Д. Билялетдинов: «Миранчуку не стоит возвращаться в Россию»

Бывший футболист сборной России прокомментировал слухи о том, что «Дженоа», «Торино» и «Зенит» претендуют на подписание полузащитника «Аталанты» .

Из своего опыта скажу, что Миранчуку не стоит возвращаться в Россию. Вернувшись в России, будет проблематично второй раз поехать в Европу. Лучше попробовать себя еще в одном европейском клубе. Но с другой стороны, человеку может не нравится европейский уклад жизни или он чувствует, что не может выступать на этом уровне. Тогда надо возвращаться.