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 03:40
Сказать, что достали про блудливое дерево писáть - ничего не сказать. За...ли!!! Других тем нету!?
Руслан Русланович
Руслан Русланович
сегодня в 01:20
Ну в чем Карпин неправ? Позвал ведь, у рукаку руки были заняты, в чем проблема то? Ну может ещё Валера не уверен, что он руки моет после занятий🤷🏻‍♂️
vinyardrip
vinyardrip ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:50
Кроме как желать удачи и мыть руки — пожелать им нечего)х(
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 23:36
Есть !!! И даже здесь.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 22:44
У всех эмоции и правидный гнев. Гордость и предубеждение.
Да Дзюба скандалист и эпотажник по жизни. О чем это я?
В футболе лучший снайпер России.
Так мы о футболе или о около футболе.
А вы знаете, Черчесов, которого все упрекали в прямолинейности, не гибкости, не психолог типа. Так вот он с ним( с Дзюбой) договорился. До этого тоже в кровь собачились.
А душка Карпин, он конечно принципиален, поклоны и руку из принципа не подаёт. Он психолог типа. А вот футбол российский выигрывает от этого?
В ближайшие два матча будем смотреть на без хитростного Заболотного и самовлюблённого Смолова. В футболе без хитростного. В футболе самовлюбленного. А рекордсмена по голам в футболе России мы смотреть не будем. Почему? Потому что нам главное на эпотажника вне футбола смотреть за 57. А то что он больше всех голов забивает, это не главное.
Я ребята фигею от вас, в этой ботве.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:41
На три буквы,а потом точка!!!
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:24
зачет валере
Пик
Пик
вчера в 22:13
Молодец Валера - человек который отказался - ему не место. Удачи.......
ABir
ABir
вчера в 22:03
Играть за сборную - это большая честь для любого спортсмена. Дзюба этой чести не достоин, думал все кинуться его уговаривать, но Карпин поставил на нем жирный крест. Главное, чтобы на Валеру газпромовцы не начали давить
vinyardrip
vinyardrip ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:56
У дро-дро есть поклонники? Вот уж не ожидал))
lobsterdam
lobsterdam ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:34
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 21:34
    Дзюбы не будет в сборной Карпина и это радует.
    David Young
    David Young ответ particular (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Возможно ещё дорожному знаку «кирпич».
    minai
    minai
    вчера в 21:27, ред.
    Артём Дзюба, как не крути - герой ЧМ 2018, где наша сборная оказалась в числе 8-ми лучших сборных команд Мира. Завершение атаки навесом на высокого и мощного Артёма, казалось, ставило в тупик сб. команды, которых мы обыграли, одновременно являя триумф С. Черчесову. Однако, спустя некоторое время тренеры соперников постарались решить задачу выключения Дзюбы из атаки, просто выучили эту нехитрую комбинацию, и наша дзюбозависимая команда элементарно поплыла. Отсюда поражения посыпались как из ведра: Шведы, Турки, Сербы поставили точку в приключениях Стаса, Артёма и Ко.
    Спасибо за всё, Артём, но страницы любой книги по прочтении обычно переворачивают.
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 21:08
    Да пошел он в 63 этот зюба уже
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 20:50
    Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая, палка, палка, огуречик вот и вышел человечик --- Дзюба)))))))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 20:50
    Зюбу не только нельзя пускать в сб но и руку подавать,так как его рука рукаблудная.
    Как надоел этот персонаж вместа с бузовой,так как самые худшие а в стране такие востребованы.
    Валера мужчина.
    karnager
    karnager ответ beefs (раскрыть)
    вчера в 20:10
    сам рукоблуд дедпульский
    4RT
    4RT
    вчера в 20:02
    Тупорылые ни как не угомонятся
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 20:01
    Уставшая тема и надоевшие вопросы. Валера может стать невежливым :)
    beefs
    beefs
    вчера в 19:59
    Кто же спонсирует интерес к Дзюбе...
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 19:56
    Сегодня иду,бабки возле дома на лавочке судачат...правда что Зюбу номинировали на Золотой мяч,а он отказался.Теперь ФИФА наложить штрашные штрафные санции на дзюбеля,на Зенит и на увесь расейский хутбол...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:49
    Неужели дошло что Дзюба это тот же Мутко , который все портит !
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 19:38
    Надеюсь теперь от Карпина журналисты отстанут и начнут задавать вопросы на темы не касающиеся Дзюбы.
    particular
    particular
    вчера в 19:31
    Точка, которая сродни восклицательному знаку...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 19:28
    Это не точка.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:21
    НИкак дзюболюбы не успокоятся.У него есть важное задание-разрушить "Зенит" изнутри.
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