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Д. Билялетдинов: «У Кудряшова есть характер, он докажет, что еще нужен»

вчера, 13:56

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов сравнил критику на автогол защитника национальной команды Федора Кудряшова в поединке с Хорватией с реакцией на ошибку бывшего вратаря сборной Александра Филимонова в игре с Украиной:

Это случаи из разных поколений. Сейчас количество информации возросло в сотни раз и оставаться в стороне от этого стало сложнее. Есть ребята, которые такие вещи достаточно спокойной переносят, а есть те, кто от этого очень страдает. Даже во времена, когда информацию узнавали из газетных источников, у Филимонова возникли определенные трудности с этим.

Закрыл бы ли я комментарии в соцсетях в подобной ситуации? Я вообще комментарии не читаю, независимо от результата игры. Самым главным хейтером должен стать твой внутренний голос, а вторым — твой наставник, который должен тебе указывать на ошибки.

Может ли эта ситуация сломать карьеру Кудряшову? Нет. У Кудряшова есть характер, он докажет, что еще нужен. Он одним из лучших был на поле, несмотря на этот казус. Будет ли он участвовать в стыковых поединках? Думаю, он должен быть в обойме.

Жеребьевка стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 состоится 26 ноября в Цюрихе.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
сегодня в 06:49
Ага ещё покажет ,в стыках нам наколотили еще
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:58
Думаю, доказывать ему уже ничего не придется. Уберут его подальше от людских глаз в его же интересах и интересах сборной.
прохожий.
прохожий.
вчера в 16:22
Когда все кричали на ЧМ мира,,Нога бога" не задумывались,что такая же нога бога может прилететь в обратку.Так что бог дал,бог взял.)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:22
Не думаю, что Фёдор зациклится на этом эпизоде, он игрок с большим опытом и спокойно вылезет из этого цейтнота.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:21
Жеребьёвка 26-го ноября даст ответ......
Кому именно он "ещё нужен"...для выхода на ЧМ...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:18
"Может ли эта ситуация сломать карьеру Кудряшову?"
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Ему уже 34 года, доиграет в Турции еще 1-2 сезона и хватит
alexamit
alexamit
вчера в 14:13
Глупость!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:05
Кудряшёву надо дать отдохнуть!
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