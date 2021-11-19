Шварц: «У России хорошая возможность попасть на ЧМ через стыки» .

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результаты основной и молодёжной сборной России.
Смотрел игру молодёжных сборных России и Испании. Россия показала качественный футбол. Костя [Тюкавин] поймал игровой ритм, провёл качественный матч и забил хороший гол. Рады, что Константин Тюкавин возвращается в расположение «Динамо» в хорошем настроении, что ему удалось проявить себя.
Также смотрел матч с Хорватией, у сборной России есть хорошая возможность пробиться на чемпионат мира через стыки. Приятно, что работа нашего тренерского штаба ценится, но я не слышал о слухах, что я и мой штаб можем возглавить сборную России. Мы сконцентрированы только на «Динамо» и думаем только о предстоящей игре с «Арсеналом».
С этим можно конечно и согласиться, но хорошая она эта возможность или с чистым везением будет, надо будет сначала узнать о первом сопернике, с кем придётся встретиться. А после этого уже рассуждать.
Сейчас нужно в первую очередь обстрагироваться от последней неудачи в Сплите со сборной Хорватии и привести в норму психологический климат в сборной. Для этого поможет и время до весны и игры футболистов за свои клубы. Сейчас есть время и для всего тренерского штаба во главе с Карпиным. Сделать правильные выводы, рассмотреть и разобрать игры возможных сборных с кем придётся сыграть, и подготовить команду, самое главное психологически и тактически. Будем всё-таки надеяться на то что в этот раз Фортуна будет на нашей стороне ! А вдруг, авось , может быть ... , уж очень хотелось бы видеть нашу сборную России на Чемпионате мира 🌍 ! Всем Добра !!!
С этим можно конечно и согласиться, но хорошая она эта возможность или с чистым везением будет, надо будет сначала узнать о первом сопернике, с кем придётся встретиться. А после этого уже рассуждать.
Сейчас нужно в первую очередь обстрагироваться от последней неудачи в Сплите со сборной Хорватии и привести в норму психологический климат в сборной. Для этого поможет и время до весны и игры футболистов за свои клубы. Сейчас есть время и для всего тренерского штаба во главе с Карпиным. Сделать правильные выводы, рассмотреть и разобрать игры возможных сборных с кем придётся сыграть, и подготовить команду, самое главное психологически и тактически. Будем всё-таки надеяться на то что в этот раз Фортуна будет на нашей стороне ! А вдруг, авось , может быть ... , уж очень хотелось бы видеть нашу сборную России на Чемпионате мира 🌍 ! Всем Добра !!!