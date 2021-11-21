Сульшера уволили, и на это было 387 миллионов причин. Но проблемы МЮ только начинаются

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21 ноября 2021, 11:10

Виноват не только главный тренер.

Никто не потратил в АПЛ больше денег

Со дня назначения Оле-Гуннара исторические враги из Ливерпуля отдали за контракты новичков 112 млн фунтов. Норвежцу выделили целых 387 миллионов на усиление, в три с половиной раза больше. Ни Гвардиола (380 млн фунтов на усиление), ни Тухель с другими наставниками «Челси» (348 млн фунтов расходов) не получили большую трансферную подпитку.

И как норвежец распорядился 461 млн после перевода в евро? Де Хеа после разгрома от «Уотфорда» подчеркнул правду – дела идут плохо давным-давно. С мячом не умеют работать, игру в обороне не понимают. Прямая вина тренера. Вот только о слабостях Сульшера и его мягкости – тяжело представить, как бросает бутсу в голову Магуайру в раздевалке, знали давно.

Хуже, что руководство МЮ не имеет плана действий, хотя отставка тренера висела в воздухе больше года. Конте отдали, Зидана не убедили, Тен Хаг не хочет бросать амстердамский рай и нырять в манчестерский ад. Но когда наставник ничего не меняет к лучшему, а порой делает хуже, то остается один верный вариант. Сульшер давно наработал на увольнение.

Не Оле-Гуннар выбирал новичков, а всем занимался Вудворд? Слабое оправдание для норвежца. В таком случае получается, что наставник не контролировал селекцию. Так поступают только слабые или средние тренеры. Норвежец из второй категории, а вокруг собрались силачи – Конте, Клопп и Гвардиола были чемпионами разных больших лиг, а Тухель мечтает повторить их судьбу.

Томас – ровесник Роджерса и Сульшера, и уже лидирует в АПЛ . Будь у «Манчестер Юнайтед» такой проработанный тактический подход, как у «Челси», тоже могли быть первыми. Нельзя потратить 387 млн фунтов на усиление за пару лет, ничего не выигрывать, но при этом оставить в стороне тренерский фактор, рассказывая, что раз Сульшер – хороший парень, то ему надо простить унизительные поражения.

Футболисты МЮ не понимают, зачем они в клубе

Одна из самых смешных тем сезона – рассказы, как не повезло Сульшеру с Роналду. Мол, форварда так сложно вписать в гениальные схемы норвежца. Во-первых, если тренер считал Криштиану лишним, то надо было так сказать до трансфера и сорвать сделку. Португалец всплыл бы в «Манчестер Сити» или в ПСЖ , уже не проблемы Оле-Гуннара. Во-вторых, внедрить такого мастера в схемы это как приготовить яичницу.

Дилетанты в кулинарии делают нехитрое блюдо неправильно. Но молодых поваров тестируют, предлагая приготовить французский омлет или скрэмбл на кухнях ресторанов. Любой непрофессиональный повар должен уметь приготовить яичницу. Любой профессиональный тренер должен извлекать выгоду из Левандовски, Роналду или Месси. Сульшер получал за реакции на бровке наравне с Клоппом, около 7.5 млн фунтов в год.

По новому контракту оклад увеличили до 10 млн фунтов. Неплохо за невыполненную работу. Сейчас недовольны и Роналду, и Де Хеа. Не в своей тарелке бывали и новичок Варан, и бывалый в АПЛ Магуйар. Марсьяль или Рэшфорд – без разницы, все смотрятся неуклюже. Переход в МЮ раньше был честью, а теперь попасть к ним словно наказание судьбы.

Спросите Ван де Бека или Санчо. Разное время в заявке, но оба поняли, как им не повезло. Из Магуйара не получил ответ на Ван Дейка. Из Ван-Биссаки – аналог Уокера, Александер-Арнольда или Риса Джеймса. Фред не Канте, а Погба не Де Брюйне. Кстати, сильный тренер выбросил бы Поля из команды, просто чтобы не развращал коллектив безразличием. А Бруну тренер Сульшер не научил играть центральные матчи, хотя португалец за него и вступился.

Роналду просто постарел. Хотя след Криштиану простынет, если МЮ не попадет в ЛЧ . Не представляю легенду в Лиге Европы, сгорит со стыда. Не будет борьбы за серьезные трофеи, когда в коллективе столько людей задают один и тот же вопрос: «Как я здесь оказался? Что сделать, чтобы выбраться?» И это еще Теллеса, Байи, Лингарда, Далота, Матича и Кавани не забудьте. Команды нет, набор часто хороших игроков, которые не прибавили у Сульшера.

Ставка на Роджерса будет гвоздем в крышку ада

Раз дьявол существо бессмертное, то его можно лишь запереть в аду. Назначение Роджерса, чей «Лестер» бежит, но не побеждает, будет еще одним актом издевательства над наследием Басби и Фергюсона. С эмблемой МЮ буквально умирали (мюнхенская авиакатастрофа). С ней на груди играли признанные футбольные художники (от Беста и Кантона до Скоулза и Роналду).

Команда и тренер несут груз исторической ответственности. «Юнайтед» все пытался найти Фергюсона на минималках. Мойеса взяли по рекомендации сэра Алекса, но быстро слили. Сульшеру доверяли, как когда-то Фергюсону – не помогло. Раньше думали, что достаточно взять диктаторский самовлюбленный типаж. Так в МЮ попадали Ван Гал и Моуриньо. Не получилось, и лишь сейчас случится долгожданный уход Вудворда.

Но важнее, кто придет следом. Выстроить маркетинговые стратегии настолько популярного в мире бренда сможет любой сильный менеджер из Британии или США . Но футбольную часть давно пора доверить профессионалам. Гонялись за Конте – испугались его характера. Роналду и Варан уцепились чемпионскими клыками в Зидана. Но Зинедин видит, что зыбкое болото может засосать, просит отложить визит в Манчестер до лета.

До этого времени команда может окончательно морально разложиться. Сульшера убрали слишком поздно. Его улыбчивая беспечность подкосила. Проигранный финал Лиги Европы, многократные неудачи в АПЛ и Лиге чемпионов — хватает причин, чтобы в раздевалке сидели сломленные люди. А все могло сложиться иначе. В начале сезона казалось, что МЮ будет высокого в таблице и наберет немало пунктов.

Но ожидания не оправдались, Оле-Гуннар запутался в собственных ходах, а подготовка команды не выдерживает никакой критики. А есть ли сама команда? Заметно, что Де Хеа утомили ошибки защитников, но его привязали новым контрактом к штанге. Фреда могут недолюбливать внутри коллектива. Центрального форварда нужного калибра нет. Дорогущие новички редко оправдывают ожидания – Санчо закрыл дверь последним.

Все очень плохо, а плана спасения не существует. Зидану просто неинтересно рисковать репутацией, когда в любой момент можно вклиниться в работу в Париже, ведь шейхи много раз меняли тренеров ПСЖ . Ван дер Сар, Овермарс и Тен Хаг теоретически кажутся перспективной ставкой, хотя им нужно время. Вот только эта тройка хотела бы свободы действий.

А воли не будет, ведь Глейзер не разбирается в футболе. Американский владелец «дьяволов» злится не из-за результатов – иначе тренер ушел бы давным-давно, а из-за убытков и неполученных доходов (Вудворда свалили не грубейшие трансферные ошибки, а неудачная презентация Суперлиги). Дожили, что «Вест Хэм» Мойеса выше в таблице, чем Сульшер.