Левандовски забил больше всех голов во всех турнирах в сезоне 2021/22

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вчера, 21:43

Нападающий «Баварии» забил больше всех голов во всех соревнованиях в сезоне 2021/22.

Левандовски записал на свой счёт 28 забитых мячей за 23 матча в составе сборной Польши и «Баварии». Топ-5 лучших бомбардиров нынешнего сезона выглядят следующим образом:

1. Роберт Левандовски («Бавария»/Польша) — 28 голов за 23 матча

2. («Реал»/Франция) — 19 голов за 22 матча

3. («Боруссия» Д/Норвегия) — 18 голов за 13 матчей

4. («Тоттенхэм»/Англия) — 17 голов за 22 матча

5. («Барселона»/Нидерланды) — 16 голов за 23 матча