ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

«Бросать команду на полпути — не по-мужски». Свищёв — о словах Карпина

вчера, 11:47
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не исключил, что мог бы покинуть команду до стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

Мне кажется, сейчас Карпину нужно взять паузу, перед тем как делать какие-то заявления. Я знаю, что он недоволен командой, выдвигал ей претензии, был разочарован. Но, на мой взгляд, не надо делать выводы по горячим следам — нужно взять перерыв, все взвесить на трезвую голову и принять решение. В моем понимании, у него все неплохо получается и уходить сейчас — преждевременно.

Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. Я думаю, что команда его уважает и доверяет ему, поэтому надеюсь, что такое заявление будет правильно воспринято ребятами. В любом случае я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин? На мой взгляд, на сегодняшний день у нас других вариантов нет, Карпин — лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в данной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, поэтому я думаю, что он доведет дело до конца.

Все новости
Червиченко: «Даже Мальта и Кипр играют не так трусливо, как Россия»
Сегодня, 17:34 Комментарии7
Самедов: «Поляки будут самым непростым соперником для нас»
Сегодня, 16:46 Комментарии10
Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения»
Сегодня, 16:10 Комментарии7
«Чуть выделяются поляки». Широков — о соперниках России в стыковых матчах
Сегодня, 14:05 Комментарии14
Васильев: «России нужен только частный футбол. Игроки начнут пахать»
Сегодня, 12:53 Комментарии28
Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, готовых к первой сборной
Сегодня, 12:24 Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 16:51
Как раз сейчас слинять будет самое правильное для него с точки зрения построения карьеры. Команда вряд ли пройдет стыки, и в провале будет виноват тренер. Если Карпин уйдет сейчас, то возможный провал повесят на нового тренера, а он будет тем человеком, который вывел нас в стыки, что какой-никакой а успех. Но НИ ОДИН тренер в мире не согласится нас принять накануне стыковых матчей да ещё в таком положении против таких соперников. Желающих гробить карьеру думаю не найдется)
ariec93
ariec93
вчера в 16:35
А про Черчесова он так не хочет сказать? Что бросать команду на полпути не по-мужски?)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Палыч82 (раскрыть)
вчера в 15:04
Ну да. Дождь, снег. Мы же привыкли к этому. Врагов били во многие времена.. А Карпин правильно сделал, что заменил некоторых игроков. Погода! Сутормина только зря выпустил. Техника в такую погоду нивелируется.
Ну, это же мы умные теперь..опосля Палыч).
Палыч82
Палыч82 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:29
День то был больше наш, чем хорватский,) И ливень, и у звездных шахматных ничего толком не получалось, они аж нервничали в концовке. В противным случае разложили бы нашу сборную на атомы не хуже, чем сербы у себя прошлом ноябре.
Надо трезво оценивать и наши шансы в стыковом турнире, а то вот даже у "железного" Карпина отчего-то нервы сдают, чуда хотелось, но нет у тебя чудесных футболистов под рукой, что ж их распинать то после матча в СМИ...
STVA 1
STVA 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:20
апологет морали так сказать!
STVA 1
STVA 1 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 13:20
Согласен с Вами на все 10000%!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:17
Я согласен с ним, карпин давай до конца!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:50
Скажу сейчас то, что 99,99% не поверят болел....
Итак вот... После первого тайма, я был, как и все в трансе..
Но поймал себя на мысле(сейчас могу говорить уверенно), что, если хорваты до 80 мин не забьют, то победа будет за Россией....Мне потом было не по себе..от мыслей..от ожиданий..и в конце-концов от своего ясновидения.. Если честно..было число 81!!!!!......
И сейчас я спокойно вижу, что парни попадут на ЧМ. Вот хотите, нет!? Вижу;
Так, что Карпин не отливай! И болелам успокоится. Это был не наш день. Игрокам спасибо. Бились, как Брестская крепость!!! У меня текли слезы, когда был матч... Очень редко, фактически не было такого никогда..
Здоровья пацанам!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 12:39
С заявлений "по мужски" и начинаются фобии у российских мужиков.
Во первых Карпин сказал честно и просто: у игроков проблемы психологии, который он Карпин решить не может.
Вместо того что бы помочь, поговорить с другими федерациями, как у них, поговорить с психологами, можно помочь, нельзя.
Начинают брать на слабо: не по мужски, остынь, задушевно увещевать, как освобождённый парторг.
Так и кажется, что в конце произнесёт типа "забодай меня комар".
Как в фильме "Трактористы", парторг все время разбирал тёрки в любовном треугольнике, вместо работы.
По мужски как раз пока один Карпин себя ведёт.
Игроки молчат, они круты. Им психолог не нужен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:38
Это дело самого Карпина, СМИшники только с одним рукатым его достали не говоря об остальном.
beefs
beefs
вчера в 12:20
Вообще-то после таких высказываний пора идти в отставку, как он настроит команду когда сам в неё не верит...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:15
Уверен Валера не сдастся так просто
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:09
Валера не сдастся - будет позориться до конца!
Cat01
Cat01
вчера в 12:04
Надо работать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:57
Я же говорю,что сейчас в короткое время по высказываниям можно вычислить всех причастных к неважному состоянию всего российского спорта. Вот и ещё один " вечный чиновник" от спорта высказался.
shlomo
shlomo
вчера в 11:48
Посмотрим на развитие ситуации
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100