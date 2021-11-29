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408 фанатов ЦСКА затолкали в автозаки после матча с «Зенитом». Худшая реклама Fan ID

29 ноября 2021, 09:19
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Советовали «писать в стаканчики», хватали детей и женщин.

Охрана арены грубо нарушила регламент РПЛ

История полна странных совпадений. Фанаты ЦСКА вдруг решают пронести на стадион арсенал из дымовых завес и файеров. Охрана арены закрывает глаза. На матче появляется много ОМОНа, хотя посещаемость ограничена пандемией. После игры, ссылаясь на «нерабочие камеры» (придумали эту причину под утро?), задерживают 408 человек.

Странные совпадения в дни принятия закона о Fan ID. А еще хуже, что ЦСКА выступил на стороне полиции, чьи действия легко интерпретировать как превышение полномочий. Нельзя просто так завести в полицейский участок, это нарушение ваших прав. По регламенту безопасности запрещено долго держать на стадионе фанатский сектор.

Прямая провокация давки и конфликтов. Неужели после стольких трагедий на футбольных аренах нужно объяснять элементарные вещи? Похоже, ОМОНу нечем заняться. Погрузили 408 поклонников ЦСКА в автозаки. Причем не произошло ничего криминального. Скучная игра. Не было драк или забега толпой на поле, как во время знаменитых приключений Гулливера.

Да, ультрас ЦСКА устроили яркое пиротехническое шоу. Сто раз повторяли – опасная забава. В мире были случайные, хотя и редкие жертвы. Покалечиться легко, если не быть осторожным. Пиротехника запрещена, но в Европе после такого массово не задерживают. И в РПЛ не задерживают, фанаты «Спартака» и «Зенита» баловались, а скандалов не было.

Мелкий административный проступок не должен приводить к 408 задержаниям. Людей хватали, отправляли в участки, отпускали. А смысл? Невозможно оперативно выявить подозреваемого человека без камер, если на лице в толпе должна быть маска. Девушек начали отпускать сразу, но мужчины в чем провинились? Людям испортили выходной.

Мерзли и получили в большинстве случаев необоснованные обвинения. Помним похожий скандал в Ростове-на-Дону. Там били фанатов «Спартака» под трибунами. Провоцировали конфликт с полицией и давку, в которой могли пострадать малолетние и женщины. Не стоит забывать, что полицейские на стадионах не в качестве оперативников, а в качестве нанятой охраны.

В большинстве лиг мира прекрасно справляются со стюардами, особенно во время пандемии. В конкретно взятом случае фанатов ЦСКА унизили. Хотели найти людей, которые зажгли файеры – стоило опросить самих охранников. Они «не заметили» пронос запрещенных вещей на трибуны, их явная вина. При входе на сектор легко изъять почти всю пиротехнику.

ПФК ЦСКА демонстративно отвернулся от фанатов

Фанаты справедливо считают себя «преданными клубом и брошенными». По «гениальности» этот скандал почти как идея раздевать фанаток перед входом на стадион, и такое унижение уже практиковали. Хорошо, вчера никого не били дубинками ради развлечения.

Только паковали в автобусы, рискуя заразить коронавирусом. Читаем у очевидцев событий: «Подозрительных по одному забирают». Крутая формулировка. Не вышел лицом – иди сюда, снимем отпечатки пальцев. Знаете, кто так же поступал? А пресс-службе ЦСКА хватило ума до экстренного заявления клуба выпустить обзор поражения.

В комментариях фанаты насовали русской брани. Люди инвестируют время и деньги в не самый успешный клуб РПЛ, что само по себе попахивает мазохизмом. И когда в редчайшем случае после домашней игры им нужна информационная защита родной команды, то получают обзор «Матч ТВ» вместо поддержки.

Должен был выступить лично Гинер. Нечасто в Москве хватают сотни фанатов и грузят в автозаки, которые подъезжали к стадиону спустя несколько часов после матча. Похоже, в ЦСКА с концами уплыли от народа, а переход клуба под контроль государственной компании исключил защиту простых фанатов.

