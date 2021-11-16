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Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»

вчера, 17:01

Букмекерская компания «Фонбет» на официальном сайте объявила о подписании контракта с одним из самых прославленных спортсменов России, обладателем Кубка Стэнли, четвёртым снайпером в истории НХЛ и трёхкратным чемпионом мира по хоккею Александром Овечкиным.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и «Фонбет» уже разработали массу совместных активностей, в числе которых совместные рекламные ролики, розыгрыши свитеров Овечкина, пресс-конференция с участием хоккеиста, выставочные матчи, мастер-классы и многое другое.

«Важность контракта с Александром Овечкиным сложно переоценить. Это поистине знаковое событие для нашей компании. Овечкина знают, любят и уважают не только во всём хоккейном мире. Он – один из самых узнаваемых спортсменов и настоящая звезда первой величины. Сотрудничество великого спортсмена и старейшего букмекера СНГ – одно из самых громких событий в нашем бизнесе в уходящем году», — заявил генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.

«Большая удача, что человек такого масштаба стал частью нашей компании. Сотрудничество с Александром Овечкиным открывает нам массу новых маркетинговых возможностей. Наш контракт получился очень богатым и разнообразным в опционном плане. Спасибо Александру за гибкость в переговорах и готовность пробовать новые форматы сотрудничества. Уверены, что с его помощью мы расширим свою клиентскую базу и сможем эффективно взаимодействовать с новой аудиторией», — отметила директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич.

«Приятно, что старейший и крупнейший букмекер предложил мне стать его амбассадором. Знаю, что „Фонбет“ сотрудничает со звёздами спорта и журналистики, с большими футбольными и хоккейными клубами, в том числе и с моим родным московским „Динамо“. Уверен, что мы приготовим для болельщиков хоккея и любителей спорта много всего интересного», — подчеркнул Александр Овечкин.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:27
И?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:48
Будет ни за что деньги получать.
LOpp
LOpp
вчера в 17:16
Казалось бы при чем тут футбол?
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