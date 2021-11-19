У Дзюбы 10 голов в 8 последних матчах РПЛ

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал хет-трик в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
Любопытно, что футболист забил 10 голов в 8 последних матчах РПЛ. Что касается гонки бомбардиров, то впереди Дзюбы расположился лишь нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.
Овечкина с его 700 с лишним шайб обогнал!!!
Овечкина с его 700 с лишним шайб обогнал!!!
"Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!"
...можно конечно и клавиатуру в пыль стереть тролля Дзюбу ...но как бы там ни было...на весь троллинг и негатив Дзюба отвечает прямо таки удивительной статистикой...
"Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!"
...можно конечно и клавиатуру в пыль стереть тролля Дзюбу ...но как бы там ни было...на весь троллинг и негатив Дзюба отвечает прямо таки удивительной статистикой...