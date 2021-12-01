Агент Бека Бека отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ман Юнайтед».

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека Бека прокомментировал предположение о том, что Ральф Рангник может пригласить футболиста в «Манчестер Юнайтед».
У Алексиса всё в порядке в «Локомотиве». Для него это большой проект, с Рангником или без него.
Молодой, и как показывают его игры за Локомотив, он очень нужен команде и стал один из ключевых игроков Локомотива. Сейчас даже думать о переходе в такой топ клуб как Манчестер Юнайтед очень даже рановато. Сесть на лавку и сгубить в себе игрока, он всегда успеет. Сейчас самое главное для такого молодого игрока получать постоянную игровую практику и работать над собой, повышать мастерство и физические данные. Я думаю что это всё пока можно получить и в Локомотиве. И инициатором приглашения которого кстати в Локомотив 🚂 был Рангник, который сейчас возглавил МЮ. И наврядли сейчас он бы стал его забирать в такой топовый клуб, прекрасно понимая что Бека Бека ещё совсем сыроват и нуждается в росте. Будем надеяться что Алексис ещё останется в Локомотиве и будет полезен своему клубу. Удачи тебе в Локо ! Всем Добра !!!
Молодой, и как показывают его игры за Локомотив, он очень нужен команде и стал один из ключевых игроков Локомотива. Сейчас даже думать о переходе в такой топ клуб как Манчестер Юнайтед очень даже рановато. Сесть на лавку и сгубить в себе игрока, он всегда успеет. Сейчас самое главное для такого молодого игрока получать постоянную игровую практику и работать над собой, повышать мастерство и физические данные. Я думаю что это всё пока можно получить и в Локомотиве. И инициатором приглашения которого кстати в Локомотив 🚂 был Рангник, который сейчас возглавил МЮ. И наврядли сейчас он бы стал его забирать в такой топовый клуб, прекрасно понимая что Бека Бека ещё совсем сыроват и нуждается в росте. Будем надеяться что Алексис ещё останется в Локомотиве и будет полезен своему клубу. Удачи тебе в Локо ! Всем Добра !!!