«Реал» и «Барселона» претендуют на молодого аргентинца

Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Испании.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и «Реал». В текущем сезоне на счету Альвареса 30 матчей в чемпионате Аргентины, 17 голов и 11 голевых передач.
Форвард «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Испании.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и «Реал». В текущем сезоне на счету Альвареса 30 матчей в чемпионате Аргентины, 17 голов и 11 голевых передач.
Любопытно, что в детстве он ненадолго проучился в академии «Лос-Бланкос».
«Он провел месяц в Мадриде. Он настолько изменил ситуацию, играя здесь, что к нему приезжали отовсюду», - сказал Клаудио Горгерино, мэр Кальчина, родного города Альвареса.
К несчастью для Альвареса, его юный возраст означал, что он не мог оставаться в «Реале».
«Ему пришлось подождать, пока ему не исполнится 16. Если бы действовали те же правила, что и когда Лионель Месси прибыл в Барселону, Хулиан был бы игроком «Реала», - сказал Пьеро Фолья, скаут из Аргентины.
Альварес уже является игроком сборной Аргентины, и ему было предоставлено некоторое игровое время в этом последнем международном перерыве, когда он играл против Уругвая и Бразилии в отборочных матчах Чемпионата мира.
С восьмым номером на спине, Альварес заменил Анхеля Ди Марию против «Селесао» и играл на правом фланге, что не является его обычной позицией, поскольку он предпочитает играть нападающим.
Хулиан Альварес - самый разыскиваемый игрок в аргентинском футболе прямо сейчас, с такими запросами, как «Ювентус», «Милан» и «Атлетико Мадрид». Теперь «Реал Мадрид» присоединился к гонке за его подписью.
Любопытно, что в детстве он ненадолго проучился в академии «Лос-Бланкос».
«Он провел месяц в Мадриде. Он настолько изменил ситуацию, играя здесь, что к нему приезжали отовсюду», - сказал Клаудио Горгерино, мэр Кальчина, родного города Альвареса.
К несчастью для Альвареса, его юный возраст означал, что он не мог оставаться в «Реале».
«Ему пришлось подождать, пока ему не исполнится 16. Если бы действовали те же правила, что и когда Лионель Месси прибыл в Барселону, Хулиан был бы игроком «Реала», - сказал Пьеро Фолья, скаут из Аргентины.
Альварес уже является игроком сборной Аргентины, и ему было предоставлено некоторое игровое время в этом последнем международном перерыве, когда он играл против Уругвая и Бразилии в отборочных матчах Чемпионата мира.
С восьмым номером на спине, Альварес заменил Анхеля Ди Марию против «Селесао» и играл на правом фланге, что не является его обычной позицией, поскольку он предпочитает играть нападающим.
Хулиан Альварес - самый разыскиваемый игрок в аргентинском футболе прямо сейчас, с такими запросами, как «Ювентус», «Милан» и «Атлетико Мадрид». Теперь «Реал Мадрид» присоединился к гонке за его подписью.