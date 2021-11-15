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Гаджиев — о словах Карпина: «Не каждый может управлять эмоциями»

вчера, 22:52

Бывший наставник «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Хочется верить, что не бросит команду в такой нелегкий момент. Возможно, это было сказано на эмоциях после вчерашней игры. Не каждый может ими управлять. Наверное, связка вчера не сработала, вот и получилась такая реакция на футболистов. Он же квалифицированный тренер, не новичок, чтобы так говорить об игроках. Да, мы сдаем позиции в футболе, но Карпин верил в то, что сможет поднять эмоциональный дух. Ему немного это удалось.

Карпин заявил, что «не уверен, что сможет психологически подготовить сборную к стыковым матчам».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 06:28
И Португалии, до кучи. Делать там и впрямь нечего, только позориться.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:25
Такими словами Валера не должен был бросаться.
112910415
112910415
сегодня в 06:22
куда ж эмоции-то денешь
ОПС
ОПС
сегодня в 06:16
Но уметь надо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:06
К любому решению надо относиться с уважением.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:35
После попадания Италии и Польши в стыки там нам делать нечего.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:41
Зачем нам эта самовлюбленная истеричка?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:05
Ща остынет и снова будет всех рвать! 😜
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37, ред.
Я думаю всё верно сказано Гаджиевым. Валера Верим !!! Удачи !!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:28
Не знаю условий соглашения по срокам между Главным тренером нашей Сборной и РФСом, но Валерию Георгиевичу нужно идти до конца в этом отборочном турнире, каким бы он не оказался, печальным в плане провала в стыках или триумфальным.
beefs
beefs
вчера в 22:55
Какой ранимый Карпин, другими словами слабак...
drug01
drug01
вчера в 22:53
Держи в руках себя
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