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МЮ ведёт переговоры с агентом Триппьера

вчера, 08:27

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию.

В услугах бывшего игрока «Тоттенхэма» заинтересован «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста уже ведёт продуктивные переговоры с представителями «красных дьяволов».

Ранее слухи связывали Триппьера с другим клубом АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:40
Хороший вариант. Но тренер по прежнему нужен)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:56
В МЮ был бы полезен!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:05
«Манчестер Юнайтед» разрешит Диогу Далоту присоединиться к «Роме» только в том случае, если они подпишут Кирана Триппьера из «Атлетико Мадрида».

Далот присоединился к «МЮ» в 2018 году под опекой Жозе Моуринью. Тогда португальский менеджер был заинтересован в сделке и в январе хочет привести его в «Рому».

Аарон ван-Биссака провел большую часть матчей, а 22-летний футболист еще не начал играть в чемпионате и, возможно, подумывает об уходе из «Олд Траффорд».

У него уже есть опыт игры в Серии А, так как он провел сезон 2019/20 в аренде в Милане. Более того, итальянский клуб также готов предоставить его в аренду перед тем, как организовать постоянный трансфер.

Впрочем, это может устроить Жозе Моуринью и Далота, но ничего не значит для «Манчестер Юнайтед». Красные дьяволы готовы отпустить португальского игрока, только если они подпишут Кирана Триппьера.

В настоящее время Киран Триппьер играет за «Атлетико Мадрид», и помог ему выиграть Ла Лигу в прошлом сезоне. Команда из Манчестера уже несколько месяцев заинтересована в сделке для него, но его откладывает оговорка об освобождении в 40 миллионов фунтов стерлингов.
sir_Alex
sir_Alex ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 09:02
А хороший ли он защитник?
shlomo
shlomo
вчера в 09:00
Не перейдет....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:51
Зачем он им?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:50
Думаю вернётся.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:49
Фамилия у него интересная.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:48
Защитник им нужен.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:46
Лучше бы тренера нашли.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:42
Пошарился по Испании теперь пора возвращаться.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:36
И вполне вероятно договорятся.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:30
Хороший защитник дорого стоит
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