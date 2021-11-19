Д. Билялетдинов: «У Кудряшова есть характер, он докажет, что еще нужен»

Экс-игрок сборной России сравнил критику на автогол защитника национальной команды в поединке с Хорватией с реакцией на ошибку бывшего вратаря сборной в игре с Украиной:

Это случаи из разных поколений. Сейчас количество информации возросло в сотни раз и оставаться в стороне от этого стало сложнее. Есть ребята, которые такие вещи достаточно спокойной переносят, а есть те, кто от этого очень страдает. Даже во времена, когда информацию узнавали из газетных источников, у Филимонова возникли определенные трудности с этим.

Закрыл бы ли я комментарии в соцсетях в подобной ситуации? Я вообще комментарии не читаю, независимо от результата игры. Самым главным хейтером должен стать твой внутренний голос, а вторым — твой наставник, который должен тебе указывать на ошибки.

Может ли эта ситуация сломать карьеру Кудряшову? Нет. У Кудряшова есть характер, он докажет, что еще нужен. Он одним из лучших был на поле, несмотря на этот казус. Будет ли он участвовать в стыковых поединках? Думаю, он должен быть в обойме.