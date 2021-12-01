«Спартак» хочет подписать русского немца Безушкова из второй Бундеслиги .

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вчера, 17:51

Полузащитник «Яна Регенсбург» из второй Бундеслиги может перебраться в чемпионат России.

Источник сообщает, что переговоры о переходе 24-летнего игрока ведет «Спартак». Центральный хавбек родился в Германии, однако его родители из России. Он выступал за юношеские сборные Германии различных возрастов.

Не так давно появлялась информация, что Безушков близок к получению российского паспорта.

Макс в этом сезоне сыграл в 14 матчах второй Бундеслиги, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.