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Черчесов: «Мне не стыдно за Евро-2020. Россия уступила двум топ-командам»

вчера, 17:36

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о выступлении национальной команды на Евро-2020.

Победы и поражения тебя всегда чему-то учат. Конечно, если ты хочешь учиться. Мы никогда на сто процентов не можем быть уверены, как поведем себя в той или иной экстремальной ситуации. Да, внутри себя мы думаем, что всегда будем поступать правильно.

Вот сейчас будет пожар, и каждый из нас уверен, что побежит в самый огонь спасать людей. Но пока это ситуация с тобой не произошла, ты не можешь знать точно, что сделаешь на самом деле. И только когда что-то с тобой случается в реальности, тогда ты узнаешь свою настоящую реакцию.

Мы попали в не самую приятную ситуацию – да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом. Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла.

И вообще все видели, каким катком потом в отборе ЧМ-2022 Дания прошлась по соперникам. Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаем это.

Недавно сообщалось, что Черчесов может возглавить одну из европейских национальных команд.

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Все комментарии
pele1981
pele1981
сегодня в 05:44
Да ему хоть нассы в глаза, он скажет Божья роса!
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 23:45
Какой же он все таки контрацептив этот черчесов
Даже спустя столько времени лепит нелепые отмазы
Да мне так стыдно за сборную , как на этгм Евро под его руководством еще никогда не было
Нас имели во все щели и датчане и бельгийцы
Да и с финнами еле отскочили
Oбocpaлись там по полной
Этот чудак на букву М, должен был сразу после первой же игры писать заявление
minai
minai
вчера в 23:39
Согласен, проиграли Бельгии и Дании, но вопрос не "кому проиграли", а "как". Сколько раз мы били по воротам за 4 тайма, и какое кол-во времени контролировали мяч ? Стасик ваще способен это анализировать?
pomor45
pomor45
вчера в 23:36
Чтобы было стыдно, надо иметь то, чего у Стасика нет - совесть.
Сантус
Сантус
вчера в 22:48, ред.
+1 депутат Госдумы от партии "Без Стыда")
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 22:30
Дания прошлась катком... Проиграли двум топ-сборным...

А что же сами катком не прошлись по соперникам, как Дания? Сами то когда станете топ-сборной? Вот на эти вопросы хотелось бы услышать ответ.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:29
Наглый тип этот усатый таракан стасик...
амурец
амурец
вчера в 21:29
Уссатому не за что не стыдно, обозревший
Grouch
Grouch
вчера в 21:06
Абрек оседлал любимого коня - несёт чушь.
xajaks
xajaks
вчера в 20:52
Стыдно всем кроме Стасика и футболистов
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:51
Черчесову должно быть стыдно за интервью...
Absinthe2
Absinthe2 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:33
Если откинуть закрытость Чабана, Карпин ничем не лучше, где-то даже хуже. Черчесов, хоть и не умел тренировать, брал в сборную всех достойных, а Карпин при том же недостатке еще и игнорирует тех, кто на данный момент в лучшей форме. Я не про Дзюбу, про Агаларова.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:32
Черчесов - я солдат, я чиновник , я выполнял приказ !
berda2003
berda2003
вчера в 20:31
совесть и стыд пропадают раз и навсегда, а есть уроды, которые рождаются без СТЫДА и СОВЕСТИ - чабан наглядное пособие на эту тему...
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 20:27
Реально считаешь, что испанцы могли продаться? Там в составе каждый игрок миллионер. Сколько ж Россия должна была заплатить за проигрыш? А как же честь? Не, чушь городите, уважаемый.
6fwqwr6y7de3
6fwqwr6y7de3
вчера в 19:56
Какие то постоянные отговорки, игра автобусом не интересна никому. На поле, как зайцы в лесу
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:48
Ты о чем вообще,причем тут не проиграли.
Испанцы возили их как хотели и скорее всего им оплатили,чтобы не забивали,так как чемпионат проходил в России,играли как будто взрослые с учениками младших классов.
У Испании более 1200 передач а у России всего 200,и еще этот усач без стыдпа что то говорит и ты поддерживаешь этот позор.Лучше играя на равных проиграть,чем выглядеть,как дети садика на поле перед грандами.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 19:23
стыдно не за команду, стыдно за этого рыбодела ....
112910415
112910415
вчера в 19:12
решил, что самое время заговорить ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:06
Если оценивать все периоды сборной работы Черчесова - посудите сами, на чемпионате Мира наши не проиграли Испании, с Хорватами играли на равных и не уступили до серии пенальти - даже забили им два мяча. Были ли на тот момент Хорватия и Испания топ-сборными - думаю, да. Дальше до определенного момента неплохо играли в отборе и в Лиге Наций, потом началась стагнация - где-то на этапе разгрома от сборной Сербии. А на финальном этапе чемпионата Европы мы не проиграли двум сильным сборным, а были ими разгромлены без надежды на позитивный результат по игре. Проиграли и были разгромлены - почувствуйте разницу. Нервная победа над сборной Финляндией на своем поле при равной игре тоже особо дивидендов не добавляет. То есть сборная под руководством Черчесова с 2018 года основательно деградировала и скатилась. А Станислав не смотря на ситуацию продолжал цепляться за тренерское кресло, хотя должен быль еще год назад его покинуть. И не признавать это - определенная степень лицемерия.
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 19:04
Стасик - иногда лучше жевать, чем говорить
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:01
Че он несет!?
juvenale
juvenale ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:57
а с чего бы он должен был из этого ...сделать топа?
juvenale
juvenale
вчера в 18:57
все верно сказал
протон
протон
вчера в 18:43
С приходом Карпина большинство осознало что работа гл тренером сборной - тот еще тонкий лёд. Главная ошибка Саламыча - его закрытость, стоило пускать к себе журналистов почаще - глядишь и такого хейта бы не было, ведь по результатам и игре он точно не худший тренер, а возможно и совсем наоборот. В игре сборной черчесовского периода была целостность
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:39
Он видимо думает, что мы не смотрели ЧЕ-20 ? Дело даже не в проигрышах, дело в позорной игре. Разве с Финляндией мы выглядели достойно? Нет. А игра с Данией - это вообще позорище. Так что чабан профессию не сменил. Упертый и никогда своих промахов не признает. А главный его промах - не стал омолаживать сборную после ЧМ-18. Фактически 3 года потеряли.
bashnat013
bashnat013
вчера в 18:38
Пастух ты посмотри население этих стран и количество страны которую ты тренировал и ты не мог найти 11человек ,с...а доволен он ,чурбан
Cat01
Cat01
вчера в 18:38
Зачем делать оценки
ДСА
ДСА
вчера в 18:25
Там Черчесов был реально крут.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:23
Вот любитель потянуть кота за хвост
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