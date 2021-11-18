55 канадских шайб, Депай выше Кейна. Самые результативные команды и футболисты 2021 года на уровне сборных

Время считать голы.
Международный футбольный год завершен, национальные сборные в следующий раз соберутся в 2022-м, а это значит, что настало время итогов. Окунаемся в статистику результативности команд и футболистов, которые чаще других зажигали красный свет за чужими воротами.
Самые результативные национальные сборные в 2021 году
- Учитываются только турнирные матчи и товарищеские встречи, которые входят в официальный реестр ФИФА.
- При равенстве забитых голов выше в рейтинге располагается команда с лучшей средней результативностью.
10 место. Италия и Панама — 38 голов в 18 матчах (2.11 в среднем за игру)
9 место. Алжир — 38 голов в 10 матчах (3.8)
8 место. Бельгия — 39 голов в 17 матчах (2.29)
7 место. Япония — 41 гол в 11 матчах (3.73)
6 место. США — 42 гола в 20 матчах (2.1)
5 место. Дания — 45 голов в 18 матчах (2.5)
4 место. Нидерланды — 46 голов в 16 матчах (2.88)
3 место. Германия — 50 голов в 16 матчах (3.13)
2 место. Англия — 51 гол в 19 матчах (2.68)
1 место. Канада — 55 голов в 19 матчах (2.89)
- Среди 11 самых результативных сборных 2021 году такое представительство по конфедерациям: УЕФА (Европа) — 6, КОНКАКАФ (Северная Америка) — 3, АФК (Азия) — 1, КАФ (Африка) — 1.
- Сборная Панамы забила треть своих голов (13 из 38) в одном матче против Ангильи на раннем этапе квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ. Обозначенная игра закончилась со счетом 13:0.
- Японцы запрыгнули в рейтинг благодаря двум весенним отборочным матчам чемпионата мира, в которых забили 24 гола: со счетом 14:0 разбили Монголию, 10 безответных мячей забили в ворота Мьянмы. Из песни слов не выкинешь, игры официальные, но без них результативность у «самураев» отнюдь не выдающаяся: 17 голов в 9 матчах (1.89).
- Самая высокая средняя результативность в 2021 году у сборной Алжира, забивавшей в среднем по 3.8 гола за игру. «Лисы пустыни» сделали себе статистику в основном в играх против Нигера и Джибути, в четырех матчах с которыми отличились 22 раза.
- Победа сборной Нидерландов над Норвегией со счетом 2:0 не только вывела «оранжевых» в финальную часть ЧМ-2022, но и позволила ворваться в топ-4 самых результативных национальных команд 2021 года. Опередили Данию, которая после девяти кряду побед и завоевания путевки в Катар в заключительном матче позволила себе проиграть шотландцам (0:2).
- Сборная Германии в семи осенних матчах отбора ЧМ-2022 забила 31 гол. Таким образом, средняя результативность Бундесманшафт под руководством Ханси Флика составляет феноменальные 4.43 гола за игру.
- Удивительно, но больше всего голов в 2021 году забила сборная Канады. И да, речь по-прежнему о футболе, а не о хоккее. Альфонсо Дэвис и Ко резво начали год: 5 голов Бермудским островам, 11 — Каймановым островам, 7 — Арубе, 4 — Суринаму. Встречи с «карликами» в предварительном раунде квалификации чемпионата мира сыграли канадцам на руку, но ведь не плошают и в решающем турнира за право выступить в Катаре: опережают США и Мексику, которую обыграли в квалификации ЧМ впервые за полвека, идут без поражений после 8 матчей, забили больше всех (13).
Самые результативные футболисты на международном уровне в 2021 году
6-7 место. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 11 голов в 12 матчах (0.92 гола за игру)
6-7 место. Роберт Левандовски (Польша) — 11 голов в 12 матчах (0.92)
5 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 13 голов в 14 матчах (0.93)
3-4 место. Кайл Ларин (Канада) — 14 голов в 13 матчах (1.08)
3-4 место. Али Мабхут (ОАЭ) — 14 голов в 13 матчах (1.08)
2 место. Харри Кейн (Англия) — 16 голов в 16 матчах (1)
1 место. Мемфис Депай (Нидерланды) — 17 голов в 16 матчах (1.06)
- Сразу шесть футболистов в 2021 году забили за свои сборные по 9 голов: Карим Бензема и Антуан Гризманн (оба — Франция), Лионель Месси (Аргентина), Ислам Слимани (Алжир), Ву Лей (Китай) и Эран Захави (Израиль).
- Лукаку и Левандовски являются лучшими бомбардирами в истории своих национальных сборных с огромным отрывом от ближайших преследователей: Ромелу забил 68 мячей за «красных дьяволов» (второй снайпер в истории бельгийцев: Эден Азар — 33 гола), Роберт 74 раза поражал ворота соперников сборной Польши (вторым идет Гжегож Лято — 26 голов).
- Криштиану Роналду в 2021 году стал самым результативным футболистом всех времен на уровне национальных сборных: догнал и обогнал иранца Али Даеи, на сегодняшний день у КриРо 115 голов за Португалию. Каждый следующий гол обновляет рекорд.
- Возможно, до сегодняшнего дня вы ничего не слышали о супербомбардире из Объединенных Арабских Эмиратов, а ведь для Али Мабхута 14 голов за год не предел, в 2019-м он отличился 19 раз. В общей сложности у него 79 голов в 98 матчах за сборную. Али всего лишь 31 год, и впереди у него много встреч с Индией, Иорданией, Индонезией и Шри-Ланкой. Трепещи, Криштиану! И забивай, пока можешь.
- Перед двумя заключительными матчами 2021 году у Харри Кейна на счету было 9 голов, но в ноябре англичане выиграли у Албании и Сан-Марино с общим счетом 15:0, а капитан забил почти половину — 7 голов.
- Гол Мемфиса Депая в ворота норвежцев на 90+1 минуте последнего для голландцев в календарном году матча стал важным во всех отношениях: во-первых, все голландцы в этот момент выдохнули и поняли, что точно едут на мундиаль, во-вторых, Мемфис сравнялся с Харри Кейном в списке самых результативных игроков европейского отбора ЧМ-2022 и стал единолично лучшим международным бомбардиром 2021 году с 17 голами.
Допустим последние 3 команды среди лучших последних с каждогр континента отправлять каждых 2 года на какой-нмбудь кубок надежд.
Я думвю Гибралтар и Андорра не отказались бы поиграть за трофей с Кайманами Монголией Ангильей и тд.
Допустим последние 3 команды среди лучших последних с каждогр континента отправлять каждых 2 года на какой-нмбудь кубок надежд.
Я думвю Гибралтар и Андорра не отказались бы поиграть за трофей с Кайманами Монголией Ангильей и тд.