Даже сухого официального комментария на страницах клуба сразу не увидели. Каждый раз, когда народ критикует каналы ЦСКА, то рискует нарваться на обвинение в сексизме. Главным редактором клубного канала ЦСКА является Екатерина Кирильчева. Вот только тут как с диким шоу в стиле «Куклы».

Безвкусица остается таковой, независимо от гендера ее автора. Может быть хоть человек, который идентифицирует себя баклажаном. Но если один из самых больших клубов страны отвернулся от 408 фанатов, то это удар по репутации. Один за всех и все за одного – единственное адекватное поведение, если своих унижают.

Имя клуба не важно, важно отношение к живым людям. Смотреть матчи РПЛ в ноябре со стадиона само по себе невесело. Посещаемость из-за пандемии и обнищания народа помножили на ноль. Видим катастрофу в Казани – огромный новый стадион пустует, даже если в гостях один из лидеров «Динамо», а футбол увлекательный.

Ужасная реклама идеи-фикс о фанатских ID

Фанат не равно преступник. Осознаем, что часть ультрас и особенно футбольные хулиганы заслуженно получили сомнительную репутацию. Но сказки, будто они трогают детей и женщин на трибунах – чушь. Зато правительство фанатов футбола не любит давно. Разные методы на них тестировали, в том числе не самые гуманные.

Справляются с канализацией молодежной энергии. Поэтому удивляет маниакальное желание сделать еще и перепись. Понятно, что фанаты никакой угрозы не представляют. Разобщенные, часто правые – читай, консервативные, за царя, за отечество. Пиротехника, драки на пустырях и никакой политики. Полиция умно не вмешивалась в не такие и частые сейчас большие «махачи».

А тут какой-то офицер отдал приказ, последствия которого будут разгребать все клубы. Нахватали ведь и «кузьмичей». Несправедливое к себе отношение толпа всегда запоминает. Фанаты «Спартака» не забыли клетки в Набережных Челнах. Даже с «Виражем» в дни реальных конфликтов петербуржские полицейские чаще вели себя спокойнее.

Не выпускать людей со стадиона – нарушать законы и правила, не говоря о задержаниях тех, чьи лица «не понравились». А когда полковник полиции рекомендовал фанатам «писать в стаканчики», то окончательно поставил точку в вопросе, будут ли люди регистрировать Fan ID и ходить на стадионы впредь.

Женщинам тоже стоило писать в стаканы? Клуб выбрал между правоохранителями и фанатами первых. Мягко говоря, недальновидное решение. Шейхи и так сомневаются, вкладывать ли деньги в РПЛ, где у клубов нет реальных заработков. Такие случаи покажут им, что с клиентами обращаться не умеют даже самые известные команды.

Полицейские действовали, как полицейские. У них свои задачи, а подобная акция может быть запланированной – пропустить с пиротехникой, дождаться редкого для «ВЭБ-Арены» шоу, протестировать массовые задержания. А вот поведение ПФК ЦСКА – разочарование года. Нельзя бросать своих, если их несправедливо прессуют.

Даже если справедливо, то право на защиту никто не отменял. Пиротехническое шоу с нулем пострадавших является административным правонарушением, а не терроризмом. В полиции решили размяться, а репутацию живого просмотра футбола снова уронили. Причем заявление РПЛ о риске для здоровья самих фанатов мощнее беззубой отписки ЦСКА.

Символично, что первым из отделения выпустили мужчину с ребенком. Как воспитать любовь к живому футболу, если школьников потащили в полицию? Никакой мгновенной реакции нового президента РПЛ, нет внятной позиции за фанатов от ЦСКА и РФС. Футбол для людей, говорят они на пресс-конференциях. Когда снова будут жаловаться на низкие доходы, пускай вспомнят этот случай.

Можно обращаться с людьми, как со скотом, в некоторых странах практикуют подобное регулярно. Но ответная реакция неизбежна, особенно если давление без причины и ради развлечения полицейских, коим на стадионах не место. Люди и так подозревают, что принятие Fan ID используют, чтобы вешать на ультрас то, чего они не делали.

