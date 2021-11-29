Юрист рассказал, могут ли болельщики ЦСКА добиться наказания для ОМОНа

Юрист Андрей Князев рассказал, как незаконно задержанные болельщики ЦСКА могут добиться справедливости:
Болельщики, которые были задержаны незаконно, могут написать жалобу в прокуратуру, вышестоящие органы полиции. Если это было незаконное задержание, тех, кто это делал или отдавал приказы, каким-либо образом накажут. Теоретически у этих болельщиков есть возможность подать в суд, сказать о том, что был незаконно задержан, опоздал на свадьбу, самолёт, попросить МВД возместить стоимость. Но не думаю, что кто-то этого добьётся.
В дисциплинарном и профессиональном плане это точно было неправильно. Условно, на свадьбе подерутся два человека, не всю же свадьбу задерживают. Здесь, наоборот, вопрос к профессионализму: почему они не могли выявить этих людей сразу, или хотя бы близко сидящих. Куда смотрела служба, которая пропустила? Почему добропорядочные и законопослушные болельщики должны отвечать за двух-трёх дураков?
Задержание болельщиков армейского клуба состоялось после матча 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2), где на стадионе была применена пиротехника. Было задержано 408 человек.
"Она вышла на дорогу с вопросом "зачем вы его схватили"
Она какой-то проверяющий орган, чтобы задавать такие вопросы? Или полицейский, конвоируюший правонарушителя, должен был остановиться и, удерживая преступника, начать перед ней отчитываться о том, кого и за что он задержал? Она отвлекла полицейского своим вопросом. Если бы нарушитель вырвался и убежал, а потом ещё совершил какое-нибудь правонарушение/преступление, кто был бы виноват? К тому же ещё и на пути у них встала, следовательно противодействовала задержанию нарушителя тем самым став соучастником административного правонарушения. Всё в рамках закона. Мне жаль эту женщину, но её дурость и наглость стали причиной её травмы. Теперь ещё этим полицейским надо ездить в СК давать объяснения, и пока они торчат в Следственном кометете у них на обслуживаемой территории может произойти какое-нибудь ЧП, как например с теми дагами, избившими парня в вагоне метро, и задерживать их будет некому, так как полицейский торчит из-за этой бабы в Ск. Кто будет за них работу в этот момент выполнять она подумала? У неё похоже 1 извилина и то между ног. В нашей стране люди по-хорошему, когда с ними общаются с помощью пряника, не понимают. Только кнут понимают. Большинство. Сейчас у нас - пряник. А кнут был раньше в 37-ом, в советское время, в милиции. Попробовала бы она в 37ом нквдшников остановить, ей бы дали лет 5 лагерей.
"Она вышла на дорогу с вопросом "зачем вы его схватили"
Она какой-то проверяющий орган, чтобы задавать такие вопросы? Или полицейский, конвоируюший правонарушителя, должен был остановиться и, удерживая преступника, начать перед ней отчитываться о том, кого и за что он задержал? Она отвлекла полицейского своим вопросом. Если бы нарушитель вырвался и убежал, а потом ещё совершил какое-нибудь правонарушение/преступление, кто был бы виноват? К тому же ещё и на пути у них встала, следовательно противодействовала задержанию нарушителя тем самым став соучастником административного правонарушения. Всё в рамках закона. Мне жаль эту женщину, но её дурость и наглость стали причиной её травмы. Теперь ещё этим полицейским надо ездить в СК давать объяснения, и пока они торчат в Следственном кометете у них на обслуживаемой территории может произойти какое-нибудь ЧП, как например с теми дагами, избившими парня в вагоне метро, и задерживать их будет некому, так как полицейский торчит из-за этой бабы в Ск. Кто будет за них работу в этот момент выполнять она подумала? У неё похоже 1 извилина и то между ног. В нашей стране люди по-хорошему, когда с ними общаются с помощью пряника, не понимают. Только кнут понимают. Большинство. Сейчас у нас - пряник. А кнут был раньше в 37-ом, в советское время, в милиции. Попробовала бы она в 37ом нквдшников остановить, ей бы дали лет 5 лагерей.
У пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма, гематома затылочной части головы.
Днем спустя после инцидента он опубликовал небольшой ролик, в котором прокомментировал ситуацию так: " А не...й стоять у нас на пути". А возможно тётку подставили журналюги для пиара своей компании хайпануть и что бы взлетели статьи и видео кто его знает?
Покажите это видео любому юристу это уголовная статья! Женщина отлетела на несколько метров от удара и ударилась головой об асфальт.
Статья 22. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств
1. Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства:
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции;
1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца;
Полицейский террор - это когда полиция берет на себя функции наказания, не руководствуясь законом.
Даже за участие в несанкционированном митинге не положен удар ногой в живот.
Если полиция берет на себя функцию исполнения наказания по собственному усмотрению, не руководствуясь законом, а закон потом оправдывает такие нарушения - это и есть полицейский террор и полицейское государство.
с одной стороны боец спецназа на службе это просто машина, робот, выполняющий команды. Но с другой стороны он остается человеком и если не было прямой угрозы его жизни и здоровью то использовать свою силу против кого бы то ни было нельзя, и в заключении скажу: Мент, пнувший женщину ногой в живот, вышел сухим из воды, а на мирно протестующих заводят уголовные дела.
Сегодня ногой матерей впечатывают в асфальт, а завтра откроют огонь на поражение!
У пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма, гематома затылочной части головы.
Днем спустя после инцидента он опубликовал небольшой ролик, в котором прокомментировал ситуацию так: " А не...й стоять у нас на пути". А возможно тётку подставили журналюги для пиара своей компании хайпануть и что бы взлетели статьи и видео кто его знает?
Покажите это видео любому юристу это уголовная статья! Женщина отлетела на несколько метров от удара и ударилась головой об асфальт.
Статья 22. Запреты и ограничения, связанные с применением специальных средств
1. Сотруднику полиции запрещается применять специальные средства:
1) в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции;
1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца;
Полицейский террор - это когда полиция берет на себя функции наказания, не руководствуясь законом.
Даже за участие в несанкционированном митинге не положен удар ногой в живот.
Если полиция берет на себя функцию исполнения наказания по собственному усмотрению, не руководствуясь законом, а закон потом оправдывает такие нарушения - это и есть полицейский террор и полицейское государство.
с одной стороны боец спецназа на службе это просто машина, робот, выполняющий команды. Но с другой стороны он остается человеком и если не было прямой угрозы его жизни и здоровью то использовать свою силу против кого бы то ни было нельзя, и в заключении скажу: Мент, пнувший женщину ногой в живот, вышел сухим из воды, а на мирно протестующих заводят уголовные дела.
Сегодня ногой матерей впечатывают в асфальт, а завтра откроют огонь на поражение!
" мы не можем найти того омоновца который ударил в спину Лазовича электро шокером..." А что тогда ожидать простым болелам?!?
" мы не можем найти того омоновца который ударил в спину Лазовича электро шокером..." А что тогда ожидать простым болелам?!?
Не факт только, что гинер такие поставил. Он вообще никаких не поставил, скорее всего.
Его отель с офисами при стадионе беспокоили больше.
А наказаний без вины не бывает, как говорил Г.Жеглов. В следующий раз эти невинно забранные сами скрутят 'пиротехников' и сдадут службе безопасности...
Не факт только, что гинер такие поставил. Он вообще никаких не поставил, скорее всего.
Его отель с офисами при стадионе беспокоили больше.
А наказаний без вины не бывает, как говорил Г.Жеглов. В следующий раз эти невинно забранные сами скрутят 'пиротехников' и сдадут службе безопасности...
Россгвардеец бьет на митинге беременную женщину в живот и ничего, работает.
Россгвардеец бьет на митинге беременную женщину в живот и ничего, работает.