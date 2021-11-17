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Два топ-клуба АПЛ претендуют на подписание Левандовски

вчера, 22:07

Нападающий Роберт Левандовски может покинуть «Баварию».

Текущий контракт поляка с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года, а сам футболист готов попробовать свои силы в новом чемпионате. В подписании Левандовски заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые будут искать форварда на трансферном рынке летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 23 матча за «Баварию» и сборную Польши во всех турнирах, записав на свой счёт 28 голов. Роберт является лучшим бомбардиром среди всех игроков в сезоне 2021/22.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:06
Есть большой риск не заиграть в новом чемпионате, как Месси в ПСЖ.
sir_Alex
sir_Alex ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:22
Уютную и сытую Баварию 😉
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 06:21
Может продлить, но на год и с совершенно другой з/п.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:35
Уж лучше сидел бы в Баварии и не пытался, пенсия рядом.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:52
Если честно в Челси его совсем не вижу. Еслиб Луатару удалось переманить из Интера был бы рад
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:10
И не надо уходить,а то не пойдет игра как у Месси.
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:02
...не хочу его сравнивать с Кавани, хотя почему и нет, так вот уругваец так и не
вписывается в основу МЮ, чему я откровенно не рад и хотя болею за дьяволов,
рекомендую Челси, ну не знаю, как то так! Хотя Он в Баварии - вор в законе!!!
Q-J-G
Q-J-G ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:54, ред.
в 35 лет заканчивается контракт, и вряд ли "Бавария" контракт ему продлит в таком возрасте.
ABir
ABir
вчера в 22:53
Менять континентальную уютную и сытую Германию на сырое и туманное болото, зачем ему это?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:48
Про Челси бред скорее всего, Лукаку конечно пока не алё совсем, но думаю дадут поиграть.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:39
Челси? Я понимаю, что у аристократов деньги имеются, но для чего им еще один дорогущий нап, еще и в таком возрасте?!
Вот для Манчестерских клубов самое то, в МЮ кроме Рона забивать некому, а в Сити и вовсе нет центрального форварда. Есть конечно Жезус, но он явно не тянет.
Ньюкасл может с легкостью потянуть как сам трансфер,так и предложить хорошую З/П, но только не уверен, что Левандовский пойдет туда даже на заработки.
Конечно интересно было бы поглядеть на Лёву в другом клубе и в другом чемпионате, но лучше всего для него было бы завершить карьеру именно в Баварии! Удачи ему, и надеюсь завоюет Золотой Мяч!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:38, ред.
...Текущий контракт поляка с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года...

Много времени до окончания контракта Левандовского, чтобы на него сейчас претендовать...

Левандовски покинет "Баварию" в том случае, если "Бавария" не подпишет новый контракт с Левандовски, а это очень даже вероятно, в августе 2023 года Роберту будет 35 лет!!!
Вот поэтому он и готов попробовать силы в новом чемпионате, если бы хотел, то он бы уже попробовал...
drug01
drug01
вчера в 22:15
Игрок хороший всем нужен
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:09
И наф он там?)))Если у него есть мозги то рыпатся никуда не станет еще 2-3 годика.
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