После такого безобразия доверия станет еще меньше. Народ откажется от похода на футбол, раз можно потратить семь-восемь часов от выхода с дома до возвращения, побывав на экскурсии в отделе полиции.

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Lexx1k
Lexx1k
вчера в 20:30
"нарушение ваших прав"... насмешили... в россии у народа уже давно нет никаких прав... захотят посадить, просто возьмут и посадят, даже разговаривать не станут.
An Jo
An Jo
вчера в 04:47
После такого отношения никогда в жизни бы не пошел на стадион болеть ЦСКА. Чего и всем его "фанатам" желаю.
M-Devils
M-Devils ответ kladbische (раскрыть)
вчера в 02:59
"В следующий раз, увидит как охрана пропускает без осмотра, подойдёт и скажет кому надо, увидит что на стадионе хотят зажечь, сделает фото, сдаст. "
Да скорее всего человек просто не пойдет на стадион. Нафига такие приключения так и ещё за деньги. А руководство клуба как страус прячет голову в песок, вместо того, чтоб организовать нормальный досмотр перед матчем.
M-Devils
M-Devils
вчера в 02:55
Я не защищаю хулиганов, но устраивать "геспапо" на футболе это не нормально!
Сам был в похожей ситуации. На матче лиги чемпионов забрали в автобус. А поводом стало что от меня пахло алкоголем (выпил пару рюмок коньяка в баре перед матчем, т.к. известно что у нас не Испания и зимой довольно прохладно). Так меня потом мало того что по отделам затаскали и участковый целый год ходил, так ещё и впаяли запрет на посещение матчей чемпионата мира.
После этого я на стадион больше не хожу и ходить не собираюсь. И на нашем стадионе это нормальная практика...
kladbische
kladbische ответ FIFA04_Soundrack (раскрыть)
29 ноября в 23:05
Очень много воды. Файеры есть? Есть! Нельзя? Нельзя! Обычный человек ни в чём не повинный постоял на морозе, посидел в автозаке. В следующий раз, увидит как охрана пропускает без осмотра, подойдёт и скажет кому надо, увидит что на стадионе хотят зажечь, сделает фото, сдаст. Не скажет, не сдаст, значит снова на мороз, в автозак и так далее. Бдительность граждан, и активная гражданская позиция в данном случае выявит бездействие охраны, безучастие полиции, что в свою очередь приведёт к смене охраны и полиции. И не будет файеров и задержаний. Всё просто. Наплевать, кто и как себя дискредитировал, где и как превышал полномочия до этого. Есть плохие хулиганы, плохая охрана, плохая полиция и равнодушные граждане. И если граждане будут только выражать озабоченность, плохая тройка не исправится никогда. Заставишь полицию вести себя нормально. Плохая охрана и плохие хулиганы будут творить беспредел, люди начнут возмущаться, полиция снова станет плохой. И всё повторится.
Именно поэтому у нас горит, взрывается, рушится и т. д. Потому, что обычные граждане видя нарушения, проходят мимо.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
29 ноября в 22:21
Ну а чего ждать от государственного клуба, которым управляет советник президента... Так что удивляться не приходится...
FIFA04_Soundrack
