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Сульшера уволили, и на это было 387 миллионов причин. Но проблемы МЮ только начинаются

21 ноября 2021, 11:10
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Виноват не только главный тренер.

Никто не потратил в АПЛ больше денег

Со дня назначения Оле-Гуннара исторические враги из Ливерпуля отдали за контракты новичков 112 млн фунтов. Норвежцу выделили целых 387 миллионов на усиление, в три с половиной раза больше. Ни Гвардиола (380 млн фунтов на усиление), ни Тухель с другими наставниками «Челси» (348 млн фунтов расходов) не получили большую трансферную подпитку.

И как норвежец распорядился 461 млн после перевода в евро? Де Хеа после разгрома от «Уотфорда» подчеркнул правду – дела идут плохо давным-давно. С мячом не умеют работать, игру в обороне не понимают. Прямая вина тренера. Вот только о слабостях Сульшера и его мягкости – тяжело представить, как бросает бутсу в голову Магуайру в раздевалке, знали давно.

Хуже, что руководство МЮ не имеет плана действий, хотя отставка тренера висела в воздухе больше года. Конте отдали, Зидана не убедили, Тен Хаг не хочет бросать амстердамский рай и нырять в манчестерский ад. Но когда наставник ничего не меняет к лучшему, а порой делает хуже, то остается один верный вариант. Сульшер давно наработал на увольнение.

Не Оле-Гуннар выбирал новичков, а всем занимался Вудворд? Слабое оправдание для норвежца. В таком случае получается, что наставник не контролировал селекцию. Так поступают только слабые или средние тренеры. Норвежец из второй категории, а вокруг собрались силачи – Конте, Клопп и Гвардиола были чемпионами разных больших лиг, а Тухель мечтает повторить их судьбу.

Томас – ровесник Роджерса и Сульшера, и уже лидирует в АПЛ. Будь у «Манчестер Юнайтед» такой проработанный тактический подход, как у «Челси», тоже могли быть первыми. Нельзя потратить 387 млн фунтов на усиление за пару лет, ничего не выигрывать, но при этом оставить в стороне тренерский фактор, рассказывая, что раз Сульшер – хороший парень, то ему надо простить унизительные поражения.

Футболисты МЮ не понимают, зачем они в клубе

Одна из самых смешных тем сезона – рассказы, как не повезло Сульшеру с Роналду. Мол, форварда так сложно вписать в гениальные схемы норвежца. Во-первых, если тренер считал Криштиану лишним, то надо было так сказать до трансфера и сорвать сделку. Португалец всплыл бы в «Манчестер Сити» или в ПСЖ, уже не проблемы Оле-Гуннара. Во-вторых, внедрить такого мастера в схемы это как приготовить яичницу.

Дилетанты в кулинарии делают нехитрое блюдо неправильно. Но молодых поваров тестируют, предлагая приготовить французский омлет или скрэмбл на кухнях ресторанов. Любой непрофессиональный повар должен уметь приготовить яичницу. Любой профессиональный тренер должен извлекать выгоду из Левандовски, Роналду или Месси. Сульшер получал за реакции на бровке наравне с Клоппом, около 7.5 млн фунтов в год.

По новому контракту оклад увеличили до 10 млн фунтов. Неплохо за невыполненную работу. Сейчас недовольны и Роналду, и Де Хеа. Не в своей тарелке бывали и новичок Варан, и бывалый в АПЛ Магуйар. Марсьяль или Рэшфорд – без разницы, все смотрятся неуклюже. Переход в МЮ раньше был честью, а теперь попасть к ним словно наказание судьбы.

Спросите Ван де Бека или Санчо. Разное время в заявке, но оба поняли, как им не повезло. Из Магуйара не получил ответ на Ван Дейка. Из Ван-Биссаки – аналог Уокера, Александер-Арнольда или Риса Джеймса. Фред не Канте, а Погба не Де Брюйне. Кстати, сильный тренер выбросил бы Поля из команды, просто чтобы не развращал коллектив безразличием. А Бруну тренер Сульшер не научил играть центральные матчи, хотя португалец за него и вступился.

