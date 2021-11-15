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Губерниев: «Если Карпин захочет уйти, то не надо уговаривать его остаться»

вчера, 23:02

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он не уверен в том, что будет готовить национальную команду к стыковым матчам отбора ЧМ-22.

Думаю, что слова о возможном уходе из сборной – это кокетничество со стороны Карпина. Я уверен в том, что нашу сборную к стыкам должен готовить именно он. Нельзя бросать свою команду на полпути.

Я не вижу других кандидатур на его место, их нет. Понятно, если он захочет уйти, уговаривать его остаться не надо, это все-таки национальная команда. Я очень надеюсь, что Карпин продолжит свою работу в сборной.

Шансы на выход на чемпионат мира еще есть, они никуда не делись. Надо бороться до конца!

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:05
Карпин просто хотел сказать, что он не держится руками и зубами за кресло гл. тренера в сборной. Отойдёт от поражения и будет дальше работать.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 09:25
Валера - душевнобольной?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:24, ред.
Позора уже не избежать
прохожий.
прохожий.
сегодня в 07:35
Не фига было Словакам проигрывать ранее,что бы потом все шишки валить на Карпина из за поражения от Хорватии.Хорватия не наш уровень.Как бы не пыжились.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 06:35, ред.
Бердыев хорош в клубах, когда у него есть возможность ежедневно работать с игроками. В сборной не факт, что получится. А вообще Карпин ещё никуда не ушёл.
112910415
112910415
сегодня в 06:30
договорятся всё же с Валерой
ДСА
ДСА
сегодня в 06:22
Если не Португалия с Италией попадутся, то шансы есть.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:17
Страшно думать о том, что сделают со сб. России в стыках 😳🤔
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:06
Всё правильно,не надо перед ним унижаться!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:49
Карпин, ты тряпка...
Уходи прямо сейчас.
В стыках должен быть другой тренер.
А этому только в гей-парадах участвовать.
beefs
beefs
сегодня в 01:45
Ну и насмешили, уговаривать или нет, так чем же Карпин лучше Дзюбы, стыдоба...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:39
Ему нужно предложить уйти прямо сейчас.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:26
Если Карпин свалит, ему это не простят. Сложновато потом с работой будет
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:02
Похоже , Карпин понимает , что стыки ему не пройти.
Землянин
Землянин ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 00:41, ред.
Его хрен уговорить будет, запросит не меньше Каппело и в случае чего также свалит с кешом за бугор, только и видали 😂
Землянин
Землянин
сегодня в 00:40
Португалия, Италия и Голландии в стыках в играх от ножа, что может быть лучше 👻
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 00:40, ред.
Правильно делает.. Ведь, в случае невыхода в стыках, всю грязь на него выльют.. А так есть шанс, еще пару лет выдающимся тренером побыть...
makkie
makkie
сегодня в 00:37
Губерниев и Ко пойдут в ножки Стасу кланяться, чтобы тот вернулся.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:29
У Валеры душа болит, а Губерниев про кокетство...идиот
Bon Scott 2
Bon Scott 2
сегодня в 00:24
Главное чтобы всякое авно на воротах не стояло
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 00:12
А вот это напрасно. Курбан давно уже уехал с ярмарки и практически уже три года не работает тренером. В этой профессии даже полгода перерыва - невосполнимая потеря , а в его возрасте сидеть дома и смотреть футбол по ТВ - это все. Так что Бердыев это не вариант однозначно. Но поскольку желающих нет и не предвидится, то будут Валеру уговаривать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:08
Скорее Карпин осознавал, что практически наиболее вероятный шанс пробиться в Катар - не проиграть Хорватии, на выход через стыки скорее всего вероятность еще более низкая, потому что потенциал нашей сборной невысок, качественных футболистов не хватает катастрофически. Но думается, Валера все-таки не оставит сборную и предпримет практически невыполнимую миссию в стыковых матчах, а его заявление о неготовности подготовить сборную - не более чем попытка "подстелить соломку".
minai
minai
вчера в 23:54
Думаю, Валера понял, что с этим составом в Катар ему не выбраться. Вряд ли он настраивал наших непредсказуемых на ничью, но они почему-то трусливо прижались к воротам, и, это было видно невооружённым глазом, просто хотели 0 : 0.. Конечно, Карпин обескуражен, и отсюда такие его заявления.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:45
Вряд ли Карпин уйдёт, это всё сказано на эмоциях. Но если вдруг это произойдёт, то никто его уговаривать не будет. Для меня останется одна кандидатура спасителя в стыках - Бердыев.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:40
Губерниев: «Если Карпин захочет уйти, то не надо уговаривать его остаться».
zim289
zim289
вчера в 23:10, ред.
этот пи&$р пусть беотлон свой комментирует
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:07
Губастому надо больше комментировать биатлон, футбол не его тема.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:06
Губерниев должен принять сборную на стыки, только он может вселить наглость и самоуверенность на пустом месте
shur
shur
вчера в 23:06
Димона Губерниева тренером в сборную хочу!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:06
Захочет Карпин уйти, не захочет это его дело...спасибо, что вообще согласился и довел сборную хотя бы до стыковых матчей...в этом вопросе у Валеры прав не меньше, чем у Акинфеева или Фернандеса...
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