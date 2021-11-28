«Зенит» одержал гостевую победу над ЦСКА

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28 ноября 2021, 21:59

«Зенит» в гостях обыграл ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в матче на 34-й минуте забил полузащитник питерского клуба Клаудиньо. Бразилец получил передачу на линию штрафной от своего соотечественника Малкома и сильно пробил низом. Мяч рикошетом от ноги защитника ЦСКА перелетел Игоря Акинфеева и влетел в сетку ворот. В добавленное ко второму тайму время окончательный счёт в игре установил Андрей Мостовой, отличившийся с передачи Артёма Дзюбы.