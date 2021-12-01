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Агент Бека Бека отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ман Юнайтед»

вчера, 16:40

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека прокомментировал предположение о том, что Ральф Рангник может пригласить футболиста в «Манчестер Юнайтед».

У Алексиса всё в порядке в «Локомотиве». Для него это большой проект, с Рангником или без него.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:45
После того, как Рангник сначала отвечал за селекцию Локомотива, а потом стал тренировать МЮ, каждый игрок москвичей становится потенциальным кандидатом на приглашение в знаменитый английский клуб.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:43
Сомнительная фантази СМИшиков.
Cat01
Cat01
вчера в 17:02
Слишком далеко и высоко
протон
протон
вчера в 17:00
Бека самый яркий игрок, из последних пришедших, надеюсь продолжит развиваться и приносить пользу. Его передачи и видение поля поражает 👍
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:00
Мутные дела творятся...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:54, ред.
Агент Бека Бека отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ман Юнайтед».
Молодой, и как показывают его игры за Локомотив, он очень нужен команде и стал один из ключевых игроков Локомотива. Сейчас даже думать о переходе в такой топ клуб как Манчестер Юнайтед очень даже рановато. Сесть на лавку и сгубить в себе игрока, он всегда успеет. Сейчас самое главное для такого молодого игрока получать постоянную игровую практику и работать над собой, повышать мастерство и физические данные. Я думаю что это всё пока можно получить и в Локомотиве. И инициатором приглашения которого кстати в Локомотив 🚂 был Рангник, который сейчас возглавил МЮ. И наврядли сейчас он бы стал его забирать в такой топовый клуб, прекрасно понимая что Бека Бека ещё совсем сыроват и нуждается в росте. Будем надеяться что Алексис ещё останется в Локомотиве и будет полезен своему клубу. Удачи тебе в Локо ! Всем Добра !!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:53
Это не более чем слухи. Какой ему МЮ. Он пока что ничего не показал чтобы топ клубы им заинтересовались.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:47
Теперь вокруг МЮ много слухов
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