«Бросать команду на полпути — не по-мужски». Свищёв — о словах Карпина

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не исключил, что мог бы покинуть команду до стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
Мне кажется, сейчас Карпину нужно взять паузу, перед тем как делать какие-то заявления. Я знаю, что он недоволен командой, выдвигал ей претензии, был разочарован. Но, на мой взгляд, не надо делать выводы по горячим следам — нужно взять перерыв, все взвесить на трезвую голову и принять решение. В моем понимании, у него все неплохо получается и уходить сейчас — преждевременно.
Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. Я думаю, что команда его уважает и доверяет ему, поэтому надеюсь, что такое заявление будет правильно воспринято ребятами. В любом случае я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин? На мой взгляд, на сегодняшний день у нас других вариантов нет, Карпин — лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в данной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, поэтому я думаю, что он доведет дело до конца.
Итак вот... После первого тайма, я был, как и все в трансе..
Но поймал себя на мысле(сейчас могу говорить уверенно), что, если хорваты до 80 мин не забьют, то победа будет за Россией....Мне потом было не по себе..от мыслей..от ожиданий..и в конце-концов от своего ясновидения.. Если честно..было число 81!!!!!......
И сейчас я спокойно вижу, что парни попадут на ЧМ. Вот хотите, нет!? Вижу;
Так, что Карпин не отливай! И болелам успокоится. Это был не наш день. Игрокам спасибо. Бились, как Брестская крепость!!! У меня текли слезы, когда был матч... Очень редко, фактически не было такого никогда..
Здоровья пацанам!
Итак вот... После первого тайма, я был, как и все в трансе..
Но поймал себя на мысле(сейчас могу говорить уверенно), что, если хорваты до 80 мин не забьют, то победа будет за Россией....Мне потом было не по себе..от мыслей..от ожиданий..и в конце-концов от своего ясновидения.. Если честно..было число 81!!!!!......
И сейчас я спокойно вижу, что парни попадут на ЧМ. Вот хотите, нет!? Вижу;
Так, что Карпин не отливай! И болелам успокоится. Это был не наш день. Игрокам спасибо. Бились, как Брестская крепость!!! У меня текли слезы, когда был матч... Очень редко, фактически не было такого никогда..
Здоровья пацанам!