«Сочи» дома уступил «Рубину» в матче с двумя удалениями

«Сочи» уступил дома «Рубину» в очередном туре чемпионата России.
«Сочи» (27) занимает третье место в турнирной таблице, «Рубин» (22) расположился на 8-м месте.
стадион Фишт
«Сочи» — «Рубин» 1:2 (1:1)
Голы: Родригао 27 — Абильдгор 31, Дрейер 81
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Родригао, Юрганов, Заика (Прохин 65), Нобоа (Ангбан 86), Цаллагов, Терехов, Бурмистров (Воробьёв 71), Касьерра (Дуганджич 86), Юсупов (Жоаозиньо 86)
Главный тренер: Федотов Владимир
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Уремович, Зуев (Костюков 46), Абильдгор, Хван, Дрейер, Хакшабанович, Бакаев (Мусаев 69), Онугха (Игнатьев 78)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.
Предупреждения: Заика 22, Абильдгор 24, Зуев 26, Абильдгор 61, Онугха 78, Игнатьев 84
Удаления: Юрганов 59, Абильдгор 61
Судья: Матюнин Алексей.
Спасибо команде и поздравления всем Рубиновым..))))
Спасибо команде и поздравления всем Рубиновым..))))
При преимуществе хозяев, что называется на жилах.
Нехватат что-то Сочи именно в таких матчах, может удачи?
При преимуществе хозяев, что называется на жилах.
Нехватат что-то Сочи именно в таких матчах, может удачи?
А курортники будут теперь до весны грустить и печалиться о нереализованных возможностях и игровой нестабильности...
А курортники будут теперь до весны грустить и печалиться о нереализованных возможностях и игровой нестабильности...