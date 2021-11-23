Серхио Рамос попал в заявку ПСЖ на матч с «Манчестер Сити»

Пресс-служба ПСЖ опубликовала заявку команды на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Любопытно, что в нее попал защитник Серхио Рамос, который долгое время восстанавливался после травмы. Испанец перебрался в ПСЖ прошлым летом, но еще не провел ни одной игры за парижан.
Le groupe parisien pour #MCIPSG ! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2021
🏆 @ChampionsLeague
Похоже у Рамоса тоже такие же симптомы !
Повальная Кокоринизация !!!)
Похоже у Рамоса тоже такие же симптомы !
Повальная Кокоринизация !!!)
"Какие же вы не постоянные"- сказал Кокорин и лег спать
"Какие же вы не постоянные"- сказал Кокорин и лег спать