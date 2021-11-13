«Боруссия» Дортмунд может арендовать Зиеша у «Челси»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может отправиться в аренду.
В январе дортмундская «Боруссия» планирует арендовать марокканца. Лондонский клуб готов отпустить своего игрока.
В нынешнем сезоне Зиеш провёл 10 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.
28-летний футболист провел десять матчей за «синих» в этом сезоне под руководством Томаса Тухеля, забив два гола и отдав одну передачу после травмы плеча в матче за Суперкубок против «Вильярреала» в августе. В этом сезоне он был ограничен в игровом времени после подписания контракта с Ромелу Лукаку, а также с появлением Каллума Хадсона-Одои в последние недели.
Они утверждают, что он и его представители «стремятся уйти» в поисках большего количества игрового времени. Также заявлено, что «Челси» будет готов позволить ему уйти и не будет стоять на его пути.
Боруссия Дортмунд - единственный клуб, который был аккредитован, заинтересованный в вингере. «Милан» также был тесно связан в летнее окно.
Томас Тухель:
«Я чувствовал, что даже если это, возможно, не боль, это может быть подсознательно. Есть что-то, что ограничивает его в его движениях и свободе двигаться и поворачиваться, ускоряться и замедляться. Я думаю, нам нужно время и терпение, ему нужно бороться за свой путь обратно в команду».
«Мы искали место, пока он отсутствовал, другие ребята выступали, приходили и действовали безупречно. Он один из наших игроков. Мы никогда не потеряем доверие или терпение с ним, я уверен, что он останется важным игроком».
28-летний футболист провел десять матчей за «синих» в этом сезоне под руководством Томаса Тухеля, забив два гола и отдав одну передачу после травмы плеча в матче за Суперкубок против «Вильярреала» в августе. В этом сезоне он был ограничен в игровом времени после подписания контракта с Ромелу Лукаку, а также с появлением Каллума Хадсона-Одои в последние недели.
Они утверждают, что он и его представители «стремятся уйти» в поисках большего количества игрового времени. Также заявлено, что «Челси» будет готов позволить ему уйти и не будет стоять на его пути.
Боруссия Дортмунд - единственный клуб, который был аккредитован, заинтересованный в вингере. «Милан» также был тесно связан в летнее окно.
Томас Тухель:
«Я чувствовал, что даже если это, возможно, не боль, это может быть подсознательно. Есть что-то, что ограничивает его в его движениях и свободе двигаться и поворачиваться, ускоряться и замедляться. Я думаю, нам нужно время и терпение, ему нужно бороться за свой путь обратно в команду».
«Мы искали место, пока он отсутствовал, другие ребята выступали, приходили и действовали безупречно. Он один из наших игроков. Мы никогда не потеряем доверие или терпение с ним, я уверен, что он останется важным игроком».