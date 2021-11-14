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Татьяна Тарасова: «Футболисты сборной России не жалеют болельщиков»

вчера, 23:35
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в заключительном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 доказало, что в России нет футбола. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

У нас и так не было особого шанса выйти на чемпионат мира. Что тут еще сказать.

Футболисты сборной России не жалеют болельщиков. Они не умеют выигрывать. У нас есть детский, юношеский и молодежный спорт, но футбол отсутствует.

Россия заняла в группе H второе место и сыграет в стыковых матчах за право выступить в Катаре. Хорваты завоевали прямую путевку на ЧМ-2022.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:04
Жаль Карпина...Из этого 62а конфетки не слепишь.Там кроме Матвея игроков нет.А Кудряшов-это тот же Васин.
112910415
112910415
сегодня в 10:03
реальность такова, какая она есть,
и больше не какова (
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:55
Папу бы её воскресить, переквалифицировать на футбол и сделать гл.тренером сборной. Он бы научил Родину любить!
Мистика на ум только и приходит... от беспросветного мрака, поглотившим наш футбол. А наш футбол, российский, прямой наследник советского. Традиции похерены на глушняк. Стыдно должно быть. Но, о чём это я? Не по адресу! Аминь.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:27
По другому они не могут, умирать за страну или клуб их не научили, зачем, они итак миллионеры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:01
Мы их.они нас!
beefs
beefs
сегодня в 06:55
Она права что футбол в нашей стране загубили...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:53
Они могут пожалеть упущенные премиальные, в лучшем случае.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:37
Играли как могли, и даже шансы были.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:20
Всё очень верно сказала Татьяна Анатольевна, которая своей работой доставляла большую радость болельщикам, её ученики выиграли в общей сложности свыше 40 золотых медалей на чемпионатах Мира, Европы и Олимпийских играх. И смотреть на то, как сейчас, играют в футбол, это просто не уважение ко всем болельщикам со стороны всех тех людей кто отвечает за футбол в стране. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:10
За подобное высказывание Слуцкого до сих пор мучают но думаю Тарасовой простят смишники, футболом должны править футбольные люди а не муткообразные, безусловно нужны серьёзные реформы если хотят, чтобы в стране был футбол.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:05
У фигуристов тоже бывают неудачные дни.
Tex
Tex
сегодня в 01:29
Ну так если нет внятной конкуренции в футболе и паспортисты короли... Результаты будут только ухудшаться, я абсолютно в этом уверен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17
Согласен на все сто процентов !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:40
Футбол в России существует, чтобы страдать.
Баобаб
Баобаб
сегодня в 00:33
Дожились, уже бабка, судящая даней милохиных, футбол наш чморит.
makkie
makkie
сегодня в 00:11
Пока в российском футболе не будет реформ, ничего не изменится.
Сейчас в Правительстве хотят сохранить (а то и ужесточить) лимит. Учёные мужи не понимают, что это прямой путь к блату, завышенным зарплатам, расхолаживанию паспортистов и отсутствию их стремления уезжать в Европу.
Значит будем и дальше плеваться от игры Заболотного, Кутепова, Чалова, Ломовицкого и Рассказова.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:10
Футбол это не фигурное катание
Gelious
Gelious
вчера в 23:59
С футболистов-то какой спрос? Они и так стали лучшими в стране. Не их вина, что лучше никого нету.
Землянин
Землянин ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
Ей и фигуристов / ОК с лихвой хватило за свою длинную тренерскую карьеру, по всему миру покатались, не одну олимпиаду, чемпионат и медаль выигрывали, что тебе и не снилось, знатоГГГггг, не то что повторить 😂 Свою команду чемпионов она уже воспитала, на её век хватит, пускай другие теперь ставят рекорды и тренеруют, кого хотят 👌 Да и в хоккее, что с мячом, что с шайбой Наши постоянно в призах и медалях, в том числе и первых и на Олимпиадах 🤗
Знатог
Знатог ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 23:46
Ага, пусть тарасова потренирует сборную по хоккею женскую. Пачьмотрим шо палучицца.
Сантус
Сантус
вчера в 23:45
..может Тарасова возьмётся навести порядок?)Я бы на это посмотрел..:)
Землянин
Землянин
вчера в 23:38
На коньках всё же куда лучше получалось во все времена 🤗
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 23:38
Даже тренер по фигурному катанию считает, что команда наших миллионеров это не команда по футболу... Печально...
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