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«Жду интересного предложения». Каррера готов вернуться к тренерской карьере

вчера, 15:14

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о желании вернуться к работе в качестве главного тренера.

Последней командой 57-летнего итальянского специалиста был клуб Серии C «Бари», в котором он проработал чуть больше двух месяцев, а затем был уволен.

Я готов, жду интересного предложения.

С 2016 по 2018 год Каррера был главным тренером «Спартака», вместе с которым завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и стал обладателем Суперкубка России (2017).

Ранее слухи связывали итальянца с другим клубом из РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:41
хороший тренер, новый шанс впереди !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:29
Это самый недооценённый тренер.
протон
протон
вчера в 16:25
Все с нетерпением ждут поражения "Спартака".А вдруг...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:03
...ждите ответа...ждите ответа...
Местечковый герой.
Cat01
Cat01
вчера в 15:55
Можно ждать ещё долго
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:52
Неужели вернётся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:31
Спартак сделал стойку...
Mangur
Mangur
вчера в 15:30
В Спартак? Зря.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:30
Когда нет интересного предложения, надо соглашаться на неинтересное, чтобы увидели результат успешной работы, и предложили интересное...

А если после двух месяцев --- увольняют в серии Б!!!--- то не надо надеяться на интересные предложения.... Надо доказывать свою профпригодность, чтобы были интересные предложения!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:27
Может федуну подумать да подписать макаронника.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:17
Я так понимаю это было обращение в сторону федуна?
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:15
Что-то никто не горит желанием пригласить тренировать чемпиона России Карреру!
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