55 канадских шайб, Депай выше Кейна. Самые результативные команды и футболисты 2021 года на уровне сборных

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18 ноября 2021, 12:27

Время считать голы.

Международный футбольный год завершен, национальные сборные в следующий раз соберутся в 2022-м, а это значит, что настало время итогов. Окунаемся в статистику результативности команд и футболистов, которые чаще других зажигали красный свет за чужими воротами.

Самые результативные национальные сборные в 2021 году

- Учитываются только турнирные матчи и товарищеские встречи, которые входят в официальный реестр ФИФА .

- При равенстве забитых голов выше в рейтинге располагается команда с лучшей средней результативностью.

10 место. Италия и Панама — 38 голов в 18 матчах (2.11 в среднем за игру)

9 место. Алжир — 38 голов в 10 матчах (3.8)

8 место. Бельгия — 39 голов в 17 матчах (2.29)

7 место. Япония — 41 гол в 11 матчах (3.73)

6 место. США — 42 гола в 20 матчах (2.1)

5 место. Дания — 45 голов в 18 матчах (2.5)

4 место. Нидерланды — 46 голов в 16 матчах (2.88)

3 место. Германия — 50 голов в 16 матчах (3.13)

2 место. Англия — 51 гол в 19 матчах (2.68)

1 место. Канада — 55 голов в 19 матчах (2.89)

- Среди 11 самых результативных сборных 2021 году такое представительство по конфедерациям: УЕФА (Европа) — 6, КОНКАКАФ (Северная Америка) — 3, АФК (Азия) — 1, КАФ (Африка) — 1.

- Сборная Панамы забила треть своих голов (13 из 38) в одном матче против Ангильи на раннем этапе квалификации ЧМ -2022 в зоне КОНКАКАФ . Обозначенная игра закончилась со счетом 13:0.

- Японцы запрыгнули в рейтинг благодаря двум весенним отборочным матчам чемпионата мира, в которых забили 24 гола: со счетом 14:0 разбили Монголию, 10 безответных мячей забили в ворота Мьянмы. Из песни слов не выкинешь, игры официальные, но без них результативность у «самураев» отнюдь не выдающаяся: 17 голов в 9 матчах (1.89).

- Самая высокая средняя результативность в 2021 году у сборной Алжира, забивавшей в среднем по 3.8 гола за игру. «Лисы пустыни» сделали себе статистику в основном в играх против Нигера и Джибути, в четырех матчах с которыми отличились 22 раза.

- Победа сборной Нидерландов над Норвегией со счетом 2:0 не только вывела «оранжевых» в финальную часть ЧМ -2022, но и позволила ворваться в топ-4 самых результативных национальных команд 2021 года. Опередили Данию, которая после девяти кряду побед и завоевания путевки в Катар в заключительном матче позволила себе проиграть шотландцам (0:2).

- Сборная Германии в семи осенних матчах отбора ЧМ -2022 забила 31 гол. Таким образом, средняя результативность Бундесманшафт под руководством Ханси Флика составляет феноменальные 4.43 гола за игру.

- Удивительно, но больше всего голов в 2021 году забила сборная Канады. И да, речь по-прежнему о футболе, а не о хоккее. Альфонсо Дэвис и Ко резво начали год: 5 голов Бермудским островам, 11 — Каймановым островам, 7 — Арубе, 4 — Суринаму. Встречи с «карликами» в предварительном раунде квалификации чемпионата мира сыграли канадцам на руку, но ведь не плошают и в решающем турнира за право выступить в Катаре: опережают США и Мексику, которую обыграли в квалификации ЧМ впервые за полвека, идут без поражений после 8 матчей, забили больше всех (13).

Самые результативные футболисты на международном уровне в 2021 году

6-7 место. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 11 голов в 12 матчах (0.92 гола за игру)

6-7 место. Роберт Левандовски (Польша) — 11 голов в 12 матчах (0.92)

5 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 13 голов в 14 матчах (0.93)

3-4 место. Кайл Ларин (Канада) — 14 голов в 13 матчах (1.08)

3-4 место. Али Мабхут ( ОАЭ ) — 14 голов в 13 матчах (1.08)

2 место. Харри Кейн (Англия) — 16 голов в 16 матчах (1)

1 место. Мемфис Депай (Нидерланды) — 17 голов в 16 матчах (1.06)

- Сразу шесть футболистов в 2021 году забили за свои сборные по 9 голов: Карим Бензема и Антуан Гризманн (оба — Франция), Лионель Месси (Аргентина), Ислам Слимани (Алжир), Ву Лей (Китай) и Эран Захави (Израиль).

- Лукаку и Левандовски являются лучшими бомбардирами в истории своих национальных сборных с огромным отрывом от ближайших преследователей: Ромелу забил 68 мячей за «красных дьяволов» (второй снайпер в истории бельгийцев: Эден Азар — 33 гола), Роберт 74 раза поражал ворота соперников сборной Польши (вторым идет Гжегож Лято — 26 голов).

- Криштиану Роналду в 2021 году стал самым результативным футболистом всех времен на уровне национальных сборных: догнал и обогнал иранца Али Даеи, на сегодняшний день у КриРо 115 голов за Португалию. Каждый следующий гол обновляет рекорд.

- Возможно, до сегодняшнего дня вы ничего не слышали о супербомбардире из Объединенных Арабских Эмиратов, а ведь для Али Мабхута 14 голов за год не предел, в 2019-м он отличился 19 раз. В общей сложности у него 79 голов в 98 матчах за сборную. Али всего лишь 31 год, и впереди у него много встреч с Индией, Иорданией, Индонезией и Шри-Ланкой. Трепещи, Криштиану! И забивай, пока можешь.

- Перед двумя заключительными матчами 2021 году у Харри Кейна на счету было 9 голов, но в ноябре англичане выиграли у Албании и Сан-Марино с общим счетом 15:0, а капитан забил почти половину — 7 голов.