Роналду просто постарел. Хотя след Криштиану простынет, если МЮ не попадет в ЛЧ. Не представляю легенду в Лиге Европы, сгорит со стыда. Не будет борьбы за серьезные трофеи, когда в коллективе столько людей задают один и тот же вопрос: «Как я здесь оказался? Что сделать, чтобы выбраться?» И это еще Теллеса, Байи, Лингарда, Далота, Матича и Кавани не забудьте. Команды нет, набор часто хороших игроков, которые не прибавили у Сульшера.

Ставка на Роджерса будет гвоздем в крышку ада

Раз дьявол существо бессмертное, то его можно лишь запереть в аду. Назначение Роджерса, чей «Лестер» бежит, но не побеждает, будет еще одним актом издевательства над наследием Басби и Фергюсона. С эмблемой МЮ буквально умирали (мюнхенская авиакатастрофа). С ней на груди играли признанные футбольные художники (от Беста и Кантона до Скоулза и Роналду).

Команда и тренер несут груз исторической ответственности. «Юнайтед» все пытался найти Фергюсона на минималках. Мойеса взяли по рекомендации сэра Алекса, но быстро слили. Сульшеру доверяли, как когда-то Фергюсону – не помогло. Раньше думали, что достаточно взять диктаторский самовлюбленный типаж. Так в МЮ попадали Ван Гал и Моуриньо. Не получилось, и лишь сейчас случится долгожданный уход Вудворда.

Но важнее, кто придет следом. Выстроить маркетинговые стратегии настолько популярного в мире бренда сможет любой сильный менеджер из Британии или США. Но футбольную часть давно пора доверить профессионалам. Гонялись за Конте – испугались его характера. Роналду и Варан уцепились чемпионскими клыками в Зидана. Но Зинедин видит, что зыбкое болото может засосать, просит отложить визит в Манчестер до лета.

До этого времени команда может окончательно морально разложиться. Сульшера убрали слишком поздно. Его улыбчивая беспечность подкосила. Проигранный финал Лиги Европы, многократные неудачи в АПЛ и Лиге чемпионов — хватает причин, чтобы в раздевалке сидели сломленные люди. А все могло сложиться иначе. В начале сезона казалось, что МЮ будет высокого в таблице и наберет немало пунктов.

Но ожидания не оправдались, Оле-Гуннар запутался в собственных ходах, а подготовка команды не выдерживает никакой критики. А есть ли сама команда? Заметно, что Де Хеа утомили ошибки защитников, но его привязали новым контрактом к штанге. Фреда могут недолюбливать внутри коллектива. Центрального форварда нужного калибра нет. Дорогущие новички редко оправдывают ожидания – Санчо закрыл дверь последним.

Все очень плохо, а плана спасения не существует. Зидану просто неинтересно рисковать репутацией, когда в любой момент можно вклиниться в работу в Париже, ведь шейхи много раз меняли тренеров ПСЖ. Ван дер Сар, Овермарс и Тен Хаг теоретически кажутся перспективной ставкой, хотя им нужно время. Вот только эта тройка хотела бы свободы действий.

А воли не будет, ведь Глейзер не разбирается в футболе. Американский владелец «дьяволов» злится не из-за результатов – иначе тренер ушел бы давным-давно, а из-за убытков и неполученных доходов (Вудворда свалили не грубейшие трансферные ошибки, а неудачная презентация Суперлиги). Дожили, что «Вест Хэм» Мойеса выше в таблице, чем Сульшер.

Напрашиваются глобальные реформы, ведь с нынешним подходом сделать МЮ чемпионом по факту, духу и игре невозможно.

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shlifen
shlifen ответ Roman73 (раскрыть)
22 ноября в 00:21
Простите Роман, но практически полностью не согласен со всем что вы написали. Аргументирую.

