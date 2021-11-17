Лапорта не исключил возвращение Месси и Иньесты в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении в каталонский клуб Лионеля Месси и Андреса Иньесты.
Я ничего не исключаю. Вы видите, что к нам вернулся Дани Алвес. Возраст — это просто цифры. Месси и Иньеста — два великих игрока. Я не могу предсказать, что произойдёт завтра, они всё ещё играют и заключили контракты с другими клубами. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем.
Месси привык "прикасаться" к тому к чему он не имеет никакого отношения, или имеет весьма косвенное отношение... И тот факт что Хави только после того как ушёл Месси в ПСЖ, только тогда Хави сказал, что я хочу тренировать "Барсу", как только Куман уйдёт в отставку... На мой взгляд, если возвратится Месси, то неизвестно ещё будет польза или вред...
Хави-Иньеста будет сотрудничество во благо "Барселоны", А Месси, Хави, Иньеста - возможен диктат со стороны Месси...
За возвращение Иньесты, но возвращение Месси - это спорный вопрос...
Месси привык "прикасаться" к тому к чему он не имеет никакого отношения, или имеет весьма косвенное отношение... И тот факт что Хави только после того как ушёл Месси в ПСЖ, только тогда Хави сказал, что я хочу тренировать "Барсу", как только Куман уйдёт в отставку... На мой взгляд, если возвратится Месси, то неизвестно ещё будет польза или вред...
Хави-Иньеста будет сотрудничество во благо "Барселоны", А Месси, Хави, Иньеста - возможен диктат со стороны Месси...
За возвращение Иньесты, но возвращение Месси - это спорный вопрос...
Чего вот не скажешь о любимчике всея барсы Месси. Чтоб его папаша разрешил маменькиному сыночку играть бесплатно или за обычную человеческую зарплату за Барсу?) Да не смешите, раньше чем в 40 лет, он не вернётся в клуб. А тогда уже не нужен будет никому. Контракт его на 2 года в ПСЖ ещё, те его точно не отпустят за копейки, отработать придётся своё.
Чего вот не скажешь о любимчике всея барсы Месси. Чтоб его папаша разрешил маменькиному сыночку играть бесплатно или за обычную человеческую зарплату за Барсу?) Да не смешите, раньше чем в 40 лет, он не вернётся в клуб. А тогда уже не нужен будет никому. Контракт его на 2 года в ПСЖ ещё, те его точно не отпустят за копейки, отработать придётся своё.