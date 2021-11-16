Радимов: «На данный момент Карпин — тот тренер, который нужен сборной»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, нужно ли Валерию Карпину уходить с поста главного тренера сборной России.
На данный момент Карпин — это тот тренер, который нужен сборной России. Мне будет грустно, если он покинет свой пост. Я считаю, что у него все хорошо получается и он должен продолжать свою работу дальше. Думаю, что со стыками прекрасно справится, как он, так и вся команда.
Слова о возможном уходе он сказал на эмоциях после поражения от Хорватии. Скоро Валера отойдет и все будет нормально. Даже если он и покинет свой пост, то сделает это из-за каких-то внутренних вещей, о которых не захочет рассказывать, но точно не из-за того, что мы видим на поле.
это нашим миллионерам по барабану попадут они куда то ,али нет
это нашим миллионерам по барабану попадут они куда то ,али нет
Откуда такой оптимизм после игры со сборной Хорватии, в которой игры как таковой мы так и не увидели, в исполнении сборной России... Откуда такой оптимизм, когда в стыках будут такие сборные как Италия, которая в отличие от сборной России умеет настраиваться на решающие матчи, вчера матч с Северной Ирландией, как исключение) сборная Португалии, которая несмотря на поражение от сборной Сербии в заключительном туре, сражалась с первой секунды матча и до финального свистка... Или возможно оптимисты не знают, что стыковые игры пройдут по новой системе, и практически нет шансов с такой игрой, как у сборной России сыграв с одной командой уровня сборной России завоевать путёвку на ЧМ-2022...
Россия упустила свой шанс с хорватами, и сейчас нет никакого повода для оптимизма, тем более, когда стыковые игры по новой системе:
В европейских стыках участвует 12 команд. 10 из них — это те, кто занял вторые места в отборочных группах, ещё 2 попадают из Лиги наций. На всех выделено лишь 3 путёвки на чемпионат мира.
26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. Перед жеребьёвкой команды будут разделены на 6 сеяных и 6 несеяных. В число сеяных попадут лучшие из занявших вторые места в отборе. Несеяными будут 4 оставшиеся команды из отборочных групп плюс 2 сборные из Лиги наций.
Каждый участник стыков сразу узнает не только соперника по полуфиналу, но и пару, в которой определится его возможный оппонент в финале.
И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.
Откуда такой оптимизм после игры со сборной Хорватии, в которой игры как таковой мы так и не увидели, в исполнении сборной России... Откуда такой оптимизм, когда в стыках будут такие сборные как Италия, которая в отличие от сборной России умеет настраиваться на решающие матчи, вчера матч с Северной Ирландией, как исключение) сборная Португалии, которая несмотря на поражение от сборной Сербии в заключительном туре, сражалась с первой секунды матча и до финального свистка... Или возможно оптимисты не знают, что стыковые игры пройдут по новой системе, и практически нет шансов с такой игрой, как у сборной России сыграв с одной командой уровня сборной России завоевать путёвку на ЧМ-2022...
Россия упустила свой шанс с хорватами, и сейчас нет никакого повода для оптимизма, тем более, когда стыковые игры по новой системе:
В европейских стыках участвует 12 команд. 10 из них — это те, кто занял вторые места в отборочных группах, ещё 2 попадают из Лиги наций. На всех выделено лишь 3 путёвки на чемпионат мира.
26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. Перед жеребьёвкой команды будут разделены на 6 сеяных и 6 несеяных. В число сеяных попадут лучшие из занявших вторые места в отборе. Несеяными будут 4 оставшиеся команды из отборочных групп плюс 2 сборные из Лиги наций.
Каждый участник стыков сразу узнает не только соперника по полуфиналу, но и пару, в которой определится его возможный оппонент в финале.
И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьевка. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.