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Левандовски забил больше всех голов во всех турнирах в сезоне 2021/22

вчера, 21:43

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил больше всех голов во всех соревнованиях в сезоне 2021/22.

Левандовски записал на свой счёт 28 забитых мячей за 23 матча в составе сборной Польши и «Баварии». Топ-5 лучших бомбардиров нынешнего сезона выглядят следующим образом:

1. Роберт Левандовски («Бавария»/Польша) — 28 голов за 23 матча

2. Карим Бензема («Реал»/Франция) — 19 голов за 22 матча

3. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/Норвегия) — 18 голов за 13 матчей

4. Харри Кейн («Тоттенхэм»/Англия) — 17 голов за 22 матча

5. Мемфис Депай («Барселона»/Нидерланды) — 16 голов за 23 матча

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Все комментарии
Estiva
Estiva
сегодня в 10:23
Левандовски в последние два года – это просто космос. У Бензема никогда не было подобных бомбардирских отрезков. Реал не слабее Баварии, но в Лиге Чемпионов Карим наполовину не так эффективен, как Роберт. Есть же статистика, что с ней спорить?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:18
И при этом не хотят дать ему золотой мяч.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:25
Нестареющий поляк)))
ДСА
ДСА
сегодня в 05:31
Тут у него явное преимущество перед остальными
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:17
Мои поздравления.
амурец
амурец
сегодня в 00:15
Левандовски и Бензема, просто неудержимы, было бы хорошо если ты в этом году ЗМ вручили по справедливости
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 23:40
Он и возьмет ЗМ! Насчет важности голов с ним Бавария требл,без него проигрыш середняку из фермерской лиги…Лева силен,а как говорят глоры месси ,то важна статистика,а она у него лучше всех!
karnager
karnager ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
мда... А давай считать кто что съел перед игрой, насколько мяч был круглым, а поле ровным? Можно еще посчитать сколько раз кто играл в каких погодных условиях - дождь/снег. Германия - это фаворит всегда в сборных и на всех крупных турнирах, Германия - это фаворит всегда в ЛЧ, разносит просто в пух и прах. Реал твой хоть и выигрывал 3 подряд ЛЧ, но не может похвастаться такой стабильностью и сильной игрой, как это делают немцы

Если бы Бавария была командой только одного актера и одного турнира в ЧГ, то она не громила бы никого на европейской арене. А так всегда во всех турнирах, и в квалификации, и в плей-офф они стабильно дольше всех проходят.

А что касаемо Левандовски - вспомни покер в ворота вашему Реалу еще у Клоппа, который и начал эру Левандовского
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:21
Когда Роналду забивал по 40+ голов за сезон и брал ЗБ, то все напротив говорили что этим осасунам очень просто забивать. Чемпионат не стал сильнее - ведь в те годы был финал двух Атлетико в ЛЕ и Севилья подряд кубок брала несколько лет. Получается, что дело всё-таки в исполнителях, - а отговорки про важность голов можно в обе стороны трактовать, было бы желание.
Мне как болельщику Реала всегда было очевидно что Роберт на голову выше Карима,. Хотя в последние пару лет Бенз очень серьезно прибавил и действительно стал топовым игроком достойным тройки номинантов на ЗМ. Но саму награду заслужил поляк, очевидно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:37
Ребята бились а мячик дают карлику и решили, что гном лучший в этом сезоне.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:02
Забить, играя за "Реал" в этом сезоне, намного сложнее, чем забить за "Баварию" в Бундеслиге...
Кто-то сомневается, что по итогам этого сезона "Бавария" в очередной раз будет чемпионом Германии...
Многие голы Левандовского не имели решающего значения в матче, когда результат матча был выигран с большим преимуществом, или когда результат матча уже не вызывал сомнений... У К.Бензема практически все голы имели значение на окончательный результат матча... Это голы, когда он открывал счёт, сравнивал результат матча, выводил свою команду вперёд, забивая очередной гол в ворота соперника... А уж о голевых передачах сравнивать К.Бензема с тем же Левандовски не будем... Карим опережает!

Жаль, что в таких статистических данных не указывается какой процент забитых мячей реально повлиял на окончательный результат. Скажем так: КПД забитых мячей!
А ведь не сложно посчитать!
RoArt
RoArt
вчера в 22:00
А картонный мяч дадут гномику...
Награда обесценена полностью...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:46
Голевая машина...
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