МЮ ведёт переговоры с агентом Триппьера

Проиграли хорватам в болотный футбол. 0 точных ударов за матч и автогол Кудряшова В концовке игры фатально не повезло…

«Если Роберту не дадут „Золотой мяч“, отдам ему свой». У Левандовски 28 голов в 23 матчах нового сезона Не только легендарный хавбек голосует за поляка.

Зидан отказывается возглавить «Диснейленд для взрослых». Почеттино променяет Месси на Роналду МЮ снова может ошибиться с тренером.