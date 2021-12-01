Агент Бека Бека отреагировал на слухи о возможном переходе в «Ман Юнайтед».

Представитель полузащитника «Локомотива» прокомментировал предположение о том, что Ральф Рангник может пригласить футболиста в «Манчестер Юнайтед».

У Алексиса всё в порядке в «Локомотиве». Для него это большой проект, с Рангником или без него.