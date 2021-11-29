408 фанатов ЦСКА затолкали в автозаки после матча с «Зенитом». Худшая реклама Fan ID

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29 ноября 2021, 09:19

Советовали «писать в стаканчики», хватали детей и женщин.

Охрана арены грубо нарушила регламент РПЛ

История полна странных совпадений. Фанаты ЦСКА вдруг решают пронести на стадион арсенал из дымовых завес и файеров. Охрана арены закрывает глаза. На матче появляется много ОМОНа, хотя посещаемость ограничена пандемией. После игры, ссылаясь на «нерабочие камеры» (придумали эту причину под утро?), задерживают 408 человек.

Странные совпадения в дни принятия закона о Fan ID. А еще хуже, что ЦСКА выступил на стороне полиции, чьи действия легко интерпретировать как превышение полномочий. Нельзя просто так завести в полицейский участок, это нарушение ваших прав. По регламенту безопасности запрещено долго держать на стадионе фанатский сектор.

Прямая провокация давки и конфликтов. Неужели после стольких трагедий на футбольных аренах нужно объяснять элементарные вещи? Похоже, ОМОНу нечем заняться. Погрузили 408 поклонников ЦСКА в автозаки. Причем не произошло ничего криминального. Скучная игра. Не было драк или забега толпой на поле, как во время знаменитых приключений Гулливера.

Да, ультрас ЦСКА устроили яркое пиротехническое шоу. Сто раз повторяли – опасная забава. В мире были случайные, хотя и редкие жертвы. Покалечиться легко, если не быть осторожным. Пиротехника запрещена, но в Европе после такого массово не задерживают. И в РПЛ не задерживают, фанаты «Спартака» и «Зенита» баловались, а скандалов не было.

Мелкий административный проступок не должен приводить к 408 задержаниям. Людей хватали, отправляли в участки, отпускали. А смысл? Невозможно оперативно выявить подозреваемого человека без камер, если на лице в толпе должна быть маска. Девушек начали отпускать сразу, но мужчины в чем провинились? Людям испортили выходной.

Мерзли и получили в большинстве случаев необоснованные обвинения. Помним похожий скандал в Ростове-на-Дону. Там били фанатов «Спартака» под трибунами. Провоцировали конфликт с полицией и давку, в которой могли пострадать малолетние и женщины. Не стоит забывать, что полицейские на стадионах не в качестве оперативников, а в качестве нанятой охраны.

В большинстве лиг мира прекрасно справляются со стюардами, особенно во время пандемии. В конкретно взятом случае фанатов ЦСКА унизили. Хотели найти людей, которые зажгли файеры – стоило опросить самих охранников. Они «не заметили» пронос запрещенных вещей на трибуны, их явная вина. При входе на сектор легко изъять почти всю пиротехнику.

ПФК ЦСКА демонстративно отвернулся от фанатов

Фанаты справедливо считают себя «преданными клубом и брошенными». По «гениальности» этот скандал почти как идея раздевать фанаток перед входом на стадион, и такое унижение уже практиковали. Хорошо, вчера никого не били дубинками ради развлечения.

Только паковали в автобусы, рискуя заразить коронавирусом. Читаем у очевидцев событий: «Подозрительных по одному забирают». Крутая формулировка. Не вышел лицом – иди сюда, снимем отпечатки пальцев. Знаете, кто так же поступал? А пресс-службе ЦСКА хватило ума до экстренного заявления клуба выпустить обзор поражения.

В комментариях фанаты насовали русской брани. Люди инвестируют время и деньги в не самый успешный клуб РПЛ , что само по себе попахивает мазохизмом. И когда в редчайшем случае после домашней игры им нужна информационная защита родной команды, то получают обзор «Матч ТВ» вместо поддержки.

Должен был выступить лично Гинер. Нечасто в Москве хватают сотни фанатов и грузят в автозаки, которые подъезжали к стадиону спустя несколько часов после матча. Похоже, в ЦСКА с концами уплыли от народа, а переход клуба под контроль государственной компании исключил защиту простых фанатов.

