Два топ-клуба АПЛ претендуют на подписание Левандовски

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию».
Текущий контракт поляка с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года, а сам футболист готов попробовать свои силы в новом чемпионате. В подписании Левандовски заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые будут искать форварда на трансферном рынке летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Левандовски провёл 23 матча за «Баварию» и сборную Польши во всех турнирах, записав на свой счёт 28 голов. Роберт является лучшим бомбардиром среди всех игроков в сезоне 2021/22.
Вот для Манчестерских клубов самое то, в МЮ кроме Рона забивать некому, а в Сити и вовсе нет центрального форварда. Есть конечно Жезус, но он явно не тянет.
Ньюкасл может с легкостью потянуть как сам трансфер,так и предложить хорошую З/П, но только не уверен, что Левандовский пойдет туда даже на заработки.
Конечно интересно было бы поглядеть на Лёву в другом клубе и в другом чемпионате, но лучше всего для него было бы завершить карьеру именно в Баварии! Удачи ему, и надеюсь завоюет Золотой Мяч!
Вот для Манчестерских клубов самое то, в МЮ кроме Рона забивать некому, а в Сити и вовсе нет центрального форварда. Есть конечно Жезус, но он явно не тянет.
Ньюкасл может с легкостью потянуть как сам трансфер,так и предложить хорошую З/П, но только не уверен, что Левандовский пойдет туда даже на заработки.
Конечно интересно было бы поглядеть на Лёву в другом клубе и в другом чемпионате, но лучше всего для него было бы завершить карьеру именно в Баварии! Удачи ему, и надеюсь завоюет Золотой Мяч!