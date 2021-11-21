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«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» и обогнал МЮ в турнирной таблице АПЛ

вчера, 21:24
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Лидс» в матче очередного тура АПЛ.

«Тоттенхэм» (19) занимает 7-е место в турнирной таблице, «Лидс» (11) расположился на семнадцатом месте.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» — «Лидс» 2:1 (0:1)
Голы: Хейбьерг 58, Регилон 69 — Джеймс 44

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга (Давинсон Санчес 68), Дайер, Дэвис, Эмерсон, Хейбьерг, Уинкс, Регилон (Сессеньон 79), Моура (Алли 88), Сон, Кейн
Главный тренер: Конте Антонио.

«Лидс»: Мелье, Диего Льоренте, Филлипс, Купер, Стрейк, Форшоу (Робертс 72), Даллас, Джеймс, Клих (Фирпо 59), Харрисон, Гелхардт (Маккинстри 87)
Главный тренер: Бьелса Марсело.

Предупреждения: Гелхардт 30, Форшоу 65, Купер 67, Эмерсон 90+1, Филлипс 90+4

Судья: Марринер Андре.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:21
Вот и шпоры обогнали МЮ.
Пришёл криш и укрепил МЮ в середине таблицы.
112910415
112910415
сегодня в 10:17
великий Конте стартовал !
LyonBest2
LyonBest2 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:54
Че ему понимать, ведь он Челси тренировал уже)
PsyMESSI
PsyMESSI ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:07
А до этого с Челси он не знал?))
Imrebellion
Imrebellion ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:28
будто до этого не знал
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:15
трудная победа, Конте начинает понимать разницу между АПЛ и СериАлиАдой.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:09
Конте взялся за работу. Скоро поднимет Тоттенхэм.
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:59
да неплохо за воротник закидывал
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:39
Антонио в работе!)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:36
знакомый победный почерк
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:29
Лидс разочаровал!
протон
протон
вчера в 21:27, ред.
Харри Реднап больше нравился . Как тренер был идеальным для шпор
протон
протон
вчера в 21:27
Наблюдал за шпорами когда в клубе играл Пав . супер Пав.
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