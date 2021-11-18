МЮ ведёт переговоры с агентом Триппьера

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в Англию.
В услугах бывшего игрока «Тоттенхэма» заинтересован «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста уже ведёт продуктивные переговоры с представителями «красных дьяволов».
Ранее слухи связывали Триппьера с другим клубом АПЛ.
Далот присоединился к «МЮ» в 2018 году под опекой Жозе Моуринью. Тогда португальский менеджер был заинтересован в сделке и в январе хочет привести его в «Рому».
Аарон ван-Биссака провел большую часть матчей, а 22-летний футболист еще не начал играть в чемпионате и, возможно, подумывает об уходе из «Олд Траффорд».
У него уже есть опыт игры в Серии А, так как он провел сезон 2019/20 в аренде в Милане. Более того, итальянский клуб также готов предоставить его в аренду перед тем, как организовать постоянный трансфер.
Впрочем, это может устроить Жозе Моуринью и Далота, но ничего не значит для «Манчестер Юнайтед». Красные дьяволы готовы отпустить португальского игрока, только если они подпишут Кирана Триппьера.
В настоящее время Киран Триппьер играет за «Атлетико Мадрид», и помог ему выиграть Ла Лигу в прошлом сезоне. Команда из Манчестера уже несколько месяцев заинтересована в сделке для него, но его откладывает оговорка об освобождении в 40 миллионов фунтов стерлингов.
Далот присоединился к «МЮ» в 2018 году под опекой Жозе Моуринью. Тогда португальский менеджер был заинтересован в сделке и в январе хочет привести его в «Рому».
Аарон ван-Биссака провел большую часть матчей, а 22-летний футболист еще не начал играть в чемпионате и, возможно, подумывает об уходе из «Олд Траффорд».
У него уже есть опыт игры в Серии А, так как он провел сезон 2019/20 в аренде в Милане. Более того, итальянский клуб также готов предоставить его в аренду перед тем, как организовать постоянный трансфер.
Впрочем, это может устроить Жозе Моуринью и Далота, но ничего не значит для «Манчестер Юнайтед». Красные дьяволы готовы отпустить португальского игрока, только если они подпишут Кирана Триппьера.
В настоящее время Киран Триппьер играет за «Атлетико Мадрид», и помог ему выиграть Ла Лигу в прошлом сезоне. Команда из Манчестера уже несколько месяцев заинтересована в сделке для него, но его откладывает оговорка об освобождении в 40 миллионов фунтов стерлингов.