* "Сольскяер проделал большую работу , кто понимает. Он остановил падение Юнайтед и стабилизировал клуб в большой шестёрке наверху , не внизу." - падение Юнайтед остановилось ещё при Моуриньо. А сам Сульшер приходил на роль ВРЕМЕННОГО спасителя, который просто должен был поддержать команду пока не найдут топ-тренера на замену. Если клуб тратит больше всех в лиге, то от него ждут РЕЗУЛЬТАТОВ, а не остановки падения...

* "При нём МЮ прогрессировал , медленно , но верно прогрессировал и это без игроков мирового класса , извлекал пользу даже из капризного и нестабильного Погба." - что простите??
МЮ купил Магуайра за 85, Санчо за 80-85, Бруну Фернандеша за 60, Фреда за 60, Ван Бисакку за 55, Ван де Бека за 40, Погба приходил за 105, в команду пришли Кавани и Роналду - так кто виноват Юнайтед, что они, по вашим словам, не приобрели ни одного игрока мирового класса, растратив ПРОСТО АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ?? Санчо до перехода в МЮ - один из самых перспективных вингеров мира, Ван де Бек - один из самых талантливых атакующих хавов лучшей версии Аякса последних 20 лет, Ван Бисакка - один из лучших оборонительных защитников лиги, Фернандеш - один из самых талантливых португальцев поколения. А вы говорите "без игроков мирового класса" - в МЮ тренер вообще что-то решает?? Если да - то почему за пару лет не наладил игру коллектива? А если нет - то какую же тогда "работу он провел"?? В каком конкретно аспекте МЮ прогрессировал?? В обороне, которая частенько выглядит как проходной двор?? Может быть в атаке - где если бы не Роналду, дважды бы влетели Аталанте в ЛЧ, и ещё пару раз в АПЛ?? А без Роналду, кто из группы атаки реально прогрессировал?? Гринвуд разве что. Может в построении игры есть успехи ?? - опять нет, если противник даёт играть на контратаках, МЮ выглядит нормально, а если дьяволам нужно вести игру - всё, "пиши пропало".

* "Те , кто хотели бы большего вспомните Бекхема , Скоулза , Гиггза и подумайте есть ли такие игроки теперь в Манчестере ?"
Мой аргумент всё тот же, денег потратили больше всех, а результата нет. Почему Ливерпуль сумел воспитать себе замену для Джеррарда (Хендерсон), а МЮ для Скоулза или Кина нет?? Cтандарты Фернандеш выполняет не сильно хуже Бекхема, но игры то при этом нет...
В статье выше приведён правильный пример с Ливером, потому давайте и мы сравним - они покупают Салаха за 42, и Жоту за 40. А МЮ берёт Санчо за 85 - и он сидит на лавке (зато перехватили у Сити)
- Ливер берёт Ван Дейка за 80, Матипа бесплатно и Конате за 40. А МЮ берёт Магуайра за 85, Линделефа за 35, Байи за 38, и Варана за 40 - у кого центр защиты надёжнее, а кто потратил кучу денег??
- Ливер берёт Роббертсона за 8.5, Цимикаса за 8, а Арнольда подтягивает из академии. МЮ берёт Шоу за 30, Даллота за 22, Ван Бисакку за 55, Теллеса за 15 - у кого фланги лучше??
- Ливер покупает Фабиньо за 45, а МЮ Фреда за 60.
Поэтому когда вы пишите "подумайте есть ли такие игроки теперь в Манчестере?" то стоит подумать А ПОЧЕМУ ТАКИХ ИГРОКОВ НЕТ?? Денег то вывалили море...

"Что вы хотите ?" - болельщики МЮ имеют полное право требовать высоких результатов и кубковых побед. Клуб стабильно в пятерке по доходам, но об уровне 1/4 в ЛЧ он может только мечтать. Клуб за 3 года выбросил почти 400 млн на трансферы, но пока вообще не приблизился к завоеванию АПЛ. МЮ это не какой-нибудь Брайтон или Уотфорд, которому "за счастье" просто остаться в АПЛ. МЮ тратит как супер-топ-клуб, а результаты показывает на уровне условного Тоттенхема (и это шпоры ещё недавно в финале ЛЧ бывали), если предел ваших мечтаний таков - то "Сульшер разумеется прекрасный тренер который спас команду и вывел её на новый уровень" =)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 ноября в 22:51
Зидан или команда тренеров из Аякса.
Terek-Anji
Terek-Anji ответ Elliada (раскрыть)
21 ноября в 19:22
Закономерность тут одна - КриРо лучший из лучших в своём деле. Не фанат Роналду, но писать о нем как о человеке, который тянет все команды вниз - глупо.

Тоже самое касается и Месси.
denis korablev
denis korablev ответ David Young (раскрыть)
21 ноября в 18:24
Ну лично, наверное , ни в чем... Просто не всегда такое идет на пользу команде. Знаешь выражение: лучшее враг хорошего?! Сульшер как маленькая девочка на бровке, не может организовать команду, настроить, вставить даже кому-то! Стоит глазками хлопает... Хотели футболки продавать Кристины, вот получайте
David Young
David Young ответ denis korablev (раскрыть)
21 ноября в 18:18
В чём именно "Кристина" виноват, если не секрет?
denis korablev
denis korablev
21 ноября в 18:17
Я давно говорю, после Фергюсона не будет такой команды)) так как мумушникам подсуживали при "сизом носе" не подсуживали никому. А сейчас они не могут играть без помощи судей!!! Ну и, конечно, Кристину зря взяли....
112910415
112910415
21 ноября в 17:45
кто спасёт, как и когда ?
не видно ответа
Roman73
Roman73
21 ноября в 17:37, ред.
Сольскяер проделал большую работу , кто понимает. Он остановил падение Юнайтед и стабилизировал клуб в большой шестёрке наверху , не внизу.
При нём МЮ прогрессировал , медленно , но верно прогрессировал и это без игроков мирового класса , извлекал пользу даже из капризного и нестабильного Погба. Те , кто хотели бы большего вспомните Бекхема , Скоулза , Гиггза и подумайте есть ли такие игроки теперь в Манчестере ?
Что вы хотите ?
faneng
faneng
21 ноября в 17:24, ред.
Так, так. Категорически не согласен с теми, кто говорит, что не надо было увольнять Моуриньо. Для меня очевидно, что он своим желчным характером разлагал команду (как и маразматик ван Гал до него). Сульшер? Я продолжаю считать его неплохим тренером, правда не хватающим звезд с неба. Придя в 2018 году, он, как мне кажется, оздоровил климат в команде после Моуриньо. Его главные неудачи - почему он два раза потерпел неудачу в Лиге Европы??? Но посмотрите на два его полных сезона в АПЛ - третье место в 2020 и второе мксто в 2021 году. Разве это плохие результаты??? Главный вопрос, загадка - почему именно этой осенью игра МЮ при Сульшере буквльно развалилась? Что изменилось? По большому счету изменение только одно - приход Роналду. Вопрос: чем Роналду мог испортить игру МЮ? Он же реально много забивает, за эту осень вытащил для МЮ несколько матчей. Не отрабатыаает в обороне? Да, современный футбол - сложная система и если одно звено проседает по части прессинга, то это может влиять на игру команды в целом. Однако это решаемая проблема. Что еще мог испортить Роналду? Команда стала завидовать ему? Не знаю, не знаю... Я подозреваю, что только Магуайр мог начать ревновать, что Роналду лишает его капитанского влияния. Что, получается, Магуайр развалил команду? Как именно? Подговаривал отстальных саботировать Сульшера и Роналду? Короче, мне жаль Сульшера. Среди всех тренеров МЮ с 2013 года именно он казался мне наследником фергюсоновских традиций, но теперь пал жертвой каких-то загадочных закулисных событий. С приходом Роналду что-то в команде сломалось, но непонятно что именно.
Elliada
Elliada ответ Terek-Anji (раскрыть)
21 ноября в 16:15
Я пишу о закономерности. Не веришь, проверь
Terek-Anji
Terek-Anji ответ Elliada (раскрыть)
21 ноября в 15:52
В команде куева туча игроков, а виноват один Роналду. 🤣 Обожаю читать таких «специалистов» как ты🤣🤣🤣🤣
viv
viv
21 ноября в 15:33
При чем все это понимают.
viv
viv
21 ноября в 15:32
Увольнение закономерно, с этим не поспоришь.
Sami Susami
Sami Susami
21 ноября в 14:29
Все ждали победы над Утфордом, но там теперь старый лис- Раньери. Ещё много курочек с золотыми яйцами он придушит.
zim289
zim289
21 ноября в 13:21
Изначально было понятно, что Сульшер не вывезет.
Надо было просто дать спокойно поработать Моуру. Вот, Клоппу в Ливере дали 5 лет, он и ЛЧ и АПЛ взял. А сначала ничего у него не получалось.
Брулин
Брулин
21 ноября в 13:13
Не нужно было покупать ногомячиста, который изначально не вписывался в систему. А если уж купили, то надо было применять ротацию, когда он не тянет
Roger Young
Roger Young
21 ноября в 12:38
все по делу
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
21 ноября в 12:33
у Роналду 5 ЛЧ у Юве 2 ЛЧ у Сити как было 0 так и останется
azkan
azkan
21 ноября в 12:10
Хорошая статья. Он не сильный тренер. Этим все сказано. С таким подбором игроков нужен тренер с кнутом и пряником. А у Сульшера только пряники были вот и развал пошел.
Elliada
Elliada
21 ноября в 11:45
Гвардиола виноват в проблемах МЮ. Пустил утку, что хочет пригласить Роналду в МС. В МЮ испугались и позвали к себе. Сульшер до его прихода показывал неплохие результаты. Сначала 3 место АПЛ и полуфинал ЛЕ, а потом 2 место АПЛ и финал ЛЕ. Может, в этом сезоне удалось выиграть какой-нибудь трофей, если не приход португальца.

