Агент Дембеле вновь отложил продление контракта игрока с «Барселоной»

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вчера, 09:34

Будущее нападающего «Барселоны» остается неясным, поскольку очередные переговоры о новом контракте не увенчались успехом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент француза попросил у «Барсы» больше времени для изучения предложения о продлении контракта. Ранее представители игрока уже несколько раз откладывали переподписание договора. Отмечается, что клуб по-прежнему настроен продлить соглашение с Дембеле.

Срок действующего контракта футболиста истекает летом 2022 года.