FIFA04_Soundrack ответ kladbische (раскрыть)
29 ноября в 21:14
Справедливо, но немного не в тему. Что чушь писать не буду, воспитание не позволит. Да и изложенное Вами нисколько не противоречит написанному мной и почти не касается содержания статьи. "Если бы, да кабы.." а если бы террорист был на трибуне, а если бы стрельбу открыли, а если бы, а если бы... Файеры на трибуне - зло. Никто (ни Горин, ни я) не спорит с этим. Но и не преступление само по себе и не событие, дающее право на превышение полномочий правоохранительным органам (которые в стране себя дискредитировали ниже некуда, ну да бог с ними). "Если бы" мы оставим охране стадиона, камерам (которые, о диво, "сломали хакеры", наверное, чтоб файеры зажечь), клубу и предводителям фан-группировок. Когда всё как-то не клеится по организации не надо доводов о бравых защитниках чужих лиц от файеров. Они не в момент возжигание вмешались и пресекали. Они карали по факту. Оправдывает ли массовое удержание людей на холоде ("а если ещё силу применят?"), помещение 400+ человек в автозаки ("а если заболеет короной и получит тяжёлые последствия?") и нахождение их в отделе полиции... да пусть каждый оценит сам. Если такой уровень бесправия подходит для Вас ... Сочувствую. Меня это не устраивает. Тяжесть содеянного, масштаб должен соответствовать мерам. Таракана тоже можно дубиной прибить, но тапкой как-то логичнее. А нарушителя (буде такой обнаружен) я первый сдам, не переживайте. Активная позиция и желание порядка. Не имеет ничего общего с желанием страдания другим.
kladbische
kladbische ответ FIFA04_Soundrack (раскрыть)
29 ноября в 20:14
Несусветная чушь! Всё смешалось в кучу, люди, кони...
Я так понимаю, объяснять Вам, любителю свобод, базовые вещи, нет смысла, раз Вы написали данный текст. Поэтому сразу к примеру.
Вот Вы с ребёнком и фанат, где-то сзади, не аккуратно кидает, или у него выпадает файер и обжигает Вашему ребёнку лицо, оставляя его изуродованным на всю жизнь. Вы бегом в под трибунное к врачам, полиции, охране. Потом всякие события. И в итоге Вам говорят, Вы знаете, мы не нашли кто это сделал. Понимаете, мы не можем задерживать всех без разбора, мы живём в обществе, где свобода превыше всего, как могут невиновные попасть в отдел для выяснения, никак не могут.
Вы сейчас наверное скажете, ведь ничего не случилось такого, ведь просто похулиганили. Если Вы хотите подобное написать, то я открою Вам тайну, в 90% случаев преступлений, преступники говорят, мы не думали, мы просто хотели, ничего страшного не планировалось и бла, бла, бла.
Свободное общество, это когда Вы с ребёнком сфотографировали всех кто с файрами и передали это полиции, или стоите при выходе и пальцем показываете, кто и что и не только Вы а ещё и все остальные болельщики, которые просто хотят смотреть футбол.
Вот тогда будет свобода и демократия, когда каждый хулиган будет понимать, что обществу не нравится его поведение.
Хиромант
Хиромант
29 ноября в 16:35
"408 фанатов ЦСКА затолкали в автозаки после матча с «Зенитом»..."

