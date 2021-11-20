«Жду интересного предложения». Каррера готов вернуться к тренерской карьере

Экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о желании вернуться к работе в качестве главного тренера.
Последней командой 57-летнего итальянского специалиста был клуб Серии C «Бари», в котором он проработал чуть больше двух месяцев, а затем был уволен.
Я готов, жду интересного предложения.
С 2016 по 2018 год Каррера был главным тренером «Спартака», вместе с которым завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17 и стал обладателем Суперкубка России (2017).
Ранее слухи связывали итальянца с другим клубом из РПЛ.
Местечковый герой.
Местечковый герой.
А если после двух месяцев --- увольняют в серии Б!!!--- то не надо надеяться на интересные предложения.... Надо доказывать свою профпригодность, чтобы были интересные предложения!
А если после двух месяцев --- увольняют в серии Б!!!--- то не надо надеяться на интересные предложения.... Надо доказывать свою профпригодность, чтобы были интересные предложения!