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Андрей Мостовой о поражении от хорватов: «Не все еще потеряно»

вчера, 08:28

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой прокомментировал поражение в поединке квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Одна из самых важных игр в этом году, могли напрямую пройти на ЧМ. К сожалению, не вышло. Результат получился неудовлетворительный. Очень нас расстроило качество игры.

После пропущенного мяча понимали, что нечего терять и требуется идти в атаку. У нас присутствовала какая-то скованность. Это было заметно. Возможно, давило то, что нас устраивала ничья. Не все еще потеряно, это не значит, что мы не едем в Катар. Ничего здесь такого сверхъестественного не случилось. У нас есть еще два матча, а также много времени подготовиться. Хорошо надо провести эти игры, спокойно ехать на чемпионат мира и там себя показывать.

Сборная России заняла итоговое второе место в группе и сыграет в стыковых матчах. Хорваты отобрались на мундиаль напрямую.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:44
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой прокомментировал поражение в поединке квалификации ЧМ-2022 против Хорватии (0:1):
"После пропущенного мяча понимали, что нечего терять и требуется идти в атаку. У нас присутствовала какая-то скованность. Это было заметно. Возможно, давило то, что нас устраивала ничья."

Опять 25! Я всё могу понять, что играли от обороны, что счет устраивал, но нельзя же так прижиматься к своим воротам! Где весь матч был хваленый Головин? Где был кудесник мяча Смолов? Где этот обещанный Карпиным "атакующий футбол"? Он правда недавно сделал "оговорку по Фрейду", заявив, что они всегда играют в атакующий футбол, только соперник не всегда им это позволяет))) Ну, значит, вчера футбол сборной России в его понимании был тоже атакующим
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:06
Ну и к чему этот набор стандартных фраз?
Нечего сказать-откажись,чем выставлять себя идиотом...,показать он себя хочет на ЧМ..(((
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:45
А зачем он, этот выход на ЧМ, в принципе? Смешить своей бестолковой игрой и потом благополучно вылететь из группы?
Чист
Чист
вчера в 13:18
ну вот опять началось стыки не пройдём лишь бы - не эти -ну нет уже там Мальты и Кипра -а потом опять Карпин виноват -не Карпин а отношение к спорту вообще всё валится не только футбол
Чист
Чист ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 13:13
*уважение к стране* - а страна не потеряла уважение к футболу -да ещё много чему другому
Чист
Чист ответ Goosfraba (раскрыть)
вчера в 13:12
Одно не понятно все СМИ и спецы от футбола твердили что Хорватию не пройдём а сейчас это воспринимают за трагедию - словно наши проиграли Кипру - надо в реальности смотреть и поднимать уровень нашего футбола -а не думать об этом только перед игрой -Кудряшов не забил бы забили бы в добавочное время -это же надо и так полтора часа держались -ладно ещё с погодой подвартило иначе раницу подпортили бы - сейчас на стыки может там подвартить а на другое надеды нет -с нашим уровнем
alexamit
alexamit
вчера в 11:09
Не прав.Потеряно всё-честь,совесть,уважение к стране.А о мастерстве и не говорю-его как не было,так и нет.
Goosfraba
Goosfraba ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 10:38
Кислое с длинным путать не стоит, наши на фарте Мальту, Словакию и Словению обыграли. Очень надеюсь, что Валера к весне игру не на отбой поставит. Есть ощущение, что наши проигрывают до выхода на поле, они сами в себя не верят! Атака ужасная, центр дрожит весь, оборона вроде норм, но тоже как-то все на нервоз (вчерашний гол). Да и пропускают какие-то не обязательные голы!
112910415
112910415
вчера в 10:29
"А вот теперь потеряно всё " - скажет он в марте.
shur
shur
вчера в 09:27, ред.
Хорошо надо провести эти игры, спокойно ехать на чемпионат мира и там себя показывать. Обнадёжил!!! Пацану 24 у него 1 ЧМ, возможно, мне 66 у меня это
должен быть 16 ЧМ, считаю с 1962 года, более менее помню. Сколько мне их
осталось посмотреть и каждые 4 года надеяться на чудо, а ему то что ,только
чеканить научился!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ Goosfraba (раскрыть)
вчера в 09:20
Шведы уже порвали Грузию,а Португалия дома Сербию.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:18
Ещё терять будете? Обнадёжил...
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 09:08
Команды то покруче нынешних хорватов будут... Македония разве что, ну может ещё Шотландия. Швейцария, Швеция, Португалия точно разорвут наших. Это хорошо ещё что на Украину нарваться не можем, вот матч бы был!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:54
Многое зависит от жребия, только не Португалия!
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:36
Игры в этом цикле не было, зато присутствовало везение. Ну повезет еще раз, но на ЧМ нужно играть в футбол, а не болтать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:32
Не верю я, что Россия пройдет стыки.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:29
Надо меньше болтать до матчей.
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