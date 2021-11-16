Кавазашвили: «Карпина надо сохранить в сборной России любой ценой»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова главного тренера сборной России , который не исключил, что может уйти еще до стыковых матчей за право играть на ЧМ -2022.

Я не ожидал этого, потому что высочайший профессионал футбола во время временных неудач не имеет права выступать с такими заявлениями, потому что он тогда высокое звание футбольного профессионала зарывает в болото. Категорически это неприемлемо для Карпина, которого мы знаем как человека и футболиста работящего на футбольном поле, агрессивно выступающего за сборную России, который приносил славу прекрасной национальной команды. По сей день перед глазами стоят его голы, фланговые атаки. Как может Валерка со своим упорным и упертым характером вдруг испугаться и дать задний ход? Это на эмоциях!

Он прекрасно понимает, что сейчас в сборной команде находятся «лучшие» футболисты нашего чемпионата. Давайте его об этом спросим через неделю, когда эмоции пройдут, потому что сейчас он сам себя сжирает, хотя его никто не трогает. Все и так понимают, что команды у нас не было до его прихода, был сброд. Если Карпин сейчас уйдет, все придется начинать с нуля. Опять начнется бардак! В этом случае наше великое спортивное руководство выйдет с предложением пригласить знаменитого иностранца, и тут появится такой же Капелло, который по блату получает один контракт — официально, другой — неофициально и делится с тем, кто его пригласил. Все у нас замыкается на коммерции, футбол стал видом спорта, который называется «мани-мани» — больше ничего. Карпина надо сохранить любой ценой.