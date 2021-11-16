ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Кавазашвили: «Карпина надо сохранить в сборной России любой ценой»

вчера, 10:42
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не исключил, что может уйти еще до стыковых матчей за право играть на ЧМ-2022.

Я не ожидал этого, потому что высочайший профессионал футбола во время временных неудач не имеет права выступать с такими заявлениями, потому что он тогда высокое звание футбольного профессионала зарывает в болото. Категорически это неприемлемо для Карпина, которого мы знаем как человека и футболиста работящего на футбольном поле, агрессивно выступающего за сборную России, который приносил славу прекрасной национальной команды. По сей день перед глазами стоят его голы, фланговые атаки. Как может Валерка со своим упорным и упертым характером вдруг испугаться и дать задний ход? Это на эмоциях!

Он прекрасно понимает, что сейчас в сборной команде находятся «лучшие» футболисты нашего чемпионата. Давайте его об этом спросим через неделю, когда эмоции пройдут, потому что сейчас он сам себя сжирает, хотя его никто не трогает. Все и так понимают, что команды у нас не было до его прихода, был сброд. Если Карпин сейчас уйдет, все придется начинать с нуля. Опять начнется бардак! В этом случае наше великое спортивное руководство выйдет с предложением пригласить знаменитого иностранца, и тут появится такой же Капелло, который по блату получает один контракт — официально, другой — неофициально и делится с тем, кто его пригласил. Все у нас замыкается на коммерции, футбол стал видом спорта, который называется «мани-мани» — больше ничего. Карпина надо сохранить любой ценой.

Все новости
Червиченко: «Даже Мальта и Кипр играют не так трусливо, как Россия»
Сегодня, 17:34 Комментарии6
Самедов: «Поляки будут самым непростым соперником для нас»
Сегодня, 16:46 Комментарии10
Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения»
Сегодня, 16:10 Комментарии7
«Чуть выделяются поляки». Широков — о соперниках России в стыковых матчах
Сегодня, 14:05 Комментарии14
Васильев: «России нужен только частный футбол. Игроки начнут пахать»
Сегодня, 12:53 Комментарии28
Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, готовых к первой сборной
Сегодня, 12:24 Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 09:25
По поводу негатива, согласен. Но как говорится, на каждый роток не накинешь платок. Так что критиканы всегда были есть и будут. Такова футбольная жизнь.
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Согласен, что, как говорится взял карты играй, и нам болельщикам хочется видеть нашу Сборную в финале. Но ведь перед теми же португальцами, теперь и итальянцами, а всего соискателей будет двенадцать на три оставшиеся путёвки, стоит такая же задача, и в случае неудачи на него не лился поток негатива со стороны болельщиков и прессы. Я вот про что.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:50
как бы там не было, а Валера поплыл, наговорил много ненужного, ещё и болельщиков приплёл, это уж совсем глупо
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:44, ред.
Всем хулителям Капелло отвечу, что он не сам себе назначал зарплату, а некоторые товарищи из РФС. Надеюсь, понятно объяснил ?... Картинки красивые, но не в тему, именно на красивость повелись некоторые пользователи, наставившие вам лайков.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:39, ред.
На стыковые матчи команду может настроить любой тренер. Дело не в нём, а в недееспособной команде, футболисты которой ничего не умеют, и в которой каждый матч необходимо менять капитана, чтобы подхлестнуть игроков к полной самоотдаче.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 12:56
Ещё один крутой мачо в прошлом.
Игроков обозвал сбродом, Карпина трусом.
По самой проблеме ни слова, мозгов не хватает её понять. Тестостерон или праведный гнев кипит, затмевая разум.
Карпин четко сказал у игроков проблемы психологии, которые он решить не может. Игроки молчат, им стыдно признаться что в голове липкая боязнь чего то там мешает раскрепоститься и играть.
Люди, руководители от футбола, люди власти, помогите делом.
Найдите специалистов, пусть поработают с игроками.
Ведь наши были не слабее хорватов, датчан. Тараканы в головах мешали играть.
Нет, опять один бред от тех кого печатают. Вперед, родина, честь и пр. Время уже другое, люди другие, а ветераны прежние, из того времени. Не стареют душой короче.
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:31
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:26
У таких как Капелло всегда с нашей сборной особые отношения.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:05
Просто Валера понял, что с таким "смелым футболом" в стыках ловить нечего. Вот и взял паузу, чтобы подумать, как теперь бороться с этим "смелым футболом", который он поставил сборной.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:00
Никакого противоречия не вижу.Всем похрен Дюков,как жене муж,который "лишь бы деньги приносил!".
112910415
112910415
вчера в 11:59
надо работать, это универсальный рецепт
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:58
В таком случае можно назначить в сборную Мостового.
Живая легенда, свободен, относительно молод, со здравыми идеями.
Ну а что? Самое время для экспериментов)
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:54
НЕ пойму,ты оптимист,или пессимист? Пойдёт огромное количество(особенно "знаменито-безработных"),ибо тут вопрос идёт для одних о возвращении в профессию,для других-рост известности(а в нынешнее время ИЗВЕСТНОСТЬ не предполагает оценочного контекста-какая она...),возможно для третьих-действительно желание сделать что-то полезное.И для всех-вопрос немалых денег актуален.Так что хоть Дюков,хоть "Мирный герцог",хоть Федун,хоть Гинер...
minai
minai
вчера в 11:50
Анзор Кавазашвили назвал вещи своими именами. Очевидные вещи.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:48
Начнёт крутить хвостом-пусть валит,без сожалений противной стороны.Никаких послаблений и рассусоливания. Слаб-значит слаб,силён-значит силён.Вот и весь сказ.
makkie
makkie
вчера в 11:44
Помнится, Черчесов на последней пресс-конференции "сжёг мосты".
Теперь Карпин на всю страну заявляет о непрофессионализме игроков сборной.

Видимо, придётся искать нового ГТ, но кто после всего этого пойдет работать под руководством Дюкова? С каждым годом всё хуже и хуже...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:35
Зарплату как у Черчесова нужно платить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:33
Карпин тренер сборной...
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:30
Давайте разберёмся. Нам ЧТО важнее, шашечки (Карпин остался у руля сборной) или ехать (сборная успешно прошла стыки)? А если ЕХАТЬ, то и задача перед тренером должна стоять МАКСИМАЛЬНАЯ!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:23
Согласен на все сто !
stanichnik
stanichnik ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:08
Теоретически возможна, но чтобы Карпин остался, нужно престать требовать от него безоговорочной победы в стыках.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:08
Валери надо собраться,и гнать дурные мысли
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:05
А если победа в стыках невозможна, то какая разница, кто будет у руля сборной?
drug01
drug01
вчера в 11:00
Карпин не бог но оставить надо!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:45
Нужно сначала перестать строить иллюзии и требовать от Карпина невозможного. А невозможное это победа в стыках.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100