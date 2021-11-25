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Д. Билялетдинов: «Миранчуку не стоит возвращаться в Россию»

вчера, 16:30

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал слухи о том, что «Дженоа», «Торино» и «Зенит» претендуют на подписание полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Из своего опыта скажу, что Миранчуку не стоит возвращаться в Россию. Вернувшись в России, будет проблематично второй раз поехать в Европу. Лучше попробовать себя еще в одном европейском клубе. Но с другой стороны, человеку может не нравится европейский уклад жизни или он чувствует, что не может выступать на этом уровне. Тогда надо возвращаться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:30
не надо спешить
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:53
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:47
Свой вклад в искусство Италии он сделал....
Картину в Лувр...Миранчук в РПЛ..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:38
Не понимаю Данияра....
Если вернуться в РПЛ но в Зенит......то в чём смысл второго евро похода ????
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:35
Пусть возвращается,Зенит ждёт!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:21
Согласен с Динияром.
Futurista
Futurista ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 17:14, ред.
Так он там про СССР вещает)...при чем здесь Россия?...СССР нет уже как 30 лет...Тальков и не жил в современной России никогда...матчасть надо изучать внимательнее...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:09
В слабом клубе тоже играть не хочется.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:07
Если уж уехал в Европу то надо стараться добиться там успеха. Не получилось в Аталанте, ничего страшного, пусть попробует в другой команде попроще а возвращение в Россию сейчас будет выглядеть как признание своего поражения. Пусть перейдет в итальянский середняк, станет там ведущим игроком, забьет много голов в том числе Аталанте и докажет Гасперини что он зря мариновал его на лавке а потом уже можно и в Россию вернуться с гордо поднятой головой.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:55
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:48
Пусть он сам разберется.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:43
Это не частное мнение, а ГЕНИАЛЬНОЕ!
Futurista
Futurista ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 16:42, ред.
Это частное мнение, такое же как и ваше...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:41
Этим все сказано.
YVG
YVG
вчера в 16:38
И в Европе он никому не нужен, остается только Катар, хотя и там давно кого попало не берут.
Futurista
Futurista ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 16:35
Спорное утверждение)...
Futurista
Futurista
вчера в 16:34
Да уж...из России проблематично в Европу уехать и не только Миранчуку...ковид...мать его...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:33
Да в России не нужно даже жить.
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