- Интересно, откуда автор взял такую точную цифру? Не 400, не 450, а именно 408?

- Либо сам стоял возле турникета и галочки ставил в блокнот, либо у него связи в МВД, которые ему скинули информацию о задержанных. Ни то, ни другое - автора не красит! Мог взять данные в соцсетях - но это тоже не в пользу автора... Писать гневные статьи, опираясь на слухи в соцсетях?

- Есть ещё один вариант: автору данные о задержанных подсунули друзья-товарищи... Но опять же: откуда такая точность? И все данные надо проверять, чтобы не прослыть пи...ом!

- Значит всё было заранее спланировано... И "незаметный" пронос на стадион большого количества пиротехники... И "внезапное" отключение" видеокамер на фанатском секторе... (Мол, жгите, ребята, взрывайте, творите, что хотите - мы камеры вырубили и вас не поймают) Они это и сделали... Как в боевиках!!! А свидетелей-то, забыли убрать... Вот их и забрали в полицию, чтобы составить ваши фотороботы... Так что ждите повестки...

- На каждую хитрую ж.... - ну дальше вы сами знаете...
29081985
29081985
29 ноября в 16:29
Каждый бьёт со своей колокольни, у каждого своя правда, сколько людей столько и мнений
Zimka
Zimka ответ FIFA04_Soundrack (раскрыть)
29 ноября в 13:49
Идти с ребенком на фанатский сектор идея не из лучших.
FIFA04_Soundrack
FIFA04_Soundrack ответ Байкал-38. (раскрыть)
29 ноября в 13:39
Ох трудно, я понимаю.. пруфы нужны, возможно не из Википедии)) Вы и мой комментарий читаете так же как статью. Не важно как проходили задержания и корректно ли вёл себя ОМОН, не важно, какой сектор. Это не имеет значения в том смысле, что на футболе (!) задержано 408 человек, удерживали, очевидно, ещё больше. А сколько протоколов составлено.. кажется, три-четыре десятка. То есть 350 человек задержаны.. просто так, для выяснения и отпечатков. Какой-то странный КПД. Даже если корректно, у 350 ни в чём не виновных людей (тут объективно, пруфы не нужны? Есть протокол - есть обвинение, нет протокола - предъявить нечего) испорчен вечер, планы и впечатления от футбола.. чтобы поймать хулиганов надо задержать в десять раз больше? Почему вот это должно быть так и обосновывать этим необходимость фан айди? Я ее спорю, что дураки должны быть выявлены и понести административное наказание. Но ещё раз, сильно огорчает, что вообще надо говорить о таких вещах: ТАК это не делается. Даже если корректно. Это понятно должно быть и без объяснений (собственно, вот о чём статья). Если пропускать такое, надо быть готовым, что в сходной ситуации с нами поступят точно так же.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ FIFA04_Soundrack (раскрыть)
29 ноября в 13:15
Я отвечу просто, я не 56, что бы вести ребёнка в фанатский сектор!
Кстати я смотрел много роликов как проходили задержания. Никто никого не бил, женщин и детей никто не трогал! Откуда такие сведения? Покажите хоть один?
ОМОН действовал организованно и довольно таки мягко.
На трибуне "герои", а сейчас овцами прикидываются!
xajaks
xajaks
29 ноября в 13:08
я уже лет 20
на стадион не хожу,после того как на входе на Петровский сигареты с зажигалками отбирать стали
FIFA04_Soundrack
FIFA04_Soundrack ответ Байкал-38. (раскрыть)
29 ноября в 13:02
Автор не об этом, поэтому 1 Вы поставили какому-то своему фантому этой статьи. Я понимаю, что отдельной части людей у нас сложно объяснить базовые вещи демократического общества, всё-таки 70 лет тоталитаризма и нынешний стиль управления делают своё дело. Но коллективной ответственности в таком случае не может быть. Есть хулиганы (а это хулиганство с точки зрения права, и вопреки желанию толпы наказывать их следует также правовыми способами) и есть те, кто стоял рядом. Так вот. Те, кто стоял рядом столь массово не должны быть удерживаемы на трибуне, принуждаемы и задерживаемы в ОП. Это недопустимо просто потому что так есть, но ведь это нужно Вам объяснить? Самоценность свобод, принципы социального устройства... Ну и исходя из этого понимания должного поведения, клуб должен был реагировать незамедлительно и единственным достойным способом: каждый случай нарушения должен рассматриваться отдельно, препятствия для невиновных фанатов не должны чиниться, будем разбираться вместе с правоохранительными органами, готовы сотрудничать, но произвол неприемлем. Хотя бы так. Выкрикивая лозунги "всех на кол" просто поставьте себя на место одного из 408. Я иду на футбол с сыном, ему лет 6 и спорт ему начинает быть интересным. Дурак рядом жжёт петарду. Меня с сыном удерживают на стадионе, заталкивают в автозак, ребёнок напуган и писает далеко не в стаканчик. Внимание вопрос. Вам такое нравится? Вы в такой стране хотите жить? Ответьте на это вопрос прежде чем всех под одну гребёнку чесать и автору предъявлять за то, что он не писал, а Вам хотелось бы. Автор прав, статья отличная.
