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Лапорта не исключил возвращение Месси и Иньесты в «Барселону»

вчера, 17:47

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении в каталонский клуб Лионеля Месси и Андреса Иньесты.

Я ничего не исключаю. Вы видите, что к нам вернулся Дани Алвес. Возраст — это просто цифры. Месси и Иньеста — два великих игрока. Я не могу предсказать, что произойдёт завтра, они всё ещё играют и заключили контракты с другими клубами. Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем.

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Все комментарии
Arctos Arctos
Arctos Arctos
сегодня в 10:09
Иньеста конечно любит Барсу, но 30 миллионов это 30 миллионов
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 09:24
Алвес с января до лета побегает и уедет. Он сам по себе скоростной игрок, на данном этапе должно хватить.
Игрок калибра Иньесты должен контролировать игру в центре, для этого он уже стар.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:08
Ну одного старика понятно, можно, 9 других смогут его подменять, когда нужны скорости, но 3-4 это перебор. Команда стариков будет только позорится на весь белый свет.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 07:57
Алвес не стар а Иньеста стар ? Не логично
112910415
112910415
сегодня в 07:03
Иньеста нужен, Иньеста вернётся !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:17
Месси нужны только деньги.
Барселоне лучше забыть о нем.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 22:06
корабль продолжает тонуть! прекрасно!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:06
Когда и в качестве кого?
Хави приехал тренировать, на место спортивного директора возможно Пуйоль придёт.
Иньеста уехал доигрывать, поэтому в качестве игрока он уже стар для Барсы, а у Месси контракт на два года с ПСЖ.
Но в будущем я за то, чтобы легенды Барсы вернулись в родной клуб, Ла Масия тоже нуждается в профессионалах.
протон
протон
вчера в 21:25
Кройф? Я ничего не исключаю
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 20:47
Иньеста если б хотел, уже давно бы вернулся. А так он максимально дистанцировался от этого балета. А гном уже всё оттуда выдоил, ему нормально.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:39
Тоже за 1 евро в месяц?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:11
Чтоб пешеходов в клубе стало больше?! Тогда Барселона вообще скатится по наклонной!!!
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 19:58
Ждем возвращения главной легенды.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:55
Решили добить «Барселону» своими полурелигиозными выкрутасами. Ну, ладно, Иньеста вполне адекватный и может прийти за символичный доллар играть и учить молодежь, но Месси же загнет и без того тонущую бухгалтерию. Закройте уже страницу и начните новую жизнь.
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:23
круто круто, закупаю попкорн))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:18
Наш прекрасный Месси вернется скоро.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 19:00
Чтобы арг вернулся им нужно взять кредит на 500 лямов)))) Он любил получать миллионы и проваливать класико(3 года 0 голов) и лч (8-2)))))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:40
Почти уверен в возвращении Иньесты, ибо он патриот клуба и наверняка волен сам выбирать свою судьбу.
Чего вот не скажешь о любимчике всея барсы Месси. Чтоб его папаша разрешил маменькиному сыночку играть бесплатно или за обычную человеческую зарплату за Барсу?) Да не смешите, раньше чем в 40 лет, он не вернётся в клуб. А тогда уже не нужен будет никому. Контракт его на 2 года в ПСЖ ещё, те его точно не отпустят за копейки, отработать придётся своё.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:39
Какой же ужасный человек этот Месси! Диктатор, взломщик систем статистики и голосований, иллюзионист, показывающий что-то убедительное, вор, который отнимает все деньги со всех сразу, но, увы, всё равное умом обделен и только и думает как навредить вместо улучшений во всем в этом.
Сантус
Сантус
вчера в 18:24
А Анри с Роналдиньо???))
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:19
Месси даже в 40 лет больше пользу принесёт чем сегодняшний состав Барселоны
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:08, ред.
А вот по поводу возвращения Месси в "Барселону", в отличие от А.Иньеста, имеется определённый риск, и неизвестно будет ли это на пользу команде или нет...

Месси привык "прикасаться" к тому к чему он не имеет никакого отношения, или имеет весьма косвенное отношение... И тот факт что Хави только после того как ушёл Месси в ПСЖ, только тогда Хави сказал, что я хочу тренировать "Барсу", как только Куман уйдёт в отставку... На мой взгляд, если возвратится Месси, то неизвестно ещё будет польза или вред...
Хави-Иньеста будет сотрудничество во благо "Барселоны", А Месси, Хави, Иньеста - возможен диктат со стороны Месси...

За возвращение Иньесты, но возвращение Месси - это спорный вопрос...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:02
Готовьте подъемные для обоих, за так не вернутся. Любовь любовью, а денежки нужнее...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:58
Наверное деньги появились, чтобы карлик ещё раз грабанул Барсу.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:57, ред.
Очень хотелось бы, чтобы возвратился А.Иньеста, и не просто возвратился, но и был одним из тренеров, а ещё лучше помощником Хави, так как в одной команде не может быть два главных тренера, Хави был бы главным тренером де-юре, а де-факто было бы два главных тренера Хави и Иньеста, они играли вместе, понимали друг друга "с полуслова" с "полужеста"...
Такое сотрудничество двух легенд "Барселоны" было бы на пользу команде!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:49
Вполне реальный вариант...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:48
Месси - это слишком дорого.
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