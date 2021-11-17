Лапорта не исключил возвращение Месси и Иньесты в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении в каталонский клуб и .

Я ничего не исключаю. Вы видите, что к нам вернулся Дани Алвес. Возраст — это просто цифры. Месси и Иньеста — два великих игрока. Я не могу предсказать, что произойдёт завтра, они всё ещё играют и заключили контракты с другими клубами. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем.