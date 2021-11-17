Два топ-клуба АПЛ претендуют на подписание Левандовски

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вчера, 22:07

Нападающий может покинуть «Баварию».

Текущий контракт поляка с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года, а сам футболист готов попробовать свои силы в новом чемпионате. В подписании Левандовски заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые будут искать форварда на трансферном рынке летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 23 матча за «Баварию» и сборную Польши во всех турнирах, записав на свой счёт 28 голов. Роберт является лучшим бомбардиром среди всех игроков в сезоне 2021/22.