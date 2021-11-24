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Баринов — о матче с «Лацио»: «Нам терять нечего»

вчера, 16:50
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов порассуждал о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

«Лацио» — очень сильный соперник. Считаю их фаворитами нашей группы. Завтра предстоит тяжелая, наисложнейшая игра. У нас нет некоторых основных лидеров. Но нам терять нечего. Мы хорошо подготовились к сопернику, разобрали игру. Постараемся воплотить все это завтра.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:36
Шансы есть, если языком не болтать.
протон
протон
вчера в 17:57
Ну победите вы уже хоть кого нибудь, хватит громких слов,выйдите и на деле покажите,а то нам терять нечего,мы будем биться,бла бла бла,итог автобус,навалены полные трусы и достойное поражение!!!И это относится не только к Локо, а ко всем участникам Еврокубков от России!
shur
shur
вчера в 17:23
...пофигисты эти сборники, что в клубе, что в первой команде, всё бл.дь
им терять нечего!!! Ни престижа, ни цели, ни результата.... всё равно заплатят!!!
Так и живём!!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:15
- Мы хорошо подготовились к сопернику, разобрали игру, Гисдоль выучил жалобное послематчевое интервью как все и всё ему помешали.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:12
Конечно, зарплата всё равно капает вне зависимости от результата.
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:06
Игроки очень часто говорят до игры
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:02
Да да, дорогой.
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