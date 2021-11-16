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Гендиректор «Рубина»: «Поле в игре с Хорватией — катастрофа»

вчера, 10:16
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов подверг критике качество поля в Сплите на матче отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0).

Поле в Сплите — вообще катастрофа. Вы же видели, что оно было плохим. Может, будь оно лучше, то нам было бы полегче. Могли, например, убежать в контратаку, а так вообще ничего не получилось. Какой бы дождь ни был в России, но до такого состояния у нас не дойдёт. Что касается игры, совсем не получилось. Очень хотели, но не получилось.

Фёдор Кудряшов очень хорошо сыграл. В конце игры, наверное, устал… Такая ошибка может быть у любого. Он же ещё травму получил… Федя — известный боец.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:03
А,уж в Питере,на хваленой многомиллиардной арене,под стеклянной-то крышей,вообще ужас,как будто кислотой полили,пожелтело все...((
Союзник противников
Союзник противников ответ r9rwct4g83xy (раскрыть)
вчера в 11:59
Это для любой.Более техничная вполне справилась.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:58
Поле чуть хуже,чем было недавно в КАзани.Фёдора простить ,понять и наградить.Ящиком турецких помидоров...
ДСА
ДСА
вчера в 11:34
Нормальное поле, нам помогало.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:21
Поле то как раз нашим на руку сыграло. Игроки сборной Хорватии имеют лучшее техническое оснащение, поэтому отвратительное качество поле нивелирует разницу в классе. Как бы хорошо не сыграл Федор, его отвратительная ошибка практически уничтожила наши шансы попасть на чемпионат мира. И вообще худшая оценка за матч была именно у Федора Кудряшова.
r9rwct4g83xy
r9rwct4g83xy
вчера в 11:08
Это для техничной Хорватии катастрофа, а для наших кривоножек - лучший друг
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:02
Погода нам только помогла не проиграть крупнее!
Cat01
Cat01
вчера в 11:02
Поле было равно для соперников
ОПС
ОПС
вчера в 10:36
У нас тоже не идеал.
shur
shur
вчера в 10:32
...осталось версия о том что в трусах, и вечно болтаются ,и мешают !!!
=
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:24
Да у вас в Казани не намного лучше...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:20
Ну да...скажи еще что поле и погода нам мешали, смешно!)
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