Татьяна Тарасова: «Футболисты сборной России не жалеют болельщиков»

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вчера, 23:35

Поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в заключительном поединке отборочного цикла ЧМ -2022 доказало, что в России нет футбола. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

У нас и так не было особого шанса выйти на чемпионат мира. Что тут еще сказать. Футболисты сборной России не жалеют болельщиков. Они не умеют выигрывать. У нас есть детский, юношеский и молодежный спорт, но футбол отсутствует.