Даже сухого официального комментария на страницах клуба сразу не увидели. Каждый раз, когда народ критикует каналы ЦСКА , то рискует нарваться на обвинение в сексизме. Главным редактором клубного канала ЦСКА является Екатерина Кирильчева. Вот только тут как с диким шоу в стиле «Куклы».

Безвкусица остается таковой, независимо от гендера ее автора. Может быть хоть человек, который идентифицирует себя баклажаном. Но если один из самых больших клубов страны отвернулся от 408 фанатов, то это удар по репутации. Один за всех и все за одного – единственное адекватное поведение, если своих унижают.

Имя клуба не важно, важно отношение к живым людям. Смотреть матчи РПЛ в ноябре со стадиона само по себе невесело. Посещаемость из-за пандемии и обнищания народа помножили на ноль. Видим катастрофу в Казани – огромный новый стадион пустует, даже если в гостях один из лидеров «Динамо», а футбол увлекательный.

Ужасная реклама идеи-фикс о фанатских ID

Фанат не равно преступник. Осознаем, что часть ультрас и особенно футбольные хулиганы заслуженно получили сомнительную репутацию. Но сказки, будто они трогают детей и женщин на трибунах – чушь. Зато правительство фанатов футбола не любит давно. Разные методы на них тестировали, в том числе не самые гуманные.

Справляются с канализацией молодежной энергии. Поэтому удивляет маниакальное желание сделать еще и перепись. Понятно, что фанаты никакой угрозы не представляют. Разобщенные, часто правые – читай, консервативные, за царя, за отечество. Пиротехника, драки на пустырях и никакой политики. Полиция умно не вмешивалась в не такие и частые сейчас большие «махачи».

А тут какой-то офицер отдал приказ, последствия которого будут разгребать все клубы. Нахватали ведь и «кузьмичей». Несправедливое к себе отношение толпа всегда запоминает. Фанаты «Спартака» не забыли клетки в Набережных Челнах. Даже с «Виражем» в дни реальных конфликтов петербуржские полицейские чаще вели себя спокойнее.

Не выпускать людей со стадиона – нарушать законы и правила, не говоря о задержаниях тех, чьи лица «не понравились». А когда полковник полиции рекомендовал фанатам «писать в стаканчики», то окончательно поставил точку в вопросе, будут ли люди регистрировать Fan ID и ходить на стадионы впредь.

Женщинам тоже стоило писать в стаканы? Клуб выбрал между правоохранителями и фанатами первых. Мягко говоря, недальновидное решение. Шейхи и так сомневаются, вкладывать ли деньги в РПЛ , где у клубов нет реальных заработков. Такие случаи покажут им, что с клиентами обращаться не умеют даже самые известные команды.

Полицейские действовали, как полицейские. У них свои задачи, а подобная акция может быть запланированной – пропустить с пиротехникой, дождаться редкого для « ВЭБ -Арены» шоу, протестировать массовые задержания. А вот поведение ПФК ЦСКА – разочарование года. Нельзя бросать своих, если их несправедливо прессуют.

Даже если справедливо, то право на защиту никто не отменял. Пиротехническое шоу с нулем пострадавших является административным правонарушением, а не терроризмом. В полиции решили размяться, а репутацию живого просмотра футбола снова уронили. Причем заявление РПЛ о риске для здоровья самих фанатов мощнее беззубой отписки ЦСКА .

Символично, что первым из отделения выпустили мужчину с ребенком. Как воспитать любовь к живому футболу, если школьников потащили в полицию? Никакой мгновенной реакции нового президента РПЛ , нет внятной позиции за фанатов от ЦСКА и РФС . Футбол для людей, говорят они на пресс-конференциях. Когда снова будут жаловаться на низкие доходы, пускай вспомнят этот случай.

Можно обращаться с людьми, как со скотом, в некоторых странах практикуют подобное регулярно. Но ответная реакция неизбежна, особенно если давление без причины и ради развлечения полицейских, коим на стадионах не место. Люди и так подозревают, что принятие Fan ID используют, чтобы вешать на ультрас то, чего они не делали.

После такого безобразия доверия станет еще меньше. Народ откажется от похода на футбол, раз можно потратить семь-восемь часов от выхода с дома до возвращения, побывав на экскурсии в отделе полиции.