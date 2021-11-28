«Зенит» одержал гостевую победу над ЦСКА

«Зенит» в гостях обыграл ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
Первый гол в матче на 34-й минуте забил полузащитник питерского клуба Клаудиньо. Бразилец получил передачу на линию штрафной от своего соотечественника Малкома и сильно пробил низом. Мяч рикошетом от ноги защитника ЦСКА перелетел Игоря Акинфеева и влетел в сетку ворот. В добавленное ко второму тайму время окончательный счёт в игре установил Андрей Мостовой, отличившийся с передачи Артёма Дзюбы.
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России (36 очков). ЦСКА идёт на 6-м месте (24 очка).