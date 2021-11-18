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«Реал» и «Барселона» претендуют на молодого аргентинца

вчера, 13:05

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Испании.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и «Реал». В текущем сезоне на счету Альвареса 30 матчей в чемпионате Аргентины, 17 голов и 11 голевых передач.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 18:11
если хорош то точно в Реал ему!! а если так себе, то и барса подойдет!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 16:47
Хороший игрок ?
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:05
Бл..., им уже все заинтересовались.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:50
Ему нужно в Аякс, потом Барса или Реал ограненного купят.)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:41
У аргентинца теперь глаза разбегаются, куда пойти
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:03
Показатели у него действительно звездные.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:43
«Реал» внимательно следит за нападающим «Ривер Плейт» Хулианом Альваресом и может сделать ход в пользу 21-летнего футболиста, если он сохранит форму, которую он показывал до сих пор в этом сезоне.

Любопытно, что в детстве он ненадолго проучился в академии «Лос-Бланкос».

«Он провел месяц в Мадриде. Он настолько изменил ситуацию, играя здесь, что к нему приезжали отовсюду», - сказал Клаудио Горгерино, мэр Кальчина, родного города Альвареса.

К несчастью для Альвареса, его юный возраст означал, что он не мог оставаться в «Реале».

«Ему пришлось подождать, пока ему не исполнится 16. Если бы действовали те же правила, что и когда Лионель Месси прибыл в Барселону, Хулиан был бы игроком «Реала», - сказал Пьеро Фолья, скаут из Аргентины.

Альварес уже является игроком сборной Аргентины, и ему было предоставлено некоторое игровое время в этом последнем международном перерыве, когда он играл против Уругвая и Бразилии в отборочных матчах Чемпионата мира.

С восьмым номером на спине, Альварес заменил Анхеля Ди Марию против «Селесао» и играл на правом фланге, что не является его обычной позицией, поскольку он предпочитает играть нападающим.

Хулиан Альварес - самый разыскиваемый игрок в аргентинском футболе прямо сейчас, с такими запросами, как «Ювентус», «Милан» и «Атлетико Мадрид». Теперь «Реал Мадрид» присоединился к гонке за его подписью.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:43
Кто успеет подписать,такой хороший приз.
Cat01
Cat01
вчера в 13:32
Молодых берут га расхват
particular
particular
вчера в 13:31
Нынешняя Барса даже в претензиях на кого-то не может составить конкуренцию...
Если, конечно, объект вожделения с детства во снах не видел только Барсу :)
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:30
Новый Месси?
dimagas2
dimagas2
вчера в 13:23
На него и шахта положила глаз.
kyx87w4z8z3d
kyx87w4z8z3d
вчера в 13:17
Однозначно в Реал надо
allemz
allemz
вчера в 13:11
Барса: "Красивое..."
beefs
beefs
вчера в 13:09
такие нужны в Испании...
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