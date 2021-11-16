Радимов: «На данный момент Карпин — тот тренер, который нужен сборной»

Главный тренер «Зенита-2» высказался о том, нужно ли уходить с поста главного тренера сборной России.

На данный момент Карпин — это тот тренер, который нужен сборной России. Мне будет грустно, если он покинет свой пост. Я считаю, что у него все хорошо получается и он должен продолжать свою работу дальше. Думаю, что со стыками прекрасно справится, как он, так и вся команда.

Слова о возможном уходе он сказал на эмоциях после поражения от Хорватии. Скоро Валера отойдет и все будет нормально. Даже если он и покинет свой пост, то сделает это из-за каких-то внутренних вещей, о которых не захочет рассказывать, но точно не из-за того, что мы видим на поле.