Seregayehch
Seregayehch
29 ноября в 12:51, ред.
Болелы не нужны клубам. Это распил бабла а не футбол.
Все было проще. Тот кто будет осваивать бабло на внедрение фан айди, договорился под принятие с дружками ментами. Вуаля. Тем 50 палок этим бабки от закона.
Roger Young
Roger Young
29 ноября в 12:14
Просто позор.
PoliMoli
PoliMoli ответ zamsb (раскрыть)
29 ноября в 12:09, ред.
    zamsb
    zamsb
    29 ноября в 11:55
    Смотрю сейчас телеканал "Матч", Там тоже как и г-н Горин спортивные обозреватели во всём произошедшим винят ОМОН и службу безопасности стадиона. Насчет службы безопасности согласен как можно было допустить такой массовый пронос пиротехники на стадион. А если бы вместо пиротехники пронесли взрывное устройство для совершения теракта? Тогда как? Что касается действий фанатов и ОМОНА. Те кто жег эти файеры совершили правонарушение именуемое на языке административного права как мелкое хулиганство. Эти деяния наказываются административным арестом сроком на 15 суток. Этим деятелям не нужен футбол, для них главное показать всем какие они "крутые". А то, что они создают опасность как для окружающих, так и для себя и имущества стадиона их особо не волнует. Сотрудники ОМОН действовали в соответствии со своими задачами и обязанностями. Если служба безопасности стадиона не смогла обеспечить безопасность внутри стадиона, то задача ОМОНА задержать нарушителей и передать их для принятия к ним мер (административных или уголовных), что и было сделано. Теперь по родителям, которые "тащат" за собой детей на фанатский сектор. Это каким нужно быть "56ом" , зная как себя ведут фанаты, тащить туда своего ребенка.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ dеigandre (раскрыть)
    29 ноября в 11:23
    Ключевое слово - "свои" поступки. Если бы 408 человек че-нить взорвали, то вместо стадиона воронка бы образовалась.
    Александр Лобарёв 1
    Александр Лобарёв 1
    29 ноября в 11:04
    Выпусти всех, потом смотри по камерам и привлекай, только народ бесят такими действиями
    Zimka
    Zimka
    29 ноября в 10:06
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      29 ноября в 10:06
      Поставил 1, объясню почему.
      По мнению автора виноваты все, кроме хулиганов. Вот пока мы так будем думать у нас и дальше будет твориться нечто подобное!
      А фанатам надо определиться, что они выбирают, либо смотреть футбол и поддерживать команду, либо хулиганить на трибунах и подставлять команду.
      Если второе, то нафиг не нужны такие "болелы"!
      С реакцией ЦСКА согласен и всем клубам пора уже заканчивать вступаться за хулиганов, которым футбол нужен только для собственного выражения никак не связанного с самим футболом.
      Андрeй Попов
      Андрeй Попов
      29 ноября в 10:01
      Футбол для фанатов, а не для мусоров!
      dеigandre
      dеigandre
      29 ноября в 09:39
      Люди инвестируют время и деньги в не самый успешный клуб РПЛ, что само по себе попахивает мазохизмом. И когда в редчайшем случае после домашней игры им нужна информационная защита родной команды, то получают обзор «Матч ТВ» вместо поддержки.

      Это просто огонь ))
      Что они инвестируют в клуб? У ЦСКА от болельщиков процентов 5-7% только «инвестиций». А если учитывать, что ловили фанатов, которые покупают самые дешёвые билеты-и того меньше.
      Без этих «инвестиций» ЦСКА спокойно проживёт и дальше
      13 RUS
      13 RUS
      29 ноября в 09:39
      Да это зенитовские кричали Дзюба иди... ,а задержали случайно своих... Ладно шуточки в сторону, печально все это, наш футбол пропасть...
      dеigandre
      dеigandre ответ Роман Туапсе (раскрыть)
      29 ноября в 09:34
      Футбол для болельщиков
      Роман Туапсе
      Роман Туапсе
      29 ноября в 09:33
      Футбол для фанатов
      dеigandre
      dеigandre
      29 ноября в 09:31
      Все правильно сделали.
      Если написано, что файеры жечь запрещено, а люди все равно их проносят и жгут-их должны наказывать.
      Не привыкли у нас люди отвечать за свои поступки. Все надеятся, что их какой-то дядя защитит. Сами, господа, сами.
      Накосячили-присели
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      29 ноября в 09:20
      Фаны Зенита тоже пострадали!
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