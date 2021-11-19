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Шварц: «У России хорошая возможность попасть на ЧМ через стыки»

вчера, 14:31

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результаты основной и молодёжной сборной России.

Смотрел игру молодёжных сборных России и Испании. Россия показала качественный футбол. Костя [Тюкавин] поймал игровой ритм, провёл качественный матч и забил хороший гол. Рады, что Константин Тюкавин возвращается в расположение «Динамо» в хорошем настроении, что ему удалось проявить себя.

Также смотрел матч с Хорватией, у сборной России есть хорошая возможность пробиться на чемпионат мира через стыки. Приятно, что работа нашего тренерского штаба ценится, но я не слышал о слухах, что я и мой штаб можем возглавить сборную России. Мы сконцентрированы только на «Динамо» и думаем только о предстоящей игре с «Арсеналом».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:16
Тюкавин если так будет играть в марте будет в основе главной команды, также Агаларов .
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
вчера в 15:56, ред.
Дай Бог, дай Бог!!!!!!! Пусть ещё и в Европе увидят, что это за овощ..... Даже не зная будущих соперников, он уже прогнозы делает.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:54, ред.
Для начала нужно жеребьёвку дождаться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:49
Где они все увидели эту возможность?!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:46
Не льсти нам ,херр,мы в печали и опе!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:38, ред.
Шварц: «У России хорошая возможность попасть на ЧМ через стыки» .
С этим можно конечно и согласиться, но хорошая она эта возможность или с чистым везением будет, надо будет сначала узнать о первом сопернике, с кем придётся встретиться. А после этого уже рассуждать.
Сейчас нужно в первую очередь обстрагироваться от последней неудачи в Сплите со сборной Хорватии и привести в норму психологический климат в сборной. Для этого поможет и время до весны и игры футболистов за свои клубы. Сейчас есть время и для всего тренерского штаба во главе с Карпиным. Сделать правильные выводы, рассмотреть и разобрать игры возможных сборных с кем придётся сыграть, и подготовить команду, самое главное психологически и тактически. Будем всё-таки надеяться на то что в этот раз Фортуна будет на нашей стороне ! А вдруг, авось , может быть ... , уж очень хотелось бы видеть нашу сборную России на Чемпионате мира 🌍 ! Всем Добра !!!
баск
баск
вчера в 15:38
Шварц так доболтается, что его и в самом деле на фоне Валериного стона в сборную России потащат к стыкам готовиться.
У нас ведь любят инициативных..))

И получится как у незабвенного Владимира Семёныча-

Я кричал- вы что там, обалдели?
Уронили шахматный престиж!
А мне сказали в нашем спортотделе
Вот прекрасно, ты и защитишь..))
Брулин
Брулин
вчера в 15:23
Шварц всем доказал, что он хороший тренер и любит работать с молодежью. Успехов ему в Динамо!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:10
Надеемся, что будет так как считает Шварц.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:04
А надо ли это вообще сборной России? Повторять подвиг недавнего ЧЕ?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:00
Я думал,что уже все высказались о возможности нашей сборной попасть на Мундиаль,ан нет,не все и видимо будут вплоть до самых стыковых твердить это,как молитву...
Cat01
Cat01
вчера в 14:56
Шансы есть но малы
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:50
Так говорит чтобы его заметили.
112910415
112910415
вчера в 14:42
возможность-то хорошая,
вот вероятность - плохая
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:37
Возможность конечно есть, но я бы не назвал ее хорошей.
Сейчас наверно каждая сборная надеется на встречу с нашими в стыках)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:36
Пока соперники неизвестны, можно кричать про возможности. Особенно немчуре...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:34
Проблематично это будет сделать
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