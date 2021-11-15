Губерниев: «Если Карпин захочет уйти, то не надо уговаривать его остаться».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России о том, что он не уверен в том, что будет готовить национальную команду к стыковым матчам отбора ЧМ -22.

Думаю, что слова о возможном уходе из сборной – это кокетничество со стороны Карпина. Я уверен в том, что нашу сборную к стыкам должен готовить именно он. Нельзя бросать свою команду на полпути.

Я не вижу других кандидатур на его место, их нет. Понятно, если он захочет уйти, уговаривать его остаться не надо, это все-таки национальная команда. Я очень надеюсь, что Карпин продолжит свою работу в сборной.

Шансы на выход на чемпионат мира еще есть, они никуда не делись. Надо бороться до конца!