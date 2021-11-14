Татьяна Тарасова: «Футболисты сборной России не жалеют болельщиков»

Поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в заключительном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 доказало, что в России нет футбола. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
У нас и так не было особого шанса выйти на чемпионат мира. Что тут еще сказать.
Футболисты сборной России не жалеют болельщиков. Они не умеют выигрывать. У нас есть детский, юношеский и молодежный спорт, но футбол отсутствует.
Россия заняла в группе H второе место и сыграет в стыковых матчах за право выступить в Катаре. Хорваты завоевали прямую путевку на ЧМ-2022.
и больше не какова (
и больше не какова (
Мистика на ум только и приходит... от беспросветного мрака, поглотившим наш футбол. А наш футбол, российский, прямой наследник советского. Традиции похерены на глушняк. Стыдно должно быть. Но, о чём это я? Не по адресу! Аминь.
Мистика на ум только и приходит... от беспросветного мрака, поглотившим наш футбол. А наш футбол, российский, прямой наследник советского. Традиции похерены на глушняк. Стыдно должно быть. Но, о чём это я? Не по адресу! Аминь.
Сейчас в Правительстве хотят сохранить (а то и ужесточить) лимит. Учёные мужи не понимают, что это прямой путь к блату, завышенным зарплатам, расхолаживанию паспортистов и отсутствию их стремления уезжать в Европу.
Значит будем и дальше плеваться от игры Заболотного, Кутепова, Чалова, Ломовицкого и Рассказова.
Сейчас в Правительстве хотят сохранить (а то и ужесточить) лимит. Учёные мужи не понимают, что это прямой путь к блату, завышенным зарплатам, расхолаживанию паспортистов и отсутствию их стремления уезжать в Европу.
Значит будем и дальше плеваться от игры Заболотного, Кутепова, Чалова, Ломовицкого и Рассказова.