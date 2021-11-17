Неожиданная победа России и 39 голов Англии. Любопытные итоги европейского отбора ЧМ-2022

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17 ноября 2021, 16:30

Собираем вместе много полезной информации.

Англичане, испанцы и немцы – топы

10 команд из Европы уже на чемпионате мира. Кроме Катара, Аргентины и Бразилии, в ноябре следующего года померяются силами победители самого сложного отбора — европейского. В списке Германия, Дания, Бельгия, Франция и Хорватия. А еще Испания, Сербия, Швейцария, Англия и Нидерланды. Еще 12 сборных с Россией ожидают жеребьевки 26 ноября.

39 голов – рекорд отбора, принадлежит сборной Англии. Причем группа была крепкой. Венгры, албанцы и поляки преследовали фаворита, как могли. Но Саутгейт потерял очки лишь в двух матчах из десяти, ни разу не проиграл. Забили почти четыре десятка мячей, из которых 24 отправили Сан-Марино и Андорре, но остальные 15 достались сильным соперникам.

9 побед в 10 играх – показатель сборной Германии. У тренера Флика выражение лица не меняется, даже когда громит соперника 9:0. Немцы перестраиваются, играют в три и два центральных, доверяют как проверенным лидерам, так и молодым футболистам. Как и в 2014-м, могут набрать форму и быть в числе главных фаворитов, ведь идеи Флика свежее, чем были у Лева.

76 % — лучший показатель владения. С первого раза можно угадать, что так много возили мяч испанцы. Луис Энрике еще в финале четырех в Лиге Наций озвучил философию – играть от себя, и в группе от нее не отступали. Забивают мало, но в защите держались прилично. А поскольку технически футболисты невероятные – 91.4 % точных передач, то завершили отбор решающей победой над Швецией с голом Мораты.

12 голов и 6 ассистов у Депая. Нидерланды на чемпионате мира, ведь их лидер показал невероятный футбол. Создать 18 голов на коротком отрезке крайне сложно, и тут уровень соперников не единственный фактор. Даже Кейн с 12 голами и 2 результативными передачами оказался позади. Если уж говорим о снайперах, то у Левандовски 8 голов в 8 играх, а у Роналду – 6 в 7.

23.5 удара за игру, 9 точных попыток за матч – прекрасный результат Нидерландов. Команда старины Луи Ван Гала не проигрывает в семи матчах подряд. И хотя были ничьи против Норвегии и Черногории, в решающий момент выбили сборную Холанда из борьбы (Эрлинга не будет на ЧМ минимум до 2026 года). В обороне Де Лигт и Ван Дейк, в центре поля – Вейналдум и Френки де Йонг, в атаке – Депай. Ван Гал не прочь в Катаре повторить ЧМ -2014.

Датчане, хорваты и сербы очаровали мир

9 побед только у немцев и датчан. Лучший показатель отбора, но никто собрал максимум пунктов. Квалификация была непростой, поэтому португальцы с итальянцами во втором раунде, а та же Франция с невероятной атакой с участием Мбаппе, Бензема и Гризманна так часто теряла очки.

30 голов, по 14.6 ударов за игру, владение – 61.8 %, точность пасов – 85.6 %. Сборная Дании доказала, что не зря десятая в мировом рейтинге, и закономерно седьмая без учета представителей других концов света. Датчане досрочно попали на чемпионат мира, обыгрывая Израиль и Австрию, и хотя в конце отбора уступили на выезде Шотландии, единственная осечка не изменила оценку их игры.

66.1 % владения у Хорватии. Это седьмой результат отбора и объяснение, почему решающий поединок в Сплите получился настолько сложным для команды России. Встретили соперника, который бьет по чужим воротам чаще, чем Италия, Бельгия и Англия. Подопечные Далича в концовке отбора подтвердили свой статус фаворитов группы.

12.8 передач за игру под удар – результат сборной Сербии. Входят в число лидеров, хотя и уступают Португалии, которую сумели обыграть в решающем поединке. У команды Драгана «Пикси» Стойковича получилось то, о чем до начала отбора могли только мечтать. Сербии не было на Евро много турниров подряд, а вот на чемпионат мира квалифицируются во второй раз. В прошлый попалась легкая группа, но теперь не испугались самого Роналду.

1 миллион евро премии за выход на ЧМ -2022 от правительства сербские футболисты передали на благотворительность. Понравилось, что можно помогать больным сербских деткам, ведь когда Роналду сгоряча бросил на землю капитанскую повязку, то ее подобрал пожарный. Удалось продать аксессуар на аукционе за почти 63 тысячи евро.

15 голов хватило Швейцарии, чтобы выиграть группу с Италией. Играли подопечные Мурата Якина так, словно Петкович не уходил. Сборная детей приезжих в консервативную Швейцарию людей со всего света снова подтвердила статус крепкой команды. Посмотрим, хватит ли запала до поздней осени следующего года, но раз дважды не уступили чемпионам Европы, а на самом турнире выбили Францию, то заслужили драгоценную прямую путевку.

Сборная России – короли воздуха в отборе

21.3 победы в воздухе в атаке – результат команды Черчесова и Карпина, лучший среди всех 55 сборных запасной части континента. Латвия, Уэльс и Чехия не угнались за Дзюбой, но это важный показатель. Он частично объясняет, почему растерялись в Хорватии. Не успели перестроиться окончательно, а играть банальными забросами на поле для водного поло не получилось. В кризисные моменты срабатывают инстинкты, а их лишились.

19 забитых мячей – добротный показатель. Команда России отличалась чаще, чем сборная Франции. Реализация была на высоте, ведь по ударам речь о 32-й сборной отбора (соседствуют с Арменией и Люксембургом), а по точным ударам – 28-е место, соседство с Израилем и Венгрией. Как видите, рядом средние команды. Без учета голов и моментов с Кипром ситуация еще хуже.

47.5 % владения – Россия в конце третьего десятка в Европе. Хуже только середняки, аутсайдеры и сборная Швеции, которая попала в группу с чемпионами в этой дисциплине испанцами. Еще одна характерная статистика, которая позволяет понять, почему ярко выраженного атакующего «я» пока нет. Карпин пытался убрать догмы предшественника, но на ходу это делать сложно. Особенно если хорваты так хороши с мячом.

Не проходите мимо более подробной любопытной статистики, которая позволяет понять российскую команду. Пускай не стали героями отбора, где Дания, Сербия и Швейцария в роли очарований, а Германия, Бельгия, Франция, Испания и Англия – в роли традиционных фаворитов, еще можно завоевать путевку. Надо драться в марте и надеяться на лучшее.