Левандовски забил больше всех голов во всех турнирах в сезоне 2021/22

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил больше всех голов во всех соревнованиях в сезоне 2021/22.
Левандовски записал на свой счёт 28 забитых мячей за 23 матча в составе сборной Польши и «Баварии». Топ-5 лучших бомбардиров нынешнего сезона выглядят следующим образом:
1. Роберт Левандовски («Бавария»/Польша) — 28 голов за 23 матча
2. Карим Бензема («Реал»/Франция) — 19 голов за 22 матча
3. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/Норвегия) — 18 голов за 13 матчей
4. Харри Кейн («Тоттенхэм»/Англия) — 17 голов за 22 матча
5. Мемфис Депай («Барселона»/Нидерланды) — 16 голов за 23 матча
Кто-то сомневается, что по итогам этого сезона "Бавария" в очередной раз будет чемпионом Германии...
Многие голы Левандовского не имели решающего значения в матче, когда результат матча был выигран с большим преимуществом, или когда результат матча уже не вызывал сомнений... У К.Бензема практически все голы имели значение на окончательный результат матча... Это голы, когда он открывал счёт, сравнивал результат матча, выводил свою команду вперёд, забивая очередной гол в ворота соперника... А уж о голевых передачах сравнивать К.Бензема с тем же Левандовски не будем... Карим опережает!
Жаль, что в таких статистических данных не указывается какой процент забитых мячей реально повлиял на окончательный результат. Скажем так: КПД забитых мячей!
А ведь не сложно посчитать!
Кто-то сомневается, что по итогам этого сезона "Бавария" в очередной раз будет чемпионом Германии...
Многие голы Левандовского не имели решающего значения в матче, когда результат матча был выигран с большим преимуществом, или когда результат матча уже не вызывал сомнений... У К.Бензема практически все голы имели значение на окончательный результат матча... Это голы, когда он открывал счёт, сравнивал результат матча, выводил свою команду вперёд, забивая очередной гол в ворота соперника... А уж о голевых передачах сравнивать К.Бензема с тем же Левандовски не будем... Карим опережает!
Жаль, что в таких статистических данных не указывается какой процент забитых мячей реально повлиял на окончательный результат. Скажем так: КПД забитых мячей!
А ведь не сложно посчитать!
Мне как болельщику Реала всегда было очевидно что Роберт на голову выше Карима,. Хотя в последние пару лет Бенз очень серьезно прибавил и действительно стал топовым игроком достойным тройки номинантов на ЗМ. Но саму награду заслужил поляк, очевидно.
Мне как болельщику Реала всегда было очевидно что Роберт на голову выше Карима,. Хотя в последние пару лет Бенз очень серьезно прибавил и действительно стал топовым игроком достойным тройки номинантов на ЗМ. Но саму награду заслужил поляк, очевидно.