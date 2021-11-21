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«Сочи» дома уступил «Рубину» в матче с двумя удалениями

вчера, 21:28
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Сочи» уступил дома «Рубину» в очередном туре чемпионата России.

«Сочи» (27) занимает третье место в турнирной таблице, «Рубин» (22) расположился на 8-м месте.

стадион Фишт

«Сочи» — «Рубин» 1:2 (1:1)
Голы: Родригао 27 — Абильдгор 31, Дрейер 81

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Родригао, Юрганов, Заика (Прохин 65), Нобоа (Ангбан 86), Цаллагов, Терехов, Бурмистров (Воробьёв 71), Касьерра (Дуганджич 86), Юсупов (Жоаозиньо 86)
Главный тренер: Федотов Владимир

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Уремович, Зуев (Костюков 46), Абильдгор, Хван, Дрейер, Хакшабанович, Бакаев (Мусаев 69), Онугха (Игнатьев 78)
Главный тренер: Слуцкий Леонид.

Предупреждения: Заика 22, Абильдгор 24, Зуев 26, Абильдгор 61, Онугха 78, Игнатьев 84

Удаления: Юрганов 59, Абильдгор 61

Судья: Матюнин Алексей.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:39
Ну и хорошо,Левонид может еще раз сплясать под бубен..)))
Спасибо команде и поздравления всем Рубиновым..))))
112910415
112910415
сегодня в 05:54
никто бы не предсказал ...
Gahi
Gahi
сегодня в 02:09
Рубин старался и смог победить в этом интересном матче. Удачи
bosun
bosun ответ морозз (раскрыть)
сегодня в 00:46
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Телогрейка (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Через задницу можно свистеть?)
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 23:41
    Москву наверх тянут, причем любую?)
    протон
    протон ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 22:57
    я если честно на ставках тут ставил на ничей ку. В силу опр причин
    steelhead
    steelhead
    вчера в 22:49
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 22:48
      Я смотрю тут только ты да я верили в победу Рубина !)
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 22:39
      Интрига для турнирной таблице состоится..
      Телогрейка
      Телогрейка
      вчера в 22:30
      Фармклуб газпрома не отскочил, свисток остался без гонорара.
      протон
      протон
      вчера в 22:18
      Интересный матч, мне понравилось! На встречных курсах, обе команды хотели забить, молодцы!!!
      протон
      протон
      вчера в 22:17
      Яркий футбол, Рубин с победой. Молодец Слуцкий отобрал очки в гостях, у Сочи , а это увеличивает отрыв Зенита от конкурентов.
      протон
      протон ответ морозз (раскрыть)
      вчера в 22:16
      Ванговал . помнишь меня знаю) ставил на ничью не вышло) чутье у меня сбилось ) но вип вытянул на сегодня)
      протон
      протон
      вчера в 22:14
      Как же комментаторы Матчтв и судьи не хотели победы Рубина. Но молодцы ребята, выдержали!
      ABir
      ABir
      вчера в 21:55
      Слишком хотели оказаться на втором месте, возможно, перегорели
      ildar_3871
      ildar_3871 ответ gentlewolf (раскрыть)
      вчера в 21:54
      А судья так старался за Сочи !
      Ayawrik
      Ayawrik
      вчера в 21:54
      Рубин и его болел с Победой!
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 21:53, ред.
      Третий гол у Рубина украли ! Забил бы Сочи засчитали бы !
      alex-dsi
      alex-dsi ответ bsww (раскрыть)
      вчера в 21:51
      Потому что вратаря в воротах не было... поэтому и запутались боковые сначала...
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 21:48
      Рубин забивал 3й. из офсайда,но время уже прошло 5мин.40сек.,то есть добавленное кончилось с гаком,а судья дает сочи пробить свободный!?Надеялся на премиальные с..а!?
      gentlewolf
      gentlewolf
      вчера в 21:47
      Похоже на победу московского "Динамо" там же, в Сочи.
      При преимуществе хозяев, что называется на жилах.

      Нехватат что-то Сочи именно в таких матчах, может удачи?
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 21:44
      Датчане спасли Рубин !)
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 21:43
      Команда показала характер , молодцы !
      particular
      particular
      вчера в 21:42
      Одна из редких побед Рубина, добытая в гостях и на зубах, позволит казанцам уйти на паузу позитивно и без соплей...
      А курортники будут теперь до весны грустить и печалиться о нереализованных возможностях и игровой нестабильности...
      bsww
      bsww
      вчера в 21:29
      Народ, там правда был офсайд в последней атаке Рубина? А то вроде как последний игрок у Сочи был намного ближе к воротам, но линию чертили по предпоследнему игроку сочинцев
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 21:29
      Поздравляю болельщиков Рубина с победой
      морозз
      морозз
      вчера в 21:28
      Проект повержен и это прекрасно!
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