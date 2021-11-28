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«Зенит» одержал гостевую победу над ЦСКА

28 ноября 2021, 21:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» в гостях обыграл ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в матче на 34-й минуте забил полузащитник питерского клуба Клаудиньо. Бразилец получил передачу на линию штрафной от своего соотечественника Малкома и сильно пробил низом. Мяч рикошетом от ноги защитника ЦСКА перелетел Игоря Акинфеева и влетел в сетку ворот. В добавленное ко второму тайму время окончательный счёт в игре установил Андрей Мостовой, отличившийся с передачи Артёма Дзюбы.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России (36 очков). ЦСКА идёт на 6-м месте (24 очка).

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
29 ноября в 18:16
Да что же это такое то! Как так можно было обойтись с собственными болельщиками, ПФК ЦСКА? Зачем надо было держать пару часов на морозе всех кто был на пиротехнической трибуне, а затем посадить в бобик и отвезти в отделение....Считаю, что это был плевок в адрес болельщиков ЦСКА!
По матчу ничего не хочется говорить. Считаю, что итог встречи несправедлив!
galem72
galem72
29 ноября в 11:34
Хорошо, что в унылой рпл нет команд уровня Мальмё. ))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
29 ноября в 08:57
Мы повторяем путь Спартака начала 2х тысячных ,там тоже ссылаясь на клубный патриотизм упорно ставили тренерами своих бывших . Дааа вот что значит одну светлую голову заменить другим в руководстве -результат налицо - настали унылые времена !
МапС
МапС ответ Ген Геныч (раскрыть)
29 ноября в 08:09
Давай дождемся как Спартак и Зенит сыграют между собой в ЛЕ
112910415
112910415
29 ноября в 07:33
выиграл вялый Зенит ..
Ген Геныч
Ген Геныч ответ kinderpingui (раскрыть)
29 ноября в 07:31, ред.
)))))))))))))))Опять ты про шапито-чемп!!!!!!!!!!)))))))))))))Ты глянь как играет Спартак в ЕК(Без Коли Рассказова не было бы 0-1 от Легии и 3-4 от Лестера)!!!!!!!!!!!!!!!!!!В чемпе Спартак откровенно не играет,а точнее -добрая половина команды!!!!!!!!!!!!!!!!Мне эти 7-1 по боку т.к все видят ,что Спартак в РПЛ и Спартак в ек-это совершенно две разные команды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Любого спроси,хоть болелов того же Зенита!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kinderpingui
kinderpingui ответ протон (раскрыть)
29 ноября в 07:21
Почему все 3 ? Локо ничейку сгоняли в первом круге)
kinderpingui
kinderpingui ответ Ген Геныч (раскрыть)
29 ноября в 07:18, ред.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ war4ar (раскрыть)
    29 ноября в 07:07, ред.
    Шварц и Николич ничего не показали!!!!!!!!!!!!!!!!!!Шварц с Динамо не играл еще в ЕК,А Николич вывозил дитчайшим фартом и Локо все равно занимал последние места в ЕК,даже при шамаманстве Николича!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тедеско тоже в ЕК провалился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вот Витория действительно доказал,что он из себя представляет,даже в таких экстремальных условиях,когда нет трансферов и всё руководство против тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если бы ни Коленька Рассказов,то Спартак шел бы без поражений в ЕК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    war4ar
    war4ar
    29 ноября в 07:00
    Пора бы уже Зениту подыскать норм тренера. Этого состава, при должной подготовке и постановке игры, хватит , чтобы бороться за выход из группы в лч или в 1/4 ле, а не эти мучения в Европе при Семаке. За чем набирать бразильцев , что бы потом играть в 5 защитников что ли. Шврац , Тедеско, николич , отчасти Витория доказали что тренеров своих у нас нет, так и чего тогда мучиться - ну возьмите уже иностранца с норм игровой философией, семак свое уже отработал , может он ещё 5 лет учиться будет играть в атаку
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    29 ноября в 05:41
    Зенит только для внутреннего пользования.!!!!!!!!!!!!!!!!Вы можете сколь угодно восхищаться всякими Азмунами,Клаудиньями и прочими,но только в шапито-чемпионате,а на евроарене они нули!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Играй тот же Спартак ,как в ЕК,то этот Зенит они бы не заметили бы,но это проблемы Спартака,что они в ЕК команда,а в шапитоРПЛ- г...о!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Твой Арсен (раскрыть)
    29 ноября в 03:47
    ух ты. давай перечисляй защитников, 5 как ты гришь.
