Черчесов: «Мне не стыдно за Евро-2020. Россия уступила двум топ-командам»

Бывший главный тренер сборной России поделился мыслями о выступлении национальной команды на Евро-2020.

Победы и поражения тебя всегда чему-то учат. Конечно, если ты хочешь учиться. Мы никогда на сто процентов не можем быть уверены, как поведем себя в той или иной экстремальной ситуации. Да, внутри себя мы думаем, что всегда будем поступать правильно.

Вот сейчас будет пожар, и каждый из нас уверен, что побежит в самый огонь спасать людей. Но пока это ситуация с тобой не произошла, ты не можешь знать точно, что сделаешь на самом деле. И только когда что-то с тобой случается в реальности, тогда ты узнаешь свою настоящую реакцию.

Мы попали в не самую приятную ситуацию – да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом. Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла.