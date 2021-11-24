Баринов — о матче с «Лацио»: «Нам терять нечего»

Полузащитник «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

«Лацио» — очень сильный соперник. Считаю их фаворитами нашей группы. Завтра предстоит тяжелая, наисложнейшая игра. У нас нет некоторых основных лидеров. Но нам терять нечего. Мы хорошо подготовились к сопернику, разобрали игру. Постараемся воплотить все это завтра.