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Юрист рассказал, могут ли болельщики ЦСКА добиться наказания для ОМОНа

вчера, 11:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Юрист Андрей Князев рассказал, как незаконно задержанные болельщики ЦСКА могут добиться справедливости:

Болельщики, которые были задержаны незаконно, могут написать жалобу в прокуратуру, вышестоящие органы полиции. Если это было незаконное задержание, тех, кто это делал или отдавал приказы, каким-либо образом накажут. Теоретически у этих болельщиков есть возможность подать в суд, сказать о том, что был незаконно задержан, опоздал на свадьбу, самолёт, попросить МВД возместить стоимость. Но не думаю, что кто-то этого добьётся.

В дисциплинарном и профессиональном плане это точно было неправильно. Условно, на свадьбе подерутся два человека, не всю же свадьбу задерживают. Здесь, наоборот, вопрос к профессионализму: почему они не могли выявить этих людей сразу, или хотя бы близко сидящих. Куда смотрела служба, которая пропустила? Почему добропорядочные и законопослушные болельщики должны отвечать за двух-трёх дураков?

Задержание болельщиков армейского клуба состоялось после матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2), где на стадионе была применена пиротехника. Было задержано 408 человек.

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Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 17:17, ред.
Физ сила - это статья 20. Применение физической силы, а не статья 22. В ней (ст. 20) нет ограничений. Бить (руками, ногами) можно любую категорю граждан, совершившую правонарушение, любым способом. Прочти сам. Спецсредства - это палки специальные, наручники, газ, шокеры. Это статья 22, которую ты привел. Разницу нетрудно определить. Я уже сказал, как беременная она могла расчитывать на то, что в нее не станут: 1) стрелять, 2) бить палкой. Всё. Плюс признаки беременности должны быть видимыми.

"Она вышла на дорогу с вопросом "зачем вы его схватили"

Она какой-то проверяющий орган, чтобы задавать такие вопросы? Или полицейский, конвоируюший правонарушителя, должен был остановиться и, удерживая преступника, начать перед ней отчитываться о том, кого и за что он задержал? Она отвлекла полицейского своим вопросом. Если бы нарушитель вырвался и убежал, а потом ещё совершил какое-нибудь правонарушение/преступление, кто был бы виноват? К тому же ещё и на пути у них встала, следовательно противодействовала задержанию нарушителя тем самым став соучастником административного правонарушения. Всё в рамках закона. Мне жаль эту женщину, но её дурость и наглость стали причиной её травмы. Теперь ещё этим полицейским надо ездить в СК давать объяснения, и пока они торчат в Следственном кометете у них на обслуживаемой территории может произойти какое-нибудь ЧП, как например с теми дагами, избившими парня в вагоне метро, и задерживать их будет некому, так как полицейский торчит из-за этой бабы в Ск. Кто будет за них работу в этот момент выполнять она подумала? У неё похоже 1 извилина и то между ног. В нашей стране люди по-хорошему, когда с ними общаются с помощью пряника, не понимают. Только кнут понимают. Большинство. Сейчас у нас - пряник. А кнут был раньше в 37-ом, в советское время, в милиции. Попробовала бы она в 37ом нквдшников остановить, ей бы дали лет 5 лагерей.
протон
протон ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 14:52
Она вышла на дорогу с вопросом "зачем вы его схватили" и не была потенциально опасна. Однако силовики считали иначе. Один из них просто устранил "препятствие" на пути. Понимаю нашим полицаям дали всё, бить свой народ.
У пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма, гематома затылочной части головы.
Днем спустя после инцидента он опубликовал небольшой ролик, в котором прокомментировал ситуацию так: " А не...й стоять у нас на пути". А возможно тётку подставили журналюги для пиара своей компании хайпануть и что бы взлетели статьи и видео кто его знает?
Покажите это видео любому юристу это уголовная статья! Женщина отлетела на несколько метров от удара и ударилась головой об асфальт.

Статья 22. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств

1. Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства:

1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции;
1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца;
Полицейский террор - это когда полиция берет на себя функции наказания, не руководствуясь законом.
Даже за участие в несанкционированном митинге не положен удар ногой в живот.
Если полиция берет на себя функцию исполнения наказания по собственному усмотрению, не руководствуясь законом, а закон потом оправдывает такие нарушения - это и есть полицейский террор и полицейское государство.
с одной стороны боец спецназа на службе это просто машина, робот, выполняющий команды. Но с другой стороны он остается человеком и если не было прямой угрозы его жизни и здоровью то использовать свою силу против кого бы то ни было нельзя, и в заключении скажу: Мент, пнувший женщину ногой в живот, вышел сухим из воды, а на мирно протестующих заводят уголовные дела.
Сегодня ногой матерей впечатывают в асфальт, а завтра откроют огонь на поражение!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:04
Там было не "два-три дурака", как утверждается, а несколько десятков. Если камеры были отключены, а из-за дыма визуально невозможно было идентифицировать подонков, то что делать? А к кому предъявлять претензии за ущерб здоровью других зрителей из-за развлечения этих подонков.? Никакой пощады тварям, которые лишают нормальных людей возможности смотреть футбол. Пусть с дымом развлекаются на природе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:49
Уж лучше дома сидеть, у телевизора. Для здоровья полезнее.
kust07
kust07
вчера в 13:37
ОМОН вне закона. Что хотят то и творят
Твой Арсен
Твой Арсен ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:29
Это которая сначала пнула полицейского, а потом после якобы нанесения ей травмы бодро упиралась 2 ногами в автозак?) Ограничений на применение физ. силы в законе о полиции нет. Так что она может быть хоть 100 раз беременна, но это ни на что не влияет. Ей бы законы почитать перед выходом за порог дома. А то у нас почему-то все храждане думают, что они самые умные. Тогда бы она знала, что как беременная она не может быть пристрелена или избита палкой, а вот быть подвергнутой физическому воздействию может. Тогда бы она задумалась о ребенке. Но зачем думать?
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:41
У фашистких полицаев добиться справедливости невозможно.
E5 E5
E5 E5
вчера в 12:08
Когда на матче в нижнем новгороде (год не помню) игрока Зенита (Лазович) омоновец прямо на поле ударил шокером, то сперва они вообще нагло заявили,что такого быть не может, далее посмотрев запись где все отлично видно заявили :
" мы не можем найти того омоновца который ударил в спину Лазовича электро шокером..." А что тогда ожидать простым болелам?!?
David Young
David Young ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 11:56
Здравствуйте. Проверил ваши выигранные ставки и очки для ставок за сегодня, всё в порядке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:55
Сейчас есть такие видеокамеры, которые чуть ли не по глазам определяют задумки человека.
Не факт только, что гинер такие поставил. Он вообще никаких не поставил, скорее всего.
Его отель с офисами при стадионе беспокоили больше.
А наказаний без вины не бывает, как говорил Г.Жеглов. В следующий раз эти невинно забранные сами скрутят 'пиротехников' и сдадут службе безопасности...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:48
прошу проверить сегоднейшее начисление очков,пишут 294,а у меня 389.
eggdyu9d74tm
eggdyu9d74tm
вчера в 11:45
В нашей стране это невозможно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:39
Лучше туда не суваться,спорить с омоном бесполезно.
протон
протон
вчера в 11:38
Пффъ, все знают как судится с правоохранителями в этой стране... Еще больше проблем получишь вместо компенсации!
Россгвардеец бьет на митинге беременную женщину в живот и ничего, работает.
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