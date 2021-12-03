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Агент Дембеле вновь отложил продление контракта игрока с «Барселоной»

вчера, 09:34

Будущее нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле остается неясным, поскольку очередные переговоры о новом контракте не увенчались успехом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент француза попросил у «Барсы» больше времени для изучения предложения о продлении контракта. Ранее представители игрока уже несколько раз откладывали переподписание договора. Отмечается, что клуб по-прежнему настроен продлить соглашение с Дембеле.

Срок действующего контракта футболиста истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:04
Лапорта - чудик, если думает что этот хрусталь станет ключевым игроком) Какой год он уже пылит в Барсе) И пока о нем можно точно сказать, что он ключевой лазаретчик клуба)
sash71
sash71
вчера в 13:08
Контракт видимо о продлении лежания для Дембеле на больничной койке раз агент все никак не может определится.
ОПС
ОПС
вчера в 10:28
Ну, и и нормально.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:03
Я вот не пойму зачем им нужен это хрустальный и капризный негр....
Cat01
Cat01
вчера в 09:56
Тянут время
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 09:53
Ну сколько можно.
shlomo
shlomo
вчера в 09:42
Выгнать и одного и другого
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:35
Дотянет и получит пинка под зад.
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