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«Спартак» хочет подписать русского немца Безушкова из второй Бундеслиги

вчера, 17:51

Полузащитник «Яна Регенсбург» из второй Бундеслиги Макс Безушков может перебраться в чемпионат России.

Источник сообщает, что переговоры о переходе 24-летнего игрока ведет «Спартак». Центральный хавбек родился в Германии, однако его родители из России. Он выступал за юношеские сборные Германии различных возрастов.

Не так давно появлялась информация, что Безушков близок к получению российского паспорта.

Макс в этом сезоне сыграл в 14 матчах второй Бундеслиги, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
war4ar
war4ar ответ kyxy (раскрыть)
сегодня в 07:04
Вроде бы как Санта был известен до того как Герта попала во 2 лигу , да и потом как показала практика в Европе это обычный средний игрок. Я за то что бы наши ведущие клубы комплектовались молодыми талантами из Бразилии как Клаудиньо , а если с Европы то такими мастерами как Мозес, перспективные молодые игроки из ведущих Европейских лиг и подлиг не поедут в Россию
kyxy
kyxy ответ war4ar (раскрыть)
сегодня в 00:13
Сантос из второй Бундеслиги лучший на своей позиции. Не переоценивайте уровень рпл
ABir
ABir
вчера в 23:15
Из второй лиги и сразу в Спартак! Круто! Наверное он очень крутой наверное
санек002
санек002 ответ war4ar (раскрыть)
вчера в 23:00
с нашим кукколом в бейсболке лучшего не будет!
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:22
Зарема: Лёня, хочу немца...
Федун: Я, Я даст ист шпилен...
1bear
1bear
вчера в 21:09
вот они - дети лимита - безручковы и безножкины...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:00
Его однозначно надо брать ! И только из-за того ,что его становление ,как футболиста , проходило не у нас в России ,а в футбольной Европе . А это очень многое значит ! Возьмите пример Д.Черышева .
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:50
Глубоко копают)...
particular
particular
вчера в 20:33
Это, безусловно, находка скаутского департамента... Не зря хлеб грызут...
war4ar
war4ar
вчера в 20:02, ред.
Если это действительно правда, и спартак в ближайшее время планирует усиливатьчя вот такими игроками, значит Лёня больше не желает тратить на спартак и ждёт предложений для продажи или передачи столь затратной ноши другим людям. А так в 24 года и играет во 2 лиге Германии говорит скорее о том что большим мастером он уже не станет. Да с коуфрие не то что бы угадали , но не проиграли, исходя из затрат, но с его приходом спартак точно сильнее не стал. Хлусевич вполне неплохой трансфер по уровню рфпл , но многие молодые теряют свою перспективу в спартаке и это сложившийся факт
Strashniy
Strashniy
вчера в 19:56
Из второй лиги нужно бать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:53
Не факт , что это действительно так , а не очередная утка...)
За Ливерпуль 2
За Ливерпуль 2
вчера в 19:03
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:51
    «Спартак» хочет подписать русского немца Безушкова из второй Бундеслиги .
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 18:25
    Вспомните,что Кофрие писали и как он сейчас играет!Не торопитесь осуждать и ставить оценки.
    протон
    протон
    вчера в 18:21
    Трансфер кофрие показал что любой легионер из ноунейма лучше 70% игроков рфпл
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 18:11
    Да уж. Вместо Алексов Фернандо и Луисов Адриано мощно усиляемся млять! Хлусевич да еще какой то фриц из 10 лиги.. У Федуна по ходу жбан рвет по крупному.. Уж ежели ума нет искать в европах-поищите в Бразилии там полно добротных недорогих игроков. Вон Ахметов в Шахте не заморачивается-тупо в Бразилии всех берет и часто таки выстреливает.
    E5 E5
    E5 E5
    вчера в 18:10
    готовятся в фнл....
    makkie
    makkie
    вчера в 18:06
    Странно. Вторая Бундеслига - если только в Спартак-2.
    Основе нужны опытные игроки, которые будут делать разницу на поле.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 18:03
    Надо смотреть
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 18:00
    Видимо в Германии у него перспектив нет. Значит выбор пал на коренное происхождение.
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