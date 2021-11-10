Карпин: «В вопросе Дзюбы я поставил точку»

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вчера, 18:41

Главный тренер сборной России заявил, что больше не будет обсуждать тему о том, что нападающий «Зенита» не получил вызов в национальную команду.

В вопросе Дзюбы я поставил точку. Поставили ли вы — не знаю. Хотите спрашивайте меня про это, хотите нет. Это уже ваши проблемы.

Напомним, что в сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную России.