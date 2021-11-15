Гаджиев — о словах Карпина: «Не каждый может управлять эмоциями»

Бывший наставник «Крыльев Советов» поддержал главного тренера сборной России .

Хочется верить, что не бросит команду в такой нелегкий момент. Возможно, это было сказано на эмоциях после вчерашней игры. Не каждый может ими управлять. Наверное, связка вчера не сработала, вот и получилась такая реакция на футболистов. Он же квалифицированный тренер, не новичок, чтобы так говорить об игроках. Да, мы сдаем позиции в футболе, но Карпин верил в то, что сможет поднять эмоциональный дух. Ему немного это удалось.