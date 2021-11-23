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Серхио Рамос попал в заявку ПСЖ на матч с «Манчестер Сити»

вчера, 14:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Пресс-служба ПСЖ опубликовала заявку команды на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Любопытно, что в нее попал защитник Серхио Рамос, который долгое время восстанавливался после травмы. Испанец перебрался в ПСЖ прошлым летом, но еще не провел ни одной игры за парижан.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
вчера в 16:22
Вопрос админам. Снизу комментарий пользователя с таким же ником как у меня. Даже аватарку поставил как у меня. Разве можно так делать?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:08
Вряд ли тренер рискнет выпустить его в старте после длительного времени вне игры. Возможно Рамос выйдет в концовке но это зависит от того как будет складываться матч для ПСЖ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:59
Может получится забить!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:33
Вчера он тоже попал в заявку - что - каждый день попадает?
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:53
Целый матч не дадут сыграть, тем более с таким соперником. Но в концовочке может дебютировать))
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:39
Этот тоже попадает, да вот не играет !!!)
Похоже у Рамоса тоже такие же симптомы !
Повальная Кокоринизация !!!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:27
Достижение-то какое))
протон
протон
вчера в 14:21
Месси забил в Лиге 1, Рамос попал в заявку
"Какие же вы не постоянные"- сказал Кокорин и лег спать
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:20
Очень хорошо!
протон
протон
вчера в 14:20
Рамос понял, что Месси начал отрываться по голам и взялся за дело
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