Эффект Роналду. Он приходит в новый клуб и тренера в этот же сезон уволняют. Так было с Пеллегрини, когда он пришел в Реал. Так было с Аллегри, так получилось и с Сульшером. Один раз случайность, два раза совпадение, три раза - закономерность.

Развалил второй клуб. Самое забавное, что Роналду уйдет из клуба, оставив МЮ в яме. Хотя заявлял о своей любви к клубу.
Самое печальное, что поклонники португальца этого не понимают. Для них он всегда не виноват, для них он единственный, кто тащит клуб. Хотя он играет только на свою статистику, а результаты клуба страдают. Так было с Юве, то же самое и в МЮ.
Ювентус при Аллегри был топом. Каждый год золотые дубли, дважды в финале ЛЧ, а теперь болтаются в середине таблицы. МЮ с Сульшером серебро АПЛ и финал ЛЕ, а теперь болтаются в середине таблицы.
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
21 ноября в 11:40
.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 ноября в 11:33
Скорее наоборот, или по другому: «Он так и не повзрослел, и дал свое лицо «МЮ», таким образом убивая клуб».
shlomo
shlomo
21 ноября в 11:22
Спасибо за статью.... ну что, все - таки аут....случилось, то что витало какое-то время в воздухе: МЮ уволил Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.... не ирония, не постапокалипсис, но это то что мы все должны принять.... танцевать на скелете не будем, поблагодарим ОГСа и пойдем дальше....тем более, что я здесь столько его защищал... 4-1 Уотфорду - это, конечно, увольнение.... здесь нечего исправлять, это не про "Дайте поработать, дайте шанс".... этот матч - это реально точка.... а так что, теперь можно и резюмировать: Сульшер молодец, вытащил в 2019 МЮ из кризиса, провел пару неплохих сезонов, но вывести их в топ клубы не сможет, нет такого опыта.... и так прыгнул выше головы.... для ТОП тренера он еще молодой (теперь учиться и расти дальше!).... пожелаю ему удачи!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
21 ноября в 11:20
Кто следующий на посту МЮ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 ноября в 11:11
Мне жаль Сульшера,но сам виноват!
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