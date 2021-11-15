Андрей Мостовой о поражении от хорватов: «Не все еще потеряно»

Полузащитник сборной России прокомментировал поражение в поединке квалификации ЧМ -2022 против Хорватии (0:1).

Одна из самых важных игр в этом году, могли напрямую пройти на ЧМ . К сожалению, не вышло. Результат получился неудовлетворительный. Очень нас расстроило качество игры.

После пропущенного мяча понимали, что нечего терять и требуется идти в атаку. У нас присутствовала какая-то скованность. Это было заметно. Возможно, давило то, что нас устраивала ничья. Не все еще потеряно, это не значит, что мы не едем в Катар. Ничего здесь такого сверхъестественного не случилось. У нас есть еще два матча, а также много времени подготовиться. Хорошо надо провести эти игры, спокойно ехать на чемпионат мира и там себя показывать.