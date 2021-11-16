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Радимов: «На данный момент Карпин — тот тренер, который нужен сборной»

вчера, 09:23
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, нужно ли Валерию Карпину уходить с поста главного тренера сборной России.

На данный момент Карпин — это тот тренер, который нужен сборной России. Мне будет грустно, если он покинет свой пост. Я считаю, что у него все хорошо получается и он должен продолжать свою работу дальше. Думаю, что со стыками прекрасно справится, как он, так и вся команда.

Слова о возможном уходе он сказал на эмоциях после поражения от Хорватии. Скоро Валера отойдет и все будет нормально. Даже если он и покинет свой пост, то сделает это из-за каких-то внутренних вещей, о которых не захочет рассказывать, но точно не из-за того, что мы видим на поле.

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 12:47
Тренера для потехи нужно гнать сразу, клоунам не место в большом футболе.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 12:46
чет не верится что карп приказал им стоять около своей штрафной
это нашим миллионерам по барабану попадут они куда то ,али нет
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:25, ред.
Сложно понять тех, кто говорит, что всё будет хорошо, что в стыках справимся...

Откуда такой оптимизм после игры со сборной Хорватии, в которой игры как таковой мы так и не увидели, в исполнении сборной России... Откуда такой оптимизм, когда в стыках будут такие сборные как Италия, которая в отличие от сборной России умеет настраиваться на решающие матчи, вчера матч с Северной Ирландией, как исключение) сборная Португалии, которая несмотря на поражение от сборной Сербии в заключительном туре, сражалась с первой секунды матча и до финального свистка... Или возможно оптимисты не знают, что стыковые игры пройдут по новой системе, и практически нет шансов с такой игрой, как у сборной России сыграв с одной командой уровня сборной России завоевать путёвку на ЧМ-2022...

Россия упустила свой шанс с хорватами, и сейчас нет никакого повода для оптимизма, тем более, когда стыковые игры по новой системе:

В европейских стыках участвует 12 команд. 10 из них — это те, кто занял вторые места в отборочных группах, ещё 2 попадают из Лиги наций. На всех выделено лишь 3 путёвки на чемпионат мира.
26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. Перед жеребьёвкой команды будут разделены на 6 сеяных и 6 несеяных. В число сеяных попадут лучшие из занявших вторые места в отборе. Несеяными будут 4 оставшиеся команды из отборочных групп плюс 2 сборные из Лиги наций.
Каждый участник стыков сразу узнает не только соперника по полуфиналу, но и пару, в которой определится его возможный оппонент в финале.
И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:17
А какие варианты? Остальные уже пробовали себя в роли ГТ с известными результатами.
kust07
kust07
вчера в 10:23
Работа Карпина видна в сборной. Всё-таки лучше у него получается чем у Черчесова. Ему бы тот состав что был в 2008году тогда никаких проблем не было б . А так уровень игроков низкий, очень низкий. Из этой сборной Карпин выжал максимум.
beefs
beefs
вчера в 10:10
Слабак Карпин, но дело не в нем, прислушайтесь к словам Т. Тарасовой...
112910415
112910415
вчера в 10:08
останется, поработает
cska1948
cska1948
вчера в 10:01
Да не уйдет Карпин из сборной, ДОБРОВОЛЬНО, на полпути!
Cat01
Cat01
вчера в 09:56
Можно согласиться
minai
minai
вчера в 09:54
Возможно. Но его в команде никто не слушает, всякие Смоловы, Заболотные, Бакаевы делают всё по-своему. Миллионеры хреновы.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:52
Никуда он не уйдёт, но стыки нам вряд ли пройти.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:36
Радимов человек со странностями, то с 62ом мешает а теперь хвалит.
ДСА
ДСА
вчера в 09:25
Никто и не уйдет до окончания стыковых игр.
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