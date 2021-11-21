«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» и обогнал МЮ в турнирной таблице АПЛ

«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче очередного тура АПЛ.
«Тоттенхэм» (19) занимает 7-е место в турнирной таблице, «Лидс» (11) расположился на семнадцатом месте.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» — «Лидс» 2:1 (0:1)
Голы: Хейбьерг 58, Регилон 69 — Джеймс 44
«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга (Давинсон Санчес 68), Дайер, Дэвис, Эмерсон, Хейбьерг, Уинкс, Регилон (Сессеньон 79), Моура (Алли 88), Сон, Кейн
Главный тренер: Конте Антонио.
«Лидс»: Мелье, Диего Льоренте, Филлипс, Купер, Стрейк, Форшоу (Робертс 72), Даллас, Джеймс, Клих (Фирпо 59), Харрисон, Гелхардт (Маккинстри 87)
Главный тренер: Бьелса Марсело.
Предупреждения: Гелхардт 30, Форшоу 65, Купер 67, Эмерсон 90+1, Филлипс 90+4
Судья: Марринер Андре.
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