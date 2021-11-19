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У Дзюбы 10 голов в 8 последних матчах РПЛ

вчера, 20:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Форвард «Зенита» Артем Дзюба сделал хет-трик в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Любопытно, что футболист забил 10 голов в 8 последних матчах РПЛ. Что касается гонки бомбардиров, то впереди Дзюбы расположился лишь нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:11
Уверен, Хави обратит внимание на Дзюбу.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:28
И чего его в аренду хотят сдать?
zjebzh9p3w6d
zjebzh9p3w6d
сегодня в 04:27
Он бы так в Европе забивал
Andy Rush
Andy Rush ответ stachel (раскрыть)
сегодня в 02:10
не соглашусь! когда в зените были игроки уровня уровня Халка, Гарая - рост команды был на лицо. Ты стремишься быть с лучшими - и у многих это получалось. Сейчас у него один человек - Ракицкий, и все. Для результата нужна команда!
shur
shur
вчера в 23:55
...если бы Ероха все свои забивал 100% -ные , он не только Дзюбу, Санька
Овечкина с его 700 с лишним шайб обогнал!!!
Ironigor
Ironigor ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 22:55
Всё может быть.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:50
Если в стыках тренером будет не Карпин, то ещё посмотрим...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:51
8 матчей 10 голов - хорошая работа....

"Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!"

...можно конечно и клавиатуру в пыль стереть тролля Дзюбу ...но как бы там ни было...на весь троллинг и негатив Дзюба отвечает прямо таки удивительной статистикой...
stachel
stachel
вчера в 21:45
Артем полезен как нап в играх с тамбовами и нижними. Такие напы тоже нужны. Но в ЛЧ он выключен полностью! Там защитники иной квалификации и таких медленных и узкоспециализированных напов нейтрализуют легко и эффективно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:33
Страшно сказать, если бы в чемпионате РПЛ остался бы еще и "Тамбов" сколько голов настрелял бы Дзюба, сделав свой рекорд уже практически недосягаемым. Возможно перед стыковыми матчами Дзюба пополнит состав сборной, объединив свои силы с Карпиным и умилив этим большинство российских болельщиков. Но это продлится недолго, потому что в стыках не будет проходной защиты и команд уровня "Нижнего Новгорода".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:04
НА пользу пошло "восстановление вне сборной".Пусть так и будет до конца карьеры-успешно в клубе и вне сборной.
протон
протон
вчера в 21:03
Самое смешное что Дзюба по прежнему лучший бомбардир сборной в этом отборе) Хотя пропустил 6 последних матчей)) Какая же все таки боль, что Смолов и Заболотный являются основными в нашей национальной команде....
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:03
Тогда уж ставь вопрос: у кого сколько голов в ЛЧ? И лучше не вопрос, а подборку опубликуй.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:01
На лавке посидел, сил и злости набрался....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:59
Дзюба прет и прет - молодец.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:58
Не поможет, видимо в сборной тебе уже не место.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:51
А в ЛЧ сколько у него голов?
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