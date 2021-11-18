«Реал» и «Барселона» претендуют на молодого аргентинца

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вчера, 13:05

Форвард «Ривер Плейт» может продолжить карьеру в Испании.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и «Реал». В текущем сезоне на счету Альвареса 30 матчей в чемпионате Аргентины, 17 голов и 11 голевых передач.