    Слайш
    Слайш
    29 ноября в 03:02
    Боже, какое позорище... Бабай, как тебе берёза-тренер? Нормально всё? Нравится? У руководства армейцев просто стухли мозги, команду просто уничтожают таким кадровыми решениями. Неадекваты
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ УЕСКА (раскрыть)
    28 ноября в 23:54
    А в еврокубках есть у Зенита конкуренты? 😀
    Ну хотя бы по дормовым деньгам.
    n272nm
    n272nm
    28 ноября в 23:46
    Всех с победой. Игра, безусловно, была не ахти, но победили и ладно. Единственное, что вызывает у меня вопрос, так это то, что Семак не ставит Дзюбу и Азмуна играть вместе. Почему так - тайна великая есть. Сердар и Артем - на 146% сыгранная связка, которая гарантированно создает голевые моменты. Даже если игра совсем не идет, то 1-2 голевых момента они создадут. Что в этом не устраивает Семака?!
    Petergoff
    Petergoff
    28 ноября в 23:42
    Зенит с победой!!! Сама игра лидера, мягко говоря не айс.
    Тесак47
    Тесак47 ответ Gorasul (раскрыть)
    28 ноября в 23:37
    Расстроился что ли?)))
    steelhead
    steelhead ответ протон (раскрыть)
    28 ноября в 23:24
    Ну, Боярский - муд...к, как не крути, Газпром в топку))))
    УЕСКА
    УЕСКА
    28 ноября в 23:20
    Скучный был матч. Зенит даже не напрягался. В пол ноги играл но ЦСКА ничего не смог ему противопоставить. Жаль, но конкурентов у Зенита в РПЛ нет и не предвидится в ближайшее время.
    boniel3
    boniel3
    28 ноября в 23:13
    Зенит обыграл этих бездарей на одной ноге.И сколько бы ЦСКА не забила Зениту они все ровно забили бы на один или два мяча больше.Игроки ЦСКА тупо отбывают номер.Мало того,что они плохие футболисты,так к тому же еще и безвольные людишки.Позорят флаг легендарной команды.Я бы на месте армейского руководства запретил это название клуба и пускай Овечкин с Гинером придумают себе другое название.А после этого обьявить о создании нового армейского клуба.Пускай сначала испугаются и начнут спасать команду.Иначе эта банда так и будет всем пудрить мозги и вешать лапшу болельщикам.
    OzonBoy
    OzonBoy
    28 ноября в 23:09
    Матч крайне веселый, Я вот не понял они договорились чтоли... Извините реально ЗЕНИТ получил что хотел. А зачем вышел на игру ЦСКА вообще не ясно, вроде и чтото пытались. Зенит показал класс, что тут говорить.. Даже не вспотели
    tsk116
    tsk116
    28 ноября в 22:57, ред.
    футбола здесь не было
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Phu Quoq (раскрыть)
    28 ноября в 22:49
    И что?! Динамо они и 9 забивали!
    протон
    протон
    28 ноября в 22:45
    1й тайм.
    ЦСКА: так, сейчас Зенит будет давить, играем вторым номером.
    Зенит: ползает.
    ЦСКА: У нас мяч! Что делать то, пацаны?
    Зенит: ребят, покатайте пока без нас, мы чёт не можем вообще.
    ЦСКА: совещается. Ребят, давайте привезём себе что ль? Муха, притормозишь в центре, если что?
    Мухин: да не вопрос, я сто раз так делал!
    2й тайм:
    ЦСКА: продолжаем выключать Азмуна.
    Азмун: да я не включался, но уже ухожу!
    ЦСКА: тогда не знаю, у меня варианты закончились.
    Зенит: ну, мы тогда забьем что ли?
    ЦСКА: да, ок.
    Беспросветное дно: ну, кто ко мне?!
    ЦСКА: я, я! Погружаюсь!
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    28 ноября в 22:42
      Asper
      Asper ответ санек002 (раскрыть)
      28 ноября в 22:42
      Из выходивших сегодня на поле - Кержаков, Чистяков, Круговой, на лавке тоже были, какие проблемы?
      oFANATo
      oFANATo
      28 ноября в 22:41
      Отскочил Зенит.......Заболотный, Мухин, Эджуке простили Зенит.
      протон
      протон
      28 ноября в 22:39
      Алеша тренер года. Как был деревянным как игрок, так и тренер такой же. Пора на выход Алексей, пора. Набивайте скиллы пожалуйста на ФНЛ командах.
      E5 E5
      E5 E5 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      28 ноября в 22:38
      нужен тренер!
      протон
      протон
      28 ноября в 22:37
      С победой! Победителей не судят, всё такое, но... Всё же интересно, чем так провинился Сутормин? Или Семака устраивает такая игра Караваева? Ну, хоть Андрюху на концовку выпустил... Ну и опять - Малком... Мне его воззвания к небесам уже надоедают. Удивительно, как он до сих пор не сыгран с партнёрами. Пас в одну сторону - он в другую. И Клаудиньо... По мне, Семак его немного не тем заставляет заниматься. В прессинге на фланге он чересчур суетной, и даже немного смешной, что ли...Или пока не научился... В общем, игра была равна, играли два... Бессмертная фраза Карпина тут подходит. Набрали три очка - идём дальше.
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