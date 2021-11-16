«Бросать команду на полпути — не по-мужски». Свищёв — о словах Карпина

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв высказался о словах главного тренера сборной России , который не исключил, что мог бы покинуть команду до стыковых матчей отбора ЧМ -2022.

Мне кажется, сейчас Карпину нужно взять паузу, перед тем как делать какие-то заявления. Я знаю, что он недоволен командой, выдвигал ей претензии, был разочарован. Но, на мой взгляд, не надо делать выводы по горячим следам — нужно взять перерыв, все взвесить на трезвую голову и принять решение. В моем понимании, у него все неплохо получается и уходить сейчас — преждевременно.

Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. Я думаю, что команда его уважает и доверяет ему, поэтому надеюсь, что такое заявление будет правильно воспринято ребятами. В любом случае я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин? На мой взгляд, на сегодняшний день у нас других вариантов нет, Карпин — лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в данной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, поэтому я думаю, что